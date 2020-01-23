На Харківщині вже не перший рік укоренилася думка, що спроможною громадою можна вважати лише ту, де налагоджено систему надання соціальних послуг. Тож семінар, присвячений цій темі, зібрав у Чугуєві керівників та представників майже всіх ОТГ регіону. Місце обрано невипадково, оскільки саме Чугуїв визнано у цьому найкращим серед малих і середніх міст Харківської області, він входить до першої півсотні громад України.

У Чугуєві ефективно працює розгалужена мережа закладів соціальної допомоги, складові якої — управління соціального захисту населення, територіальний центр надання соціальних послуг, міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Шанс», обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр первинної медико-санітарної допомоги.

Усі ці заклади, за словами Чугуївського міського голови Галини Мінаєвої, працюють як єдина система, спрямована на досягнення головної мети — надання жителям якісних і потрібних їм послуг.

Досвідом плідної та ефективної роботи з учасниками семінару щиро й вичерпно поділилися керівники соціальних закладів міста, акцентуючи на практичному втіленні кожного з починань. Особливий інтерес найкращі практики доповідачів семінару викликали у представників новостворених ОТГ, яким роботу з формування мережі соціальних послуг доводиться починати якщо й не з нуля, то з дуже низького рівня.

А центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Шанс» та амбулаторія загальної практики сімейної медицини у мікрорайоні Осинівка, до яких навідалися гості, для багатьох учасників семінару став відкриттям, адже «Шанс» — унікальний заклад на Харківщині, де в надсучасних умовах і за допомогою спеціалізованого обладнання надають широкий спектр реабілітаційних послуг дітям. Приємно вразили гостей і матеріальне забезпечення закладу та порядок і організація роботи.

Учасники семінару, як потім вони ділилися враженнями, багато нового і корисного почерпнули під час знайомства з практиками інноваційних підходів Чугуївської міської ради до формування мережі соціальних послуг. Зокрема такою, як «Соціальна няня», послуги людям похилого віку, організація надання медичних послуг первинної ланки в центрі медико-санітарної допомоги тощо.

На думку натхненника й організатора інноваційних соціальних послуг у Чугуєві Галини Мінаєвої, кожен успіх у цій справі починається насамперед із глибокого вивчення затребуваності різновидів соціальної підтримки у кожному конкретному населеному пункті. І звісно, розроблення та втілення стратегії розвитку. Покроково, але з обов’язковим доведенням початого до завершення.

За словами міського голови, в Чугуєві з населенням 33 тисячі жителів 9,6 тисячі пенсіонерів, 2,1 тисячі осіб з інвалідністю (зокрема 128 осіб — діти), 1,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, 0,7 тисячі учасників бойових дій в АТО/ООС. Задля повного задоволення потреб різних категорій населення у соціальних послугах було розроблено Стратегію створення доступного середовища Чугуєва до 2020 року, Стратегію розвитку системи надання соціальних послуг у м. Чугуєві на 2017—2020 роки.

«Пріоритетами у соціальній роботі ми визначили підвищення рівня доступності соціальних послуг, формування соціально відповідальної громади, розвиток ринку соціальних послуг, посилення кадрового потенціалу суб’єктів, які надають соціальні послуги, і побудову ефективної системи надання соціальних послуг», — розповідає Галина Мінаєва.

За словами голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, всі ці пріоритети нині повністю реалізують у Чугуєві. Вони мають позитивну динаміку та системний підхід у вирішенні завдань, що постають перед громадою. Він висловив упевненість, що подібні до цього семінару заходи сприяють виробленню в керівників громад уміння генерувати й успішно реалізовувати ініціативи і плани, покликані підвищувати якість життя різних категорій населення і зокрема вразливих.