Обидва за рівнем сервісу не поступатимуться КПВВ поблизу Станиці Луганської. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час робочої поїздки до Луганської області.

На Донбасі він перебував разом із представниками дипломатичних місій. І користуючись нагодою, подякував Послу Німеччини в Україні Анці Фельдгузен, Послу Франції Етьєну де Понсену, Послу Канади Ларисі Галадзі, спеціальному представникові чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координаторці системи ООН в Україні Оснат Лубрані, Послу Швеції Тобіасу Тибергу, тимчасовій повіреній у справах США Крістіні Квін і заступникові Посла Великої Британії Ніколасу Гарроксу за допомогу, яку отримує Україна.

Перебуваючи на КПВВ «Щастя», Володимир Зеленський акцентував: «Важливо, щоб люди, які приїжджають із тимчасово окупованих територій, бачили, яка Україна: сучасна, комфортна й безпечна. КПВВ дуже сучасний, з відділенням Ощадбанку, де можна здійснювати банківські операції та обмін валют, поштою, аптекою, кімнатою матері та дитини, ЦНАПом, який надає 88 адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України, які перебувають на нашій стороні й на тимчасово окупованих територіях».

КПВВ передбачені і для пішохідного переходу, і для проїзду автомобілів, щоденна пропускна спроможність становитиме на в’їзд/виїзд 3—5 тисяч транспортних засобів. Але роботу КПВВ до окремого розпорядження командування ООС здійснюватиме виключно в пішохідному варіанті. Є смуга для гуманітарних вантажів. Буде забезпечено автобусне перевезення до пункту пропуску. У межах розбудови інфраструктури КПВВ проведено ремонт мосту через річку Сіверський Донець та завершується відновлення дорожнього покриття автотраси Н-21.

Глава держави зустрівся і з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях. Він зауважив, що за 103 дні встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком, уп’ятеро зменшилася кількість обстрілів. Це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України у Тристоронній контактній групі.

«Але Україна все ще має бойові втрати, тому так важливо продовжувати рух у напрямі припинення війни та досягнення миру», — каже він.

Володимир Зеленський наголосив на важливості розгляду представленого Україною плану дій щодо досягнення миру на Донбасі радниками лідерів нормандської четвірки на зустрічі 13 листопада.

«Цей план дій зрозумілий, детальний, із кроками, з датами, з відповідальністю. Складно сказати, чи погодиться Росія його виконувати. Вони говорять, що підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту, а цей план дій спрямований саме на це. Тож чому відмовлятися від нього? Для України важливо мати підтримку нормандської четвірки. Важливо, щоб чотири країни розуміли, що в нас є Нормандія, є Мінськ, і треба рухатися вперед. Без цього ніколи не досягнемо бажаного для всіх українців миру на Донбасі», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави відвідав відділення прикордонної служби «Розсипне». Йому продемонстрували тактико-спеціальні заняття прикордонників, зразки озброєння та прилади радіологічного контролю. Володимир Зеленський зауважив, що державний кордон — перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною. Тому потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

«Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам», — резюмував Президент.

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