Найпотужніший книжковий, літературний та культурний форум України і Центрально-Східної Європи запропонував відвідувачам понад 1000 різноманітних заходів, а більш як 300 авторів репрезентували шанувальникам книги рекордну кількість новинок.

І новинок, і атракцій не бракувало

Щодня кілька днів поспіль із самого ранку вулицею Коперника людський потік прямував до Палацу мистецтв, який давно став затісним для книжкового форуму, а численні ятки видавництв розмістилися і на сусідній площі. П’ять днів проминули блискавично. За чверть століття, попри сумніви і не надто оптимістичні прогнози, захід утвердився як один із визначальних культурних брендів України і Львова, прописався серед престижних книжкових ярмарків Європи.

Цьогорічна книжкова імпреза у Львові, яка  відтепер матиме нову назву BookForum, гостям запам’ятається цікавими заходами, дискусіями й зустрічами, врученням книжкової премії BookForumBestAward. А втамувати духовну спрагу на форумі у Львові справді було чим — своїх книжкових новинок, як і видань попередніх років, до древнього міста, за словами президента BookForum Олександри Коваль, 260 видавництв привезли 250 тонн!

Програма форуму була насиченою — загалом за ці дні відбулося понад тисячу заходів! Вона змусила шанувальників книги добряче побігати з одного майданчика на інший. Заходи відбувалися на 50 локаціях міста, деякі виставкові бокси та входи до Палацу мистецтв доводилося брати штурмом.  А от на результати продажів, зізнаються видавці, згаданий фактор таки не вплинув (ярмарок залишається ярмарком) —  їх визначав вміст гаманця українців.

 — Щоразу, коли приходжу на форум, — ділиться спостереженнями  професор Національного університету імені Івана Франка Петро Островерх, — із задоволенням  бачу молодіжне обличчя цього заходу і ажіотажний попит на підручники та наукову літературу. Закономірно, що темою гострих дискусій була і проблема видання шкільних підручників.

Багато серед відвідувачів було батьків із дітьми, і такий інтерес до книги — свідчення того, що суспільство не втратило потреби в читанні. Хоч далеко не кожній родині гарне дитяче видання по кишені. Ціни просто шокували: вартість гарно ілюстрованих, надрукованих на якісному папері та у твердій палітурці книжок стартує від 150 гривень!

Кожен, хто прийшов на форум, знайшов для себе щось цікаве. Фото з сайту zik.ua

Книжка за ціною виробника?

Чи можливо придбати книжку за адекватною ціною? Нескладний моніторинг засвідчив, що до цінової еквілібристики не вдаються хіба що львівські видавництва — деякі з них справді пропонують свою продукцію за собівартістю. Але є й такі, хто не нехтує можливістю заробити. Відвертіше про секрети вимушеної бухгалтерії говорили приїжджі видавці: реалізовувати продукцію за собівартістю, кажуть, невигідно, надто коли у портфелі видавництва літературний шедевр чи книжка з числа бестселерів, на які попит ажіотажний. «Не можемо дозволити собі продавати тут книжки за відпускною ціною, — підняла завісу комерційної таємниці представник одного  столичного видавництва, — цього просто не витримає економіка видавництва. А не будемо їздити на  виставки — втратимо читача!»

До вартості книжок додаються видатки у приї­жджих на дорогу, готелі (у ці дні у Львові стрімко зростає вартість проживання), оплата виставкових площ. «Звідки взятися на форумі недорогій книжці, — запитує співрозмовниця, — якщо подорожчав папір, поліграфічні послуги, енергоносії? Прикро, що така от арифметика нерідко стає на шляху інтелектуального продукту до читача».

«Прагнення волі» місцева влада Львова визнала кращою книжкою форуму. Фото з сайту lvivpost.net

Віддзеркалення реальності

Закономірно, що книжковий форум не абстрагувався від теми війни на сході України. Не випадковим був і попит на літературу воєнної тематики, на книжки, які наповнюють серця щемким болем і гордістю водночас. Такою на цьогорічному форумі визнано книжку військового капелана отця Ореста-Романа Сала «Прагнення Волі» про військові події на сході України 2014—2015 років, що вийшла друком у львівському видавництві «Артос». «Прагнення Волі»  Львівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація визнали  кращою книжкою форуму. Коштом місцевої влади це видання закуплять для бібліотек області.

— Ця книжка, — розповів під час вручення відзнаки  її автор отець Орест-Роман Сало, — мої свідчення про подвиги добровольців, які першими стали на захист своєї Батьківщини і змогли стримати ворожу навалу. Вони були звичайними юнаками вдома, а на війні показали свої найкращі чесноти. Ця книжка — моє свідчення про живих і пам’ять про тих, хто не повернувся.

Рекордсменом з продажу визнано чергову  книжкову новинку від автора бестселера про оборону Донецького летовища «Аеропорт»  Сергія Лойка — «Рейс».

Втім, форум — передовсім майданчик, де можна обговорити з авторитетними співбесідниками, фахівцями, експертами, науковцями, політиками (а побувати на форумі та запастися книжковими новинками у Львові стало  ознакою доброго тону) гострі проблеми сучасності. Не бракувало тут гострих дискусій з актуальних проблем сучасності й літературного процесу. Було що обговорити й перекладачам, адже завдяки їм ми відкриваємо для себе світову літературу та нові імена і водночас презентуємо світові власну українську. Відбулися зацікавлені розмови і про видання електрон­них книжок (не можна не помічати їх стрімкого входження в життя українців), працівники книгозбірень аналізували шляхи  трансформації бібліотек у  сучасні  інформаційні центри.

Кожен, хто прийшов на форум, знайшов для себе щось цікаве. Книжка, попри не надто оптимістичні прогнози щодо її майбутнього, яких не бракує в останні роки, таки живе!

Оксана МЕЛЬНИК
для «Урядового  кур’єра»