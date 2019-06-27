28 червня в Україні відзначатиметься 23-я річниця Конституції України. Однією з основоположних норм Конституції, встановленою статтею 46, є право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Організація об'єднаних націй (ООН) у своїй доповіді повідомляє, що у 2018 році кількість літніх людей віком від 65 років і старше вперше перевищило кількість дітей віком 5 років. Показники народжуваності у 2019 році склали 2,5 дитини на жінку. У 1990 році цей показник був 3,9. У 2050 він може скласти 2,2 дитини на жінку.

У Міністерстві соціальної політики України зазначають, що Україна є і залишатиметься протягом наступних років однією із «найстаріших» країн світу. Основними викликами, пов’язаними зі старінням у нашій країні, є ті, що стосуються сфери публічних фінансів, функціонування ринку праці, системи охорони здоров’я, розвитку соціальних та освітніх послуг.

Тут доречно згадати відомий вислів, який приписують Папі Римському Бенедикту XVI: «Якісні показники суспільства, я б сказав цивілізації, визначаються тим, як вони ставляться до старшого покоління».

Основним нормативно-правовим актом, що визначає організаційні та правові засади надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, є Закон України «Про соціальні послуги». Відповідно до статті 1 документа чинниками, що можуть зумовити складні життєві обставини, крім похилого віку, зокрема, є: часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; інвалідність; безробіття; шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією тощо.

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417.

Проблемним питанням у сфері соціальних послуг є професійна підготовка фахівців, які б могли надавати кваліфіковану допомогу із суспільної адаптації, реабілітації та самореалізації особистості. У Міністерстві освіти і науки у квітні 2019 року затвердили стандарт вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.



Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з 1 січня 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 150 тисяч звернень, що стосувалися питань соціального захисту населення, у тому числі понад 500 – призначення соціального працівника та умов надання соціальних послуг.

Зокрема, заявники зверталися за роз'ясненнями щодо права на безоплатній основі обслуговуватися соціальним працівником; обґрунтування вимоги сплачувати кошти за надання соціальних послуг особам, які мають рідних; можливості скористатися соціальним транспортом або супроводом до медичних закладів та інших установ. Найчастіше з приводу отримання соціальних послуг громадянами, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, зверталися жителі Дніпропетровської області та м. Києва.

За результатами розгляду звернень стосовно призначення соціального працівника, у переважній більшості випадків органи виконавчої влади та місцевого самоврядування пропонували громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою або інвалідністю, надання соціальних послугна платній основі, оскільки вони мають дітей працездатного віку.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька міста Васильків Київської області та повідомила, що проживає одна, її син є особою з інвалідністю II групи та мешкає в місті Києві. Жінка просила сприяння у призначенні їй нового соціального працівника.

У виконавчому комітеті Васильківської міської ради поінформували, що заявницю вже відвідав новий соціальний працівник. Під час зворотного зв'язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» пенсіонерка повідомила, що через 2-3 дні після звернення на лінію їй призначили іншого соціального працівника.

Заявниця з Новоайдарського району Луганської області просила посприяти у призначенні соціального працівника на безоплатній основі. Вона повідомила, що її син є особою з інвалідністю І групи, пересувається на інвалідному візку і за станом здоров'я не має можливості здійснювати за нею догляд. Фахівець урядової «гарячої лінії» під час зворотного зв’язку із заявницею з’ясував, що соціального працівника на безоплатній основі призначили, він вже розпочав роботу.

Житель Дрогобицького району Львівської області, який є особою з інвалідністю I групи, повідомив, що потребує відвідування за місцем його проживання соціального працівника УПСЗН для отримання консультацій з питань соціального захисту, які він потребує за своїм статусом. Отже, просив сприяння у цьому питанні. Заявнику було призначено договірника для надання всіх видів соціальних послуг, про що повідомив голова Дрогобицької районної держадміністрації.

За період з 19 по 25 червня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 21 464 звернення, з них телефоном – 20 049, через інтернет – 1 415.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.