Перебіг економічних реформ в Україні, санкційна політика Білого дому щодо Росії та взаємодія з МВФ — ці питання обговорювали під час зустрічі міністра фінансів США Стівена Мнучіна з його українським колегою Олександром Данилюком, який перебував у Сполучених Штатах з робочим візитом. Окремо співрозмовники обговорили питання боротьби з корупцією та шляхи покращення бізнес-клімату в Україні, повідомляє прес-служба Мінфіну.

«Ми вдячні США за посилення економічних санкцій, які є ефективним інструментом стримування агресії Росії», — заявив під час зустрічі Олександр Данилюк. За його словами, Україна продовжує впровадження реформ, які вже дають позитивний результат, завдяки чому українському уряду вдалося повернутися до економічного зростання. «Нам ще багато потрібно зробити, щоб наша економіка стала сильною та стійкою до криз, і на цьому шляху важливою є підтримка США», — наголосив міністр.

У свою чергу Стівен Мнучін запевнив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну у впровадженні необхідних реформ.

Фінансові злочини і ядерна безпека

Сприяти ефективнішій бо­ротьбі з корупцією в Україні може налагодження співпраці з Державним агентством США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN). Це агентство підпорядковується Міністерству фінансів США і здійснює боротьбу та запобігання злочинам з відмивання коштів. FinCEN аналізує надані фінансовими установами дані щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. Це агентство діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням коштів.

Під час зустрічі Олександр Данилюк та голова FinCEN Джамал Ель-Хінді визначили можливі напрями подальшої співпраці. За словами американського чиновника, FinCEN вже успішно співпрацює з Державною службою фінансового моніторингу України. Він також додав, що активно стежить за процесом створення у нашій країні Служби фінансових розслідувань (СФР) — єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави. Також Джамал Ель-Хінді наголосив, що його агентство готове надати підтримку у створенні цього ефективного нового органу в Україні.

Проект зведення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження, а також проект з будівництва потужної вітрової електростанції в Запорізькій області Олександр Данилюк обговорив з президентом та виконавчим директором Корпорації зарубіжних приватних інвестицій Реєм Вешборном. Обидві сторони підкреслили важливість підписаних наприкінці грудня угод про залучення 250 мільйонів доларів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Це дасть Україні можливість заощаджувати близько 200 мільйонів доларів щороку, а не витрачати їх на вивезення відпрацьованого ядерного палива в Російську Федерацію.

Українські айтішники у Лас-Вегасі

Перебуваючи у США, Олександр Данилюк взяв також участь в офіційній церемонії відкриття Українського павільйону на щорічній експозиції Consumer Electronics Show (CES) — одній з найбільших виставок споживчої електроніки, яка проходить у Лас-Вегасі. Цього року серед основних трендів виставки — штучний інтелект та віртуальна реальність.

«Я радий бачити інноваційні українські компанії, що розвиваються відповідно до основних міжнародних трендів. Я вірю в ринок, приватну ініціативу, креативність і кропітку роботу. Саме це дозволило українським стартапам потрапити на одну з основних світових технологічних виставок у Лас-Вегасі», — зазначив Олександр Данилюк, виступаючи на церемонії відкриття виставки.

Цього року національний павільйон представлений 10 відібраними українськими стартапами, загалом на виставці налічується понад 20 учасників від України. Представлені проекти мають розробки у різноманітних галузях: від агротехнологій та 3D-друку до систем дорожнього контролю та віртуальної реальності. «Наша країна має всі шанси стати одним з основних IT-центрів у Європі та, можливо, у світі. У нас є чудові стартапи, розвинена інфраструктура, висококваліфіковані фахівці та уряд, який розуміє необхідність створення кращих умов для бізнесу та готовий працювати над цим», — заявив міністр фінансів України.