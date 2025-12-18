У Гаазі Президент Володимир Зеленський взяв участь у дипломатичній конференції, на якій підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Глава Української держави насамперед подякував за підтримку країни та нашого права захищати себе.

«Нині для України створюються речі, які мали б розпочатися вже давно, принаймні ще у 2014 році. Але насправді з огляду на те, скільки воєн росія розпочала або підтримала, це мало статися ще раніше», — зазначив він.

Володимир Зеленський закликав зберігати тиск на росію, доки триває окупація української землі. За словами глави держави, рф повинна відчувати, що вона злочинець, і зустрітися з наслідками за це, доки українці залишаються в російському полоні й українські діти, яких викрала росія, не повернуться додому.

«Ми розраховуємо, що всі компенсаційні механізми — від Реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії до здійснення фактичних виплат — почнуть діяти та отримають сильну й достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчувати, що будь-які збитки, спричинені війною, можуть бути відшкодовані», — наголосив Президент.

Агресор має відчувати, що він злочинець

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф акцентував, що без правосуддя не може бути справедливого тривалого миру.

«Ми надсилаємо дуже чіткий меседж сьогодні тут, у Гаазі. Щойно буде досягнуто миру, правосуддя має запуститися. І коли війна закінчиться, Україна може й надалі розраховувати на Нідерланди та всіх інших партнерів», — сказав очільник нідерландського уряду.

Від імені України конвенцію підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Це унікальний міжнародний незалежний документ, який має бути центральним, коли ми говоримо про репарації під час мирних переговорів. Сьогодні в Гаазі 35 держав підпишуть конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Це безпрецедентний випадок для такої комісії в перший день її роботи», — наголосив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Президент Молдови Мая Санду закликала продовжувати підтримку України та наголосила, що тиск на росію має значення.

«Ця комісія має значення. Вона має велике значення для народу, для людей, які втратили рідних, для тих, чиї домівки було зруйновано, чиї життя назавжди змінилися», — підсумувала вона.

Україна та Нідерланди працюють над спільним оборонним виробництвом і продовжують готувати необхідну юридичну інфраструктуру, щоб притягти до відповідальності всіх винних у російській агресії. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі із Діком Схоофом у Гаазі. Окремо Президент відзначив нещодавній оборонний пакет на 700 млн євро, підтримку програми PURL і допомогу для енергетичної стійкості.

«Працюємо, щоб було і спільне оборонне виробництво, зокрема сучасних дронів, в Україні та Нідерландах. Україна захищає свою незалежність, захищає життя своїх людей, і тому кожен крок на підтримку зараз має особливе значення», — наголосив Президент.

Глава держави цими днями поінформував Діка Схоофа та інших партнерів України про ситуацію на полі бою. росія постійно намагається створити хибне враження на фронті, але українські воїни роблять неймовірні речі й захищають позиції, хоч би як складно їм було.

«путін ніколи не рахував життя своїх людей і свої втрати на фронті, а зараз, коли він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать іще менше. російські штурми дійсно важкі. Але ми тримаємо позиції, і це нам значно допомагає в політичному діалозі серед лідерів, безумовно, передусім із партнерами зі Сполучених Штатів», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що команди України й Нідерландів продовжують готувати необхідну юридичну інфраструктуру. Наша країна робитиме все, щоб знайти та притягнути до відповідальності російських убивць.

«Але треба також, щоб і міжнародне право працювало та забезпечувало юридичну відповідальність та відповідні компенсації за втрати. Нідерланди нам у цьому допомагають, важливо, щоб усі інструменти правосуддя спрацювали — від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії», — акцентував глава держави.

Дік Схооф зазначив, що Нідерланди висловили готовність розмістити під егідою Ради Європи Міжнародну компенсаційну комісію для України.

«Наша кінцева мета — сталий справедливий мир для України. І це може бути досягнуто тільки одночасно зі здійсненням верховенства права. Без досягнення справедливості для мільйонів українців, які постраждали від агресії путіна, ми відчиняємо двері для нового насильства», — зазначив Прем’єр-міністр Нідерландів.

Важливі кроки для гідності

Король Нідерландів Віллем-Александр прийняв Володимира Зеленського на аудієнції в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Глава держави подякував Нідерландам і всьому нідерландському народові за сильну незмінну солідарність з Україною та особисто королю Віллему-Александру — за підтримку нашої країни. Українці цінують внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості.

Президент і король говорили про продовження оборонної допомоги Україні. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та постійні російські удари по українських містах і громадах, об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Окрему увагу було відведено крокам для забезпечення справедливості та спільним з партнерами зусиллям для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив активну участь Нідерландів у Коаліції охочих та подякував за спільну роботу заради миру в Україні та всій Європі.

У військовому реабілітаційному центрі Аарденбург у Нідерландах глава держави зустрівся з українськими захисниками, які проходять реабілітацію після важких поранень, і відзначив їх державними нагородами. Президент поспілкувався з воїнами та їхніми рідними й подякував за службу і захист України.

«Пишаємося, що в нас є такі герої, такі бійці. Ми вас дуже чекаємо вдома після того, як з’явиться така можливість. Користуючись цим моментом, хотів би вручити нагороди. Це вдячність від усього нашого народу за те, що ви вже зробили: ви зберегли Україну», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів та медаллю «За військову службу Україні».

Директорка центру Моніка Коп Вієрінг показала главі держави зали фізіотерапії, де проходять реабілітацію українські воїни, а також їхні палати. Вона розповіла Президентові про особливості того, як саме в центрі допомагають відновлюватися українським захисникам.

Військовий реабілітаційний центр Аарденбург — один із провідних нідерландських медзакладів, що спеціалізується на реабілітації військових із важкими травмами. З 2021 року тут пройшли лікування 87 українців. У цьому центрі також навчаються українські реабілітаційні команди.

Володимир Зеленський подякував працівникам центру, Нідерландам і всьому нідерландському народові за підтримку України та допомогу українським воїнам.

