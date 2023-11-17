Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу, розширенню грантових програм для підприємців, зокрема бізнесів на деокупованих територіях, продовжуватиме програми підтримки експорту. Також агентство може підтримати Україну в залученні найбільших американських банків до інвестиційних проєктів. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко із заступницею адміністратора USAID Ізабель Коулман.

«Ми дуже вдячні USAID за постійну підтримку та партнерство в багатьох галузях. Агентство вже зараз активно реалізує програми підтримки малого та середнього українського бізнесу, підтримує розвиток агросектору та сприяє посиленню експортних спроможностей України. Сподіваємося від USAID подальшого посилення програм для переробних підприємств та підтримки ініціативи Made in Ukraine, яка має збільшити внутрішнє виробництво та просувати українські товари на світових ринках», — зауважила Юлія Свириденко.

Українська сторона наголосила на важливості залучення інвестицій до відбудови, побудові нової архітектури залучення міжнародних фінансових організацій до повоєнного відновлення. Обговорили питання підтримки переробної галузі, програм підтримки малого і середнього бізнесу, посилення експортних спроможностей, зокрема через нарощення потенціалу ЕКА.

Урядовиця зазначила, що для України важлива підтримка USAID у моніторингу дієвості санкцій проти рф.

«Домовилися з USAID розширити нашу співпрацю, а також скоординувати зусилля щодо стратегії підтримки розвитку української економіки. Важливо, щоб ми з партнерами добре розуміли потреби, можливості та перспективні галузі для подальшої співпраці, щоб наша взаємодія була ще більш ефективною та продуктивною», — резюмувала Юлія Свириденко.

Під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра з директором Агентства торгівлі та розвитку США (USTDA) Ено Ебонг ішлося про те, що агентство зацікавлене допомагати розвиватися українському бізнесу, який працює з американськими партнерами. Воно може готувати інвестиційний аналіз проєктів для зростання бізнесу. Щоб отримати його, українським підприємцям потрібно буде звернутися до USTDA через американських партнерів або Посольство України у США. Інвестиційний аналіз USTDA допоможе компаніям подати якісніші заявки до страхових агенцій MIGA або DFC для отримання страхування від воєнних ризиків або іншу фінансову підтримку.

«Нині уряд України працює над тим, щоб забезпечити умови для відновлення та сталого розвитку приватного сектору. Ініціатива USTDA дуже важлива, адже вона допоможе українському бізнесу зростати», — зазначила Юлія Свириденко.

Україна продовжує роботу над залученням інвестицій до проєктів в енергетиці та поліпшенням захисту української енергетичної інфраструктури від атак рф. Про це говорили Юлія Свириденко з помічником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєттом. Юлія Свириденко подякувала за істотну підтримку українського енергетичного сектору під час війни. Сторони обговорили заходи для зміцнення української енергетичної системи та захист енергетичної інфраструктури від російських атак цієї зими.

«Ми обговорили із Джеффрі Паєттом конкретні проєкти в енергетичній галузі України, в які можна буде залучити американські інвестиції. Зокрема йдеться про проєкти, спрямовані на збільшення внутрішнього виробництва енергії та модернізацію наявної інфраструктури для зменшення залежності від імпорту. Також порушували питання додаткового захисту енергетичної інфраструктури, залучення додаткових систем протиповітряної оборони та підготовки до засідання Конференції Організації Об’єднаних Націй щодо змін клімату (COP28), яка відбудеться на початку грудня», — розповіла Юлія Свириденко.

Джеффрі Паєтт зазначив, що для США важливо допомогти Україні пройти цей опалювальний сезон, адже ризики обстрілів української енергетичної інфраструктури з боку рф залишаються високими. Він наголосив, що Україні важливо будувати незалежну децентралізовану енергетичну систему, яка буде більш стійкою і захищеною під час можливих обстрілів з боку рф, і США готові в цьому допомагати.

Джерело: Міністерство економіки