Ягодка Наталія Іванівна, 13.11.1958 р.н., громадянка України, дружина полковника у відставці, проживаю та працюю в Чехії. Звертаюся до вас із проханням допомогти вирішити питання з перерахування страхового стажу та моєї пенсії. Отримую пенсію за віком з 13 травня 2016 року. Відповідно до отриманої інформації з ПФ України, мені було нараховано 23 роки 11 місяців та 12 днів і пенсію 1070 гривень. Прошу про таке:

1) По-перше, згідно із законом про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, не зараховано до страхового стажу час після закінчення чоловіком військової академії в м. Ленінграді, звільнення з роботи (у зв’язку з переведенням чоловіка на нове місце служби, що записано і в трудовій книжці) та переїзду до військового містечка м. Арциз 2 Одеської області, де проживала разом з чоловіком від 26.07.1986 до 6.10.1987 року, коли не було житла, прописки і змоги працевлаштуватися за спеціальністю провізора. Відповідні записи у трудовій книжці є. Згідно з роз’ясненням ПФУ, надіслано запити за дорученням у жовтні 2019 року до Арцизького районного центру зайнятості та Арцизького районного сектору Державної міграційної служби Одеської області.

2) По-друге, зареєстрована на вебпорталі ПФУ, маю доступ до пенсійної справи, але головний розділ «Моя пенсія» не працює, даних немає. Після звернення до ПФУ отримала відповідь, що дані про пенсію осіб, яким пенсію призначено відповідно до міжнародних договорів, на вебпорталі не відображаються. На мій погляд, це порушення прав громадянина України.

3) По-третє, перерахунку пенсії за чотири роки не здійснювали (2019-го в автоматичному режимі нараховано 93 копійки, розмір пенсії становить 1071,11 гривні за місяць). Я працюючий пенсіонер в Чехії, але який це має стосунок до перерахунку пенсії в Україні, де я не працюю? Можливо, тому, що я як законослухняна громадянка України стала на облік в консульському відділі України в Празі, щоб мати змогу голосувати на виборах Президента України? Згідно із законом України, працю­ючим пенсіонерам в Україні перераховують пенсію кожних 24 місяці, але й після неодноразових звернень жодного перерахунку не було здійснено. Дуже прошу допомоги для справедливого вирішення моїх питань.

Н. Ягодка

1) Умови обчислення страхового стажу визначено статтею 24 Закону України від 09.07.2003 №1058ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі закон №1058). Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до вимог закону №1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, чинному до набрання чинності законом №1058 (до 01.01.2004).

Ст. 56 Закону України від 05.11.1991 №1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» визначено, що до стажу роботи зараховується період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де не було змоги їх працевлаштування за спеціальністю, але не більш як 10 років.

Відповідно до п. 13 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637 (далі порядок №637), для дружини військовослужбовця, звільненого з військової служби, період проживання до 01.01.2004 з чоловіком-військовослужбовцем у місцевості, де не було змоги працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, які видають військові комісаріати за період проживання:

- у гарнізонах, розташованих за кордоном колишнього СРСР та України, — на підставі особової справи звільненого військово­службовця та документів про перетин державного кордону дружиною військовослужбовця;

- у гарнізонах, розташованих у межах колишнього СРСР, України та країн-членів Співдружності незалежних держав, — на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, довідки місцевих органів влади про період фактичного проживання (реєстрації, прописки) дружини військово­службовця у відповідній місцевості та довідки установи державної служби зайнятості про неможливість працевлаштування дружини військовослужбовця за спеціальністю у відповідній місцевості.

Форму цієї довідки наведено в додатку №4 до порядку №637, вона має містити інформацію, на підставі яких документів її видано.

2) На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України не відображається інформація про пенсійні справи осіб, яким пенсія призначена відповідно до міжнародних договорів.

3) Умови пенсійного забезпечення громадян України, які працюють на території Чеської Республіки, визначені договором між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 04.07.2001.

Цим договором не передбачено врахування стажу, набутого на території Чеської Республіки, для перерахунку призначених в Україні пенсій.

