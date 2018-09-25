Найпотужніший книжковий, літературний та культурний форум України і Центрально-Східної Європи запропонував відвідувачам понад 1000 різноманітних заходів, а більш як 300 авторів репрезентували шанувальникам книги рекордну кількість новинок.

І новинок, і атракцій не бракувало

Щодня кілька днів поспіль із самого ранку вулицею Коперника людський потік прямував до Палацу мистецтв, який давно став затісним для книжкового форуму, а численні ятки видавництв розмістилися і на сусідній площі. П’ять днів проминули блискавично. За чверть століття, попри сумніви і не надто оптимістичні прогнози, захід утвердився як один із визначальних культурних брендів України і Львова, прописався серед престижних книжкових ярмарків Європи.

Цьогорічна книжкова імпреза у Львові, яка відтепер матиме нову назву BookForum, гостям запам’ятається цікавими заходами, дискусіями й зустрічами, врученням книжкової премії BookForumBestAward. А втамувати духовну спрагу на форумі у Львові справді було чим — своїх книжкових новинок, як і видань попередніх років, до древнього міста, за словами президента BookForum Олександри Коваль, 260 видавництв привезли 250 тонн!

Програма форуму була насиченою — загалом за ці дні відбулося понад тисячу заходів! Вона змусила шанувальників книги добряче побігати з одного майданчика на інший. Заходи відбувалися на 50 локаціях міста, деякі виставкові бокси та входи до Палацу мистецтв доводилося брати штурмом. А от на результати продажів, зізнаються видавці, згаданий фактор таки не вплинув (ярмарок залишається ярмарком) — їх визначав вміст гаманця українців.

— Щоразу, коли приходжу на форум, — ділиться спостереженнями професор Національного університету імені Івана Франка Петро Островерх, — із задоволенням бачу молодіжне обличчя цього заходу і ажіотажний попит на підручники та наукову літературу. Закономірно, що темою гострих дискусій була і проблема видання шкільних підручників.

Багато серед відвідувачів було батьків із дітьми, і такий інтерес до книги — свідчення того, що суспільство не втратило потреби в читанні. Хоч далеко не кожній родині гарне дитяче видання по кишені. Ціни просто шокували: вартість гарно ілюстрованих, надрукованих на якісному папері та у твердій палітурці книжок стартує від 150 гривень!

Книжка за ціною виробника?

Чи можливо придбати книжку за адекватною ціною? Нескладний моніторинг засвідчив, що до цінової еквілібристики не вдаються хіба що львівські видавництва — деякі з них справді пропонують свою продукцію за собівартістю. Але є й такі, хто не нехтує можливістю заробити. Відвертіше про секрети вимушеної бухгалтерії говорили приїжджі видавці: реалізовувати продукцію за собівартістю, кажуть, невигідно, надто коли у портфелі видавництва літературний шедевр чи книжка з числа бестселерів, на які попит ажіотажний. «Не можемо дозволити собі продавати тут книжки за відпускною ціною, — підняла завісу комерційної таємниці представник одного столичного видавництва, — цього просто не витримає економіка видавництва. А не будемо їздити на виставки — втратимо читача!»

До вартості книжок додаються видатки у приї­жджих на дорогу, готелі (у ці дні у Львові стрімко зростає вартість проживання), оплата виставкових площ. «Звідки взятися на форумі недорогій книжці, — запитує співрозмовниця, — якщо подорожчав папір, поліграфічні послуги, енергоносії? Прикро, що така от арифметика нерідко стає на шляху інтелектуального продукту до читача».

Віддзеркалення реальності

Закономірно, що книжковий форум не абстрагувався від теми війни на сході України. Не випадковим був і попит на літературу воєнної тематики, на книжки, які наповнюють серця щемким болем і гордістю водночас. Такою на цьогорічному форумі визнано книжку військового капелана отця Ореста-Романа Сала «Прагнення Волі» про військові події на сході України 2014—2015 років, що вийшла друком у львівському видавництві «Артос». «Прагнення Волі» Львівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація визнали кращою книжкою форуму. Коштом місцевої влади це видання закуплять для бібліотек області.

— Ця книжка, — розповів під час вручення відзнаки її автор отець Орест-Роман Сало, — мої свідчення про подвиги добровольців, які першими стали на захист своєї Батьківщини і змогли стримати ворожу навалу. Вони були звичайними юнаками вдома, а на війні показали свої найкращі чесноти. Ця книжка — моє свідчення про живих і пам’ять про тих, хто не повернувся.

Рекордсменом з продажу визнано чергову книжкову новинку від автора бестселера про оборону Донецького летовища «Аеропорт» Сергія Лойка — «Рейс».

Втім, форум — передовсім майданчик, де можна обговорити з авторитетними співбесідниками, фахівцями, експертами, науковцями, політиками (а побувати на форумі та запастися книжковими новинками у Львові стало ознакою доброго тону) гострі проблеми сучасності. Не бракувало тут гострих дискусій з актуальних проблем сучасності й літературного процесу. Було що обговорити й перекладачам, адже завдяки їм ми відкриваємо для себе світову літературу та нові імена і водночас презентуємо світові власну українську. Відбулися зацікавлені розмови і про видання електрон­них книжок (не можна не помічати їх стрімкого входження в життя українців), працівники книгозбірень аналізували шляхи трансформації бібліотек у сучасні інформаційні центри.

Кожен, хто прийшов на форум, знайшов для себе щось цікаве. Книжка, попри не надто оптимістичні прогнози щодо її майбутнього, яких не бракує в останні роки, таки живе!

Оксана МЕЛЬНИК

для «Урядового кур’єра»