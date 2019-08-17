Уряд ухвалив рішення про концесійні конкурси цілісних майнових комплексів у портах Ольвія та Херсон. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 14 серпня.

Міністр зауважив, що робота з передачі в концесію об’єктів інфраструктури тривала із 2015 року: «Міністерство інфраструктури стало першим, яке підготувало всю необхідну документацію для здійснення концесії в Україні. За ці роки ми розробили новий закон про концесію, створили офіс державно-приватного партнерства «Спільно», який підготував технічно-економічне обґрунтування за найкращими західними стандартами деяких об’єктів інфраструктури, пройшли всі бюрократичні узгодження умов, процедур і вимог. Понад 20 українських та міжнародних компаній виявили інтерес до проєктів та розглядають можливість участі у відкритих та прозорих концесійних конкурсах».

Проєкт у порту Ольвія передбачає передання концесіонерові на визначений строк цілісного майнового комплексу, до якого належать майно ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», майно ДП «Адміністрація морських портів України (АМПУ)», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору за умови взяття концесіонером на себе певних інвестиційних зобов’язань. Проєкт у порту Ольвія сприятиме залученню інвестицій обсягом майже 17,3 мільярда гривень та збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень за весь період чинності договору концесії, зокрема надходження від концесійних платежів майже 19,5 мільярда гривень.

Реалізація проєкту в морському порту Херсон передбачає передання концесіонерові на визначений термін цілісного майнового комплексу, що забезпечує надання послуг у порту, до якого належать майно ДП «ХМТП», майно ДП «АМПУ», а також об’єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору. Від цього проєкту очікують залучення інвестицій близько 1,37 мільярда гривень та збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів до 14,3 мільярда гривень за весь період чинності договору концесії, зокрема надходжень від концесійних платежів до 2,8 мільярда гривень.

Наступним кроком буде схвалення конкурсними комісіями документації, після чого Мінінфраструктури видасть ухвалені накази про затвердження конкурсної документації та оголошення концесійних конкурсів. У міністерстві особливо наголошують: усе майно, передане і створене концесіонером, — об’єкт права державної власності.

У цьому принципова відмінність концесії від приватизації. Тож суто риторичне запитання: чи варто передавати потужні стратегічні об’єкти у приватні руки?

В ефірі телеканалу Еспресо викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на таке питання відповів: «Слово «потужні» в даному разі неправильне, адже потужні стратегічні об’єкти нікому не передають. Передають стратегічні об’єкти, які, на жаль, не потужні».

На думку експерта, проблема величезної кількості інфраструктурних об’єктів в Україні полягає в тому, що вони загалом працюють, навіть дають якісь доходи, але там вся інфраструктура дуже зношена і потребує перебудови, величезних додаткових інвестицій на розширення, що в держави ніколи не знайдеться стільки грошей.

Виходів тут може бути кілька: приватизація — не дуже вдале рішення, оскільки ці об’єкти мають стратегічне значення. А концесія, коли об’єкт залишається в державній власності, але передається в управління й інвестор вкладає туди власні гроші, — це найкраще рішення для таких великих інфраструктурних об’єктів, стратегічних по суті, але поки що не потужних, хіба що в майбутньому. При цьому концесіонер матиме дохід, але його отримуватиме і держава.

Таке рішення, за словами Валерія Пекаря, не просто назріло — воно перезріло. Він особисто був у херсонському порту. Підприємство має такий вигляд, ніби нині 1955 рік. А стратегічні інвестори можуть зробити так, щоб цей порт набув вигляду 2025-го.