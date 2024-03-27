Україна одержала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF

Учора Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF. Про цеповідомивПрем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ. За словами Прем’єра, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Денис Шмигаль зазначив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

«Уже готуємося до наступного перегляду програми. ВдячніМВФза підтримку та співпрацю!» — резюмував очільник уряду.

Як повідомило Міністерство фінансів, Україна залучила вже майже 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

«Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби державного бюджету України — результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду продовжуємо активно працювати над упровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та зрештою європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 21 березня виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.

Учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Сторони обговорили загострення атак росії на цивільну інфраструктуру, а також необхідну Україні допомогу. Важливою темою в розмові урядовців стало запровадження механізмів, які змусять росію заплатити за скоєні злочини й руйнування. Зокрема, конфіскацію заморожених активів рф. Сторони порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації.

«Україна вже надала свої пропозиції. Створено Міжнародний реєстр збитків. Далі пропонуємо створити міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. Наша позиція однозначна: всі заморожені активи росії слід спрямувати на потреби нашої держави», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Великій Британії за значний обсяг наданої допомоги та підписання безпекової угоди з Україною. Це, за його словами, дає впевненість у довготривалій підтримці від британських союзників.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