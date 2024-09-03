Інноваційний освітній проєкт за темою «Теоретико-методичні засади викладання навчального предмета / інтегрованого курсу «Захист України», який запровадило Міністерство освіти і науки, дасть змогу осередкам, відповідно до Державного стандарту профільної середньої освіти, вивчати оновлений предмет уже цього навчального року.

Вивчення предмета «Захист України» з 1 вересня проводитимуть у спеціально створених у всій країні осередках (орієнтовна кількість — 1200). Вони об’єднають учнів з кількох закладів освіти, що забезпечить високий рівень підготовки та ефективне засвоєння знань.

МОН продовжує роботу над створенням оптимальних умов для вивчення предмета «Захист України» і працює над наказом щодо поділу класів на групи. Такий підхід гарантуватиме ефективніше засвоєння матеріалу і дасть змогу учням та ученицям набувати потрібних практичних навичок. Документ пройшов громадське обговорення, МОН опрацювало та врахувало зауваження і пропозиції, а далі — процедура погодження й публікація наказу.

Запровадження нової модельної навчальної програми — важливий крок для адаптації освіти до сучасних реалій та підвищення рівня готовності молоді до захисту своєї країни. Осередки створюють можливості для ліпшої підготовки учнів, забезпечуючи доступ до сучасних методик навчання та інноваційного обладнання.

Цього року зміни вводитимуть у 10 і 11 класах, де предмет викладатимуть за новою модельною навчальною програмою в осередках. Залучення учнів з різних закладів освіти до одного осередку підвищить якість навчання і забезпечить єдиний стандарт підготовки в усіх регіонах країни.

Джерело: Міністерство освіти і науки