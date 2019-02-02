На Рівненщині від початку року кір відправив на той світ двох чоловіків, у Львові в інфекційній лікарні бракує місць для хворих, у Луцьку всіх не щеплених дітей відсторонили від навчання. Таких масштабів, як нині, ця підступна хвороба ще не мала.

Хоч шириться вона Україною вже принаймні два роки, епідемії все ще не оголошують. А західні області перебувають на її межі, бо саме тут, за інформацією медиків, найбільше так званих відмовників від щеплень. Батьки на власний розсуд вирішують, робити їх дитині чи ні. І ризикують найдорожчим.

Не щепленим до школи зась

Скажімо, в Рівному від початку року кір уже вклав на лікарняні ліжка 282 людини, з яких 52% — діти. Зараз у центральній міській лікарні перебуває 10-річна дитина з ускладненим тяжкою пневмонією випадком кору. При цьому 600 дітей у місті залишаються не вакцинованими зовсім, ще 3 тисячі не мають повторного щеплення в шість років.

Таку вбивчу статистику озвучили журналістам міські чиновники від освіти й медицини. І додали: дають ще тиждень батькам, аби ті привели дітей на щеплення. Якщо цього не станеться, не вакцинованих переведуть на індивідуальний графік занять. І це попри те, що в Рівному захворіло вже 17 педагогів. Щоправда, їх та медиків щеплюють.

До цієї інформації запитань більше, ніж відповідей. Тож як досі могли працювати у школах чи в лікарнях не щеплені працівники (адже кір розгулявся не сьогодні)? А далі — більше: виходить, якщо ти не вакцинований, тобі ще й привілей дають — учитися вдома, індивідуально. Хто і як оплачуватиме додаткове навантаження вчителям? А воно, судячи з вищеназваних цифр, буде чималеньким. Як змусити їх ризикувати власним здоров’ям, прямуючи до таких дітей? І наскільки довго все це триватиме? Як на мене, рішення половинчасте, яке може просто-таки дестабілізувати навчальний процес.

З іншого боку, батьки щеплених дітей обурені. А й справді, чому такі діти мають учитися поруч з відмовниками і постійно ризикувати? Чи не краще в цій ситуації чиновникам із місць ініціювати перед офіційним Києвом термінове встановлення конкретної відповідальності для батьків, які легковажать здоров’ям і життям власних дітей? І зробити це треба було ще вчора чи позавчора, адже всі чудово розуміли, чим обернеться вибухонебезпечна ситуація.

Ні, борсаються, хто як може. У Луцьку виявилися рішучішими і ще раніше зачинили шкільні двері перед не вакцинованими школярами: голова ОДА ухвалив таке рішення і видав відповідне розпорядження. На Рівненщині зволікають, бо бояться суперечити Конституції й порушити право дітей на освіту. А припинити надання освітніх послуг відповідно до Закону «Про захист населення від інфекційних захворювань», який забороняє людям без щеплень відвідувати організований колектив? До того ж, мають для цього відповідні листи МОЗ та МОН.

Звісно, підмогою для більш рішучих дій було б оголошення стану епідемії кору — якщо не в Україні, то в західній її частині. Очільниця МОЗ Уляна Супрун 23 січня навіть пообіцяла скликати для цього спеціальну комісію до… кінця тижня. Тиждень завершився, де ж рішення? Кризовий менеджмент у тому й полягає, щоб ухвалювати їх відповідно до ситуації, оперативно й відповідально. То хто в Україні візьме на себе відповідальність за кір-убивцю?

Липові довідки — шлях до небезпеки

Мене завжди дивував надвисокий рівень суспільної несвідомості співвітчизників в ось таких, цілком практичних ситуаціях. Уже коли діти захворіли на кір, частина батьків зізналися лікарям, що відмітки про щеплення у них липові, тобто куплені. Ось чиновники й кажуть: упевнитися в достовірності довідок неможливо, і це доливає оливи у вогонь. А впіймати за руку бодай одного такого медика можна? Цілком! І показово покарати за це так, щоб інші навіть думати про це забули. Це можливо? Інша річ, що робити цього не хочуть, а судячи з розмаху хвороби, таки доведеться.

Хоч би так, як в Ізраїлі. Авторитетний педіатр Євген Комаровський наводить приклад: торік 1 листопада в цій країні від кору померла півторарічна дитина. Це стало національною катастрофою, і терміново з’явився законопроект про санкції держави щодо батьків, які відмовляються робити дітям щеплення. Не кажучи вже про те, що не щеплених медиків просто позбавляють роботи.

В Україні страшна статистика смертей від кору зростає щодня: від початку року померло вже шість людей (двоє з них, як пам’ятаємо, на Рівненщині). Як можливе таке середньовіччя в центрі Європи у ХХІ сторіччі? І чому б масову імунізацію не ввести у передвиборчі програми численних кандидатів у президенти? Адже йдеться вже навіть не про електорат — про генофонд нації.

ОФІЦІЙНО

За даними МОЗ, від початку року зафіксовано майже 12 тисяч випадків захворювання на кір. Найвищі показники у Львівській, Вінницькій та Рівненській областях. Це переважно не вакциновані. З початку 2019 року від кору померло шестеро людей, серед яких дві дитини, захворіли 8,5 тисячі. За четвертий тиждень 2019-го на кір захворіли 3279 осіб: 1350 дорослих і 1929 дітей (це на 6% менше порівняно із третім тижнем року).

На кір хворіють у всій Європі. Серйозна ситуація склалася в Україні, Сербії, Албанії та Грузії. Епідбезпека формується не за один-два роки, а десятиліттями. Спалах захворюваності в Україні — наслідок тривалої зневіри у вакцинації й безвідповідального ставлення до цього самих громадян.

ПРЯМА МОВА

Віктор МОРОЗ,

завідуючий відділом епіднагляду

та профілактики інфекційних захворювань

Рівненського обласного лабораторного центру:

— Кір — це коли в перші чотири дні температура, кашель, чхання. Згодом виникає запалення очей: вони печуть так, що читати книжку чи дивитися на монітор уже неможливо — ви перестаєте бачити. Пощастить, якщо хвороба мине легко. Але є і трагічні випадки. Найстрашніше ускладнення кору — енцефаліт, тобто запалення мозку. Вилікувати його майже неможливо, і людина помирає. Єдиний вихід — щеплення. Специфічного лікування кору не існує. Колективний імунітет виробляється в умовах 95-відсоткової імунізації.

ДОВІДКА «УК»

Торік на Рівненщині на кір захворіли 3002 особи, у січні цього року вже зафіксовано близько 1000 недужих. 8 тисяч дітей в області не щеплено.