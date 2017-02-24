Для сучасних підлітків комп’ютер та інтернет уже стали обов’язковими, замінивши багато речей, які для їхніх батьків були невід’ємними складовими життя. Бібліотека, кінозал, ігрова кімната, зв’язок з друзями через соцмережі — все це в одному місці. І перелік можна продовжувати. Зазвичай батьки, купуючи дитині дорогий гаджет, сподіваються, що основне, для чого його використовуватиме дитина, — навчання. І ще трошки — на розваги. Та рівень звикання до комп’ютера і залежності від нього нині, здається, перевершив усі допустимі норми. І вже хлопчики і дівчатка, блукаючи закутками інтернету, можуть інколи залишитись і без голови. Бо й загроз там таїться немало.

Так, співробітники департаменту кіберполіції Національної поліції України виявили у соцмережах групи, в яких доводять дітей до самогубства. Одна з таких, до якої входили 209 користувачів з України, діяла у соц-мережі «вконтакте». Нині її заблоковано. До речі, у департаменті кіберполіції зауважують, що їх щодня блокує адміністрація соцмереж за зверненнями правоохоронних органів або користувачів.

«Фанати таких спільнот називають себе китами, тому що тварини асоціюються в них зі свободою. Ці кити можуть літати, і цим, можливо, пояснюється те, що цей вид ссавців один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям. Тому в усіх шанувальників «моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображено відео або малюнки з китами, які літають. Нелюди, що організували цю систему, працюють так. Щоб вступити в групу, потрібно подати заявку для вступу до неї й написати певний текст у себе на сторінці. Якщо адміністрація групи «затвердить» кандидатуру, то ще й проведе невеличке психологічне вивчення особи та її готовності до самогубства через спілкування в приватному чаті. А далі адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому майже всі завдання передбачають нанесення дитині каліцтва або заподіяння болю. Усі ці «квести» обов’язково знімають на відео. Коли адміністратор групи впевнений у тому, що дитина готова до самогубства, створюють аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі, та обговорюють усі її проблеми, які вона озвучила «провіднику». Єдиний вихід з усіх проблем, озвучених у цьому «творі», — вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис та робить останній крок», — пояснює принцип дії злочинців департамент кіберполіції.

Утім, не варто думати, що на тому темному боці інтернету сидять психи, які отримують задоволення, дивлячись на дитячі страждання чи смерть. Фахівці пояснюють, що все це роблять кваліфіковані психологи, а мета — «нічого особистого, тільки бізнес». Бо відеозаписи дитячих самогубств організатори спільнот потім продають в інтернеті або в Darknet.

Тож щоб уберегти дитину від потрапляння в такі групи й від жахливої ситуації, фахівці рекомендують батькам бути пильними і контролювати її спілкування у віртуальному світі. А ще краще — зацікавити справами у світі реальному. А виявивши такі групи самостійно, варто негайно повідомляти кіберполіцію (https://www.cybercrime.gov.ua — цілодобово), телефон гарячої лінії (044) 374-37-21 (з 8:45 до 19:30 в робочі дні) або звертатися до адміністрації соцмережі, у якій було виявлено групу.

ПОРАДИ БАТЬКАМ

Як не допустити потрапляння дітей у злочинні інтернет-спільноти:

♦ приділяти більшу увагу психологічному стану дитини;

♦ перевіряти шкіру дитини на наявність пошкоджень. У разі їх виявлення — з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу слід звертати на пошкодження у формі кита;

♦ перевіряти облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти спілкування у приватних чатах;

♦ звертати увагу на коло спілкування дитини;

♦ намагатися зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями;

♦ обов’язково контролювати те, які фото- та відеофайли є в гаджетах дитини;

♦ встановлювати функцію «батьківський контроль» на всіх гаджетах дитини.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

«Білий ведмідь» проти «синього кита»

Повідомлення про такі деструктивні групи і про участь українських дітей у них неабияк стривожила суспільство. Вочевидь, багато батьків, які раніше не досить пильно цікавилися тим, у яких закутках інтернету дитина проводить час, почали звертати на це увагу. Певна робота відбулася і в школах, педагоги також перейнялися проблемою. Але чи не дасть посилена увага суспільства до проблеми протилежний результат? Чи не почнуть цікавитися суїцидальними групами навіть ті з підлітків, кому раніше таке й на думку не спадало? Це питання.