Як можу перевірити свій стаж і нарахування на сайті Пенсійного фонду України?

Т. Омельчук, м. Тернопіль

Інформацію про свій страховий стаж та нарахування ви можете переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua/.

Проте вам потрібно спершу зареєструватися на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Для авторизації за ЕЦП вам слід виконати такі кроки:

1. На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі списком акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), ЕЦП яких підтримує вебпортал ПФУ.

2. Якщо ви не маєте ще ЕЦП одного з цих АЦСК, вам необхідно звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформацію щодо отримання ЕЦП можете отримати в інтернеті залежно від АЦСК, який ви обрали.

3. Після отримання ЕЦП оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).

В особистому кабінеті відображатиметься меню, в якому є опція про страховий стаж, де зможете переглянути свій загальний стаж і набутий у конкретному році. У вкладці поряд містяться дані про нарахування страхових внесків.

Якщо я працював 50 років і протягом цих років отримував різну зар­плату — в якісь періоди високу, а в якісь мінімальну, як мені нараховуватимуть пенсію?

К. Цушко, м. Одеса

Розмір пенсії за віком згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (із змінами та доповненнями, далі закон №1058) обчислюється індивідуально з урахуванням набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, за формулою, наведеною в ст. 27 закону №1058.

До пенсії встановлюються надбавки, підвищення, доплати, право на які передбачено чинним законодавством та підтверджено відповідними документами.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

При цьому за вибором особи, яка звернулася по призначення пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, вилучають періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що належать до страхового стажу згідно з абз. третім ч. 1 ст. 24 закону №1058, і будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що ці періоди в сумі становлять не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі (ст. 40 закону №1058).

Я планую вийти на пенсію, підкажіть, будь ласка, який пенсійний вік для жінок у 2020 році?

Н. Мацієвич, м. Івано-Франківськ

Умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058IV (із змінами та доповненнями, далі закон №1058), згідно з якою пенсійний вік залежить від наявності в особи необхідної тривалості страхового стажу.

У 2020 році передбачено право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менш як 27 років, зокрема жінкам:

- після досягнення 59 років, які народились у період з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

- починаючи із квітня 2020 року, після досягнення 59 років 6 місяців, які народились у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Я багатодітна мати, виховую сімох дітей. Чи маю право на дострокову пенсію за віком?

Н. Шевченко, м. Чернігів

Відповідно до абз.1 п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (із змінами та доповненнями, далі закон №1058), право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років. До числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

Згідно з п. 2.17 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за №1566/11846, під час призначення пенсій жінкам, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матерям осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, а також, у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

Отже, для призначення дострокової пенсії за віком жінкам (багатодітним матерям), які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, необхідно надавати до органів Пенсійного фонду України документи про наявний страховий стаж та свідоцтво про народження чи паспорт дитини.

Підкажіть, будь ласка, якщо не вистачає страхового стажу для пенсії, де і як його можна докупити, як це відбувається?

М. Шамрай, м. Київ

Страховий стаж, якого бракує, можна докупити на підставі договору про добровільну сплату. Якщо майбутній пенсіонер не працював певний час, не отримував доходи, з яких сплачувався єдиний внесок, то такий період у страховий стаж не зараховується.

Допомогти у вирішенні таких ситуацій можливо за рахунок «придбання стажу» шляхом укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (за попередні періоди) або договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (на майбутній період), який можна укласти не менш ніж на рік.

Особам, що бажають добровільно сплачувати ЄСВ, необхідно звернутися до органів фіскальної служби. Якщо укладається договір, людина зобов’язується сплачувати внески до фіскальної служби, частину єдиного соціального внеску буде спрямовано до Пенсійного фонду, і цей період зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу.

Коло громадян, які мають право на добровільну сплату ЄСВ, визначено ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI (із змінами та доповненнями). Порядок укладення договору про добровільну участь та необхідні документи визначено розділом V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 травня 2018 року №469) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 07 травня 2015 року за №508/26953.

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