Рівно за чотири місяці від початку російського вторгнення в Україну лідери країн-членів ЄС ухвалюватимуть історичне рішення. Адже 24 червня у Брюсселі пройде саміт Європейської ради, на якому розглядатимуть питання надання Україні статусу держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу. «Рішення саміту має стати потужним політичним меседжем і поворотною точкою для Європи», — заявив Руслан Стефанчук на церемонії відкриття Днів України, яка відбулась у Брюсселі у приміщенні Українського хабу громадянського суспільства.

Формула перемоги

На його переконання, якщо ЄС прийме позитивне рішення щодо статусу кандидата, то це стане стимулом для України боротися і рухатися вперед. Якщо європейські лідери вирішать інакше, то це стане сигналом для путіна продовжувати знищення України.

«Сьогодні Україна захищає східний фланг європейської цивілізації. Для цього нам потрібна політична й фінансова підтримка, а також зброя», — заявив Руслан Стефанчук. Спікер розповів, що протягом десяти днів, які залишаються до початку саміту ЄС, він збирається відвідати європейські столиці, де говоритиме про підтримку України і переконуватиме скептично налаштованих лідерів, що Україна достатньо зробила, щоб отримати статус кандидата.

Наша держава переможе у війні, яку розпочали і ведуть російські загарбники. Проте перемога буде повною лише тоді, коли воєнним злочинцям, якими є вище керівництво рф, Міжнародний трибунал винесе вирок і коли росія виплатить репарації за те, що зруйнувала і сплюндрувала. «Це ідеальна формула нашої перемоги у війні. І щоб її застосувати, треба пройти довгий шлях. Але шлях здолає той, хто йде», — сказав Голова Верховної Ради.

17 червня Єврокомісія має оприлюднити висновок щодо заявки України на вступ до ЄС. Саме на підставі цього висновку учасники саміту ЄС ухвалюватимуть рішення про статус кандидата. За словами Руслана Стефанчука, ідеї вступу України до ЄС підтримують 97% українців і 66% громадян ЄС.

«Щоб це зрозуміти, достатньо вийти на вулиці й побачити, скільки українських прапорів майорить біля адміністративних центрів європейських міст і скільки їх вивішено у вікнах будинків», — зауважив політик, зазначивши, що європейці розуміють: Україна воює за наше спільне майбутнє. Тому в Європі не має бути розмов про втому від війни в Україні. «Такі розмови — ганьба перед українськими солдатами, які собою закривають Європу», — заявив Руслан Стефанчук.

Євросоюз має проаналізувати власні помилки

Дні України в ЄС проходять з ініціативи неформального об’єднання United for Ukraine («Разом задля України»), яке було створено у Європарламенті 22 березня, щоб координувати підтримку України в боротьбі з російською агресією. Очолив об’єднання литовський євродепутат Андрюс Кубілюс. До його складу увійшли понад 150 парламентарів з 28 країн-членів ЄС, Британії, США, Канади, Нової Зеландії, зокрема депутати Європарламенту. Руслан Стефанчук був присутнім на установчому зібранні United for Ukraine. Це об’єднання координує всі спільні кроки щодо нашої країни: від допомоги зброєю та санкцій до стратегічної підтримки членства України в ЄС.

«Вірю, що Україні дадуть статус кандидата. Але це стане лише початком довгої дороги», — сказав під час відкриття Днів України Андрюс Кубілюс. На думку євродепутата, в Євросоюзі повинні зараз думати, що зробити для того, аби така трагедія більше не повторилася. За його словами, європейські лідери повинні відверто і детально проаналізувати помилки, яких вони припустилися і які підштовхнули путіна до нападу на Україну.

«Ми звикли вказувати на помилки України, Молдови чи Грузії, але рідко визнаємо власні», — констатував політик. На думку Андрюса Кубілюса, головна помилка Євросоюзу полягала в тому, що 2014 року він не виробив чіткої стратегії щодо України, і це дало путіну підстави вважати, що Україна — це його територія впливу.

Чимало політиків заявляють, що реальна інтеграція нашої країни до ЄС займе десятиліття. Проте Андрюс Кубілюс не бачить підстав для таких заяв. «У мене є мрія. Вибори до Європарламенту 2029 року. І серед європарламентарів у сесійній залі бачу багато знайомих облич з Верховної Ради, — сказав литовський політик. — Тому це не лише ваша боротьба, це і наша боротьба. Разом до Перемоги! Слава Україні!»