Катерина Гольцберг, дитячий і сімейний психолог, член Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, на брифінгу зауважила, що паніка часто лише погіршує ситуацію. У 1970-х роках було виявлено феномен, коли певна інформація у ЗМІ породжувала масові самогубства. «Вважаю, що ЗМІ потрібно уважно ставитися до інформації, яку вони подають. Можливо, уникати подробиць, важливо говорити про методи і способи допомоги дітям, а не про те, як це відбувається, як у ці групи потрапити. Бо трапляється, що ми замість допомоги здійснюємо неправильну просвітницьку діяльність. Після такого діти, буває, починають маніпулювати батьками, наприклад, малюють у зошиті кита, щоб подивитися, який буде ефект, а мама, зрозуміло, тривожиться і б’є на сполох.

Потрібно розуміти, що кожну людину, яка хоче здійснити спробу суїциду, потрібно ставити на облік у психіатричній лікарні, бо це суперечить нормальному бажанню людини жити. І дуже важливо відрізняти суїцид реальний від демонстративного. Жодної статистики про те, що кількість суїцидів збільшилася, немає. Якщо людина задумала таку дію, то зупинити її дуже важко. А демонстративний суїцид супроводжується певними маячками: дитина пише записки тощо. Просвітницьку діяльність слід спрямувати на батьків, а не на дітей. Говорити про групи треба дуже обережно, бо розголос може спричинити розмови серед школярів. Не можна питати дитину: ти учасник такої ось групи?»

З батьками теж треба вміти працювати. Бо іноді форми роботи вчителів з батьками вражають чи то безтактністю, чи то невіглаством. «Шановні батьки! Адміністрація школи звертається до вас із проханням терміново перевірити всі контакти дитини в соціальних мережах. Оскільки вони можуть становити небезпеку для життя і здоров’я дитини. Зокрема, в мобільному телефоні», — фото ось такої вклеєної в щоденник школяра записки гуляє у Фейсбуці.

Освітянин Ігор Лікарчук прокоментував її так: «Ось вам приклад типової форми роботи з батьками тих, хто вважає себе педагогами. За принципом «аби зробити». Бо передаючи записки через учнівські щоденники, такі, з дозволу сказати, педагоги підказують учням, що їм потрібно зробити. Абсурд і дикість».

А до цього варто додати, що нинішні підлітки, користувачі й інтернету, і гаджетів, набагато просунутіші, ніж їхні батьки. І якщо дитина захоче заховати інформацію від дорослих, то це зробить.

Тож зрозуміло, що спілкування з підлітками, особливо на такі теми, має бути дуже обережним і виваженим. А ще краще — запропонувати дітям альтернативу. В реальному житті або хоч у соцмережах. І така альтернатива вже є: студенти з Придністров’я придумали і днями запустили схожу за формою, але протилежну за змістом інтернет-гру «Білий ведмідь». Там теж 50 завдань, але спрямованих на поліпшення стосунків у родині й успіхів у навчанні. Щоб стати учасником гри, потрібно розмістити на сторінці фото щоденника чи заліковки з хорошими оцінками, а потім перейти до завдань, перше з яких — витерти пил у кімнаті, а далі — аж до генерального прибирання в домі. Вочевидь, батьки були у захваті від участі дитини в такій грі. Та чи буде вона популярною серед підлітків — побачимо.

До речі, в мережі уже почався певний «тролінг» деструктивних груп. Так, один з «учасників» на вимогу «нарізати кита» виставив знімок рибної нарізки, а потім — фото буханки хліба з підписом: «Скуштуй з хлібчиком». Інший користувач на погрозу «Ми уб’ємо твоїх рідних» відповів: «До мене летіти з пересадками. Хто вам переліт оплатить?» Вочевидь, якщо цих злочинців виставляють на посміховисько, то до їхнього повного фіаско і game over уже недалеко.

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»