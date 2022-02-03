Візит Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте до Києва відбувся на тлі накопичення Росією військових і техніки на кордоні з Україною. Тож саме безпекове питання, що впливає й на економіку України, а також можливі санкції щодо агресора з боку Євросоюзу в разі ескалації ситуації обговорено під час його зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським.

«Візит Марка Рютте важливий і своєчасний в ту мить, коли Україна потребує допомоги, підтримки, солідарності всіх друзів і союзників у стримуванні агресора й деескалації ситуації. Нідерланди — один із наших ключових партнерів у ЄС і НАТО. І другий найбільший інвестор в українську економіку. Саме тому наш двосторонній порядок денний насичений, змістовний і щодо європейської та євроатлантичної співпраці, і щодо двосторонньої торгівлі», — зазначив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками переговорів.

Він подякував Нідерландам за допомогу в реабілітації українських військових, поранених на Донбасі, і за те, що відповідна програма матиме продовження.

Президент запросив інвесторів із Нідерландів до створення своїх історій успіху в Україні в альтернативній енергетиці, річковому транспорті, сільському господарстві, поводженні з відходами.

«Позитивна співпраця в галузі охорони здоров’я, зокрема у протидії коронавірусу. Обговорюється й проєкт зведення в Україні 48 нових сучасних лікарень, реабілітаційних центрів за підтримки Нідерландів», — зауважив Володимир Зеленський.

Подальша агресія матиме серйозні наслідки

Марк Рютте говорив, що слід і надалі зосереджувати всі зусилля заради деескалації ситуації на кордоні України. «Єдине рішення — дипломатія, діалог між Росією та Сполученими Штатами Америки, Росією й НАТО, між країнами нормандського формату. Діалог має вивести на позитивне рішення. Інакше Нідерланди зберігають чітку позицію: подальша агресія матиме серйозні наслідки. Європа в партнерстві зі США працює над великим пакетом санкцій. Нині Нідерланди пропонують Україні допомогу в протидії кібернападам», — акцентував він.

Економічні відносини між Україною та Нідерландами Марк Рютте назвав надійними. Адже протягом останніх п’яти років удвічі зріс двосторонній товарообіг.

Із Марком Рютте зустрівся й Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він подякував Нідерландам за послідовну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, підкресливши, що Україна цінує принципову позицію Нідерландів щодо засудження агресії Росії. І наша держава вдячна за співпрацю в оборонній галузі й підтримку в розвитку Збройних сил — Нідерланди ухвалили рішення надати 31 мільйон євро на поточні потреби ЗСУ в межах Європейського фонду миру.

«Нідерланди — важливий торговельно-економічний партнер України. Обсяг нідерландських інвестицій в Україну за 10 місяців 2021 року становив понад 11 мільярдів доларів. І завдяки спільній роботі він може значно зрости. Це стосується не лише традиційних напрямів співпраці, а й новітніх галузей — меліорації, видобутку й машинобудування», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністри домовилися організувати бізнес-місії із двосторонніх питань для вже наявних і потенційних інвесторів.

«Бізнес-місії можна організувати на базі посольств за участі урядовців. Ми організуємо таку бізнес-місію в Королівстві Нідерланди, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін напрямах», — зауважив Денис Шмигаль.

Марк Рютте заявив, що Королівство Нідерланди як одна з найбільших країн-інвесторів готова надалі співпрацювати та підтримувати Україну.

Сторони обговорили розслідування трагедії MH17. Денис Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує вжиття всіх необхідних заходів для належного розгляду позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини, щоб встановити правосуддя і притягнути винних до відповідальності за смерть в авіатрощі 299 людей у 2014 році.

Відданість демократії та суверенітету

Напередодні столицю України відвідав Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Із Президентом Володимиром Зеленським він обговорив російську ворожу діяльність, що триває, включно з нарощуванням військ РФ. Обговорено співпрацю зі зміцнення безпеки й обороноздатності України.

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава вдячна Великій Британії за дієві заходи стримування РФ.

«Тепер окупації якогось міста чи території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться ескалація проти нашої держави. Відверто кажу: це буде не війна України з Росією — це буде війна у Європі. Повномасштабна, тому що ніхто більше не віддасть своїх територій і людей», — цитує слова Президента його Офіс.

Борис Джонсон запевнив, що Сполучене Королівство продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, яка становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок.

Співрозмовники вкотре наголосили, що право кожного українця — визначати своє майбутнє. І застерегли, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі наслідки.

«Ескалація агресії РФ щодо України стала б політичною, гуманітарною та військовою катастрофою для Росії та всього світу. Тому потрібно, щоб РФ зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І ми будемо залучені до діалогу, звичайно, але санкції готові, і ми надаємо військову підтримку. Санкції та інші заходи буде активовано тієї самої миті, коли чобіт першого російського солдата зайде ще глибше на територію України. Ми це робимо, щоб продемонструвати свою підтримку захисту свободи, демократії та суверенітету України», — констатував Борис Джонсон.

Сторони висловили солідарність зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у галузі зеленої трансформації. Борис Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв. Він підкреслив важливість економічної співпраці між державами, тому що Велика Британія і в майбутньому буде відданим союзником України.

Крім коштів для ВМФ України, Велика Британія надасть ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»