Були часи, коли спілкування Президента з журналістами провідних вітчизняних телеканалів ставало ледь не традиційним. Він підбивав підсумки тижня, що минає, давав характеристики тим чи іншим резонансним подіям, приміряв їх до українських реалій.

Щоправда, впродовж останнього часу ми вже відвикли від такої форми спілкування глави держави з пресою. Втім, нині на світ насунулося стільки проблем, що складно навіть усвідомити. Вперше від закінчення холодної війни планета завмерла на порозі глобальної воєнної кризи. Тугий вузол суперечностей, зав’язаний із проблем у Сирії та в Україні, змусив главу держави відкрити завісу над деякими аспектами світового буття, які мають безпосередній вплив на наше сьогодення.

Ще під час ХІХ безпекового форуму Президент поставив під сумнів збереження в повному обсязі так званого «Великого договору» з РФ. Нині з’явилися юридичні підстави для призупинення його окремих статей — завдяки визнанню в національних і міжнародних правових документах терміна «російська агресія проти України».

Чому цього не зробили раніше? В 2014—2016 роках загальновизнаного терміна «російська агресія» в міжнародних документах не було, аргументував Петро Порошенко: «Усі сором’язливо казали: друзі — це конфлікт на сході України, громадянська війна чи щось інше». Хоча неформально розуміли, що йдеться про гібридну війну РФ не лише проти України, й усього цивілізованого світу.

Лише у 2017—2018 роках в українське законодавство і в міжнародні документи, насамперед після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу, увійшов офіційний термін «російська агресія». Через це Україна має право призупинити норми про стратегічне партнерство, військову й військово-технічну співпрацю та багато інших, які не відповідають нашим національним інтересам. А ось норми про суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, про міжнародно визнані кордони, які зафіксовані в цьому договорі, працюють на Україну. І працюватимуть далі. Найближчим часом Президент запропонує це Верховній Раді. Так само, як і припинити перебування України в статутних органах СНД.