Цього року Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, які завершилися 30 липня, приймав польський Вроцлав. Участь у них взяли понад чотири тисячі спортсменів зі 112 країн. Українська команда складалася з 80 атлетів. Наші спортсмени завоювали 25 медалей, серед яких 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. Найбільшу кількість медалей українцям приніс пауерліфтинг. У цьому виді спорту наші спортсмени завоювали три «золота», два «срібла» і дві «бронзи». У тайському боксі українці завоювали три «золота» і одне «срібло». Також в активі України три медалі в сумо, дві медалі — в карате, а в підводному спорті — чотири бронзові нагороди. В академічному веслуванні українці здобули три «золота» і одну «бронзу», в кікбоксингу — два «золота» і одну «бронзу».

Така кількість медалей стала найкращим в історії змагань результатом Національної збірної України. Про це під час прес-конференції у Києві заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов. За його словами, цього року вперше для підготовки українських спортсменів з неолімпійських видів спорту була передбачена окрема програма, бюджет якої становив 45 мільйонів гривень. За цією програмою, відповідно до побажань тренерів та федерацій неолімпійських видів спорту, було закуплено спеціальне спортивне обладнання та устаткування. Крім того, існує програма «Спортивний календар», на яку виділено 60 мільйонів гривень і яка дає змогу відправляти наших атлетів, котрі займаються неолімпійськими видами спорту, на міжнародні збори та тренування», — сказав міністр.

Водночас Ігор Жданов визнає, що у міністерстві «хотіли б збільшити фінансування неолімпійського спорту», і пообіцяв, що восени цього року, коли парламент розглядатиме зміни до держбюджету, його відомство спробує це зробити. За словами Ігоря Жданова, цьогорічний загальний бюджет Міністерства молоді та спорту становить понад 2 мільярди гривень.

Президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк вважає, що цього року всі члени української збірної були «надзвичайно мотивовані й налаштовані на перемогу, проявили волю і характер». На його думку, високий результат українських атлетів став можливим завдяки об’єднанню зусиль Мінмолодьспорту і засобів масової інформації, які «потужно мотивували наших спортсменів».

Ілля Шевляк вважає, що, незважаючи на те, що в Україні існує потужна школа неолімпійського спорту, рівень його фінансування обмежений. Він також закликав органи місцевої влади допомогти спортсменам-призерам, які піднімають престиж нашої держави у світі, вирішити питання з отриманням житла. Крім того, Ілля Шевляк звернувся з проханням до міністра взяти під особистий контроль питання присвоєння звання заслужених майстрів спорту всім призерам Всесвітніх ігор, «щоб цей процес не затягувався». Президент Спортивного комітету також нагадав, що карате та скелелазіння введено до програми Олімпійських ігор-2020, які пройдуть у Токіо. На його думку, з огляду на чудові результати, продемонстровані у цих видах спорту на Всесвітніх іграх, карате та скелелазіння можуть принести українській збірній перемоги у Токіо.

До речі, цього року «Перший національний» вперше транслював у повному обсязі змагання в рамках Всесвітніх ігор. Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Олександра Кольцова, яка курує напрямок розважального мовлення, зауважила, що це було вирішено зробити попри недофінансування компанії. «Ми сплатили понад 60 тисяч євро за трансляцію, і рейтинги підтвердили, що це було правильне рішення», — сказала Олександра Кольцова. За її словами, у НСТУ переконані, що трансляція Всесвітніх ігор була не лише гарним шоу для телеглядачів і чудовою моральною підтримкою для наших спортсменів. «Ми хочемо таким чином заохотити українців займатися спортом», — наголосила чиновниця. Вона також запевнила, що НСТУ готова через чотири роки розглянути можливість трансляції Всесвітніх ігор, які пройдуть в американському місті Бірмінгем.