Україна й Молдова активізували роботу з виконання Дорожньої карти співробітництва на 2017 рік. Усі рішення з економічних питань буде остаточно узгоджено до кінця року. Таких домовленостей вдалося досягти Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману з молдовським колегою Павелом Філіпом. Зустріч відбулася в Кишиневі в межах робочого візиту глави українського уряду до Молдови. Це вперше за останні 16 років Прем’єр-міністр України перебуває із таким візитом у цій сусідній державі.

Під час переговорів Володимир Гройсман наголосив, що Україна зацікавлена в стабільній політичній ситуації в Молдові і збереженні курсу Кишинева на європейську інтеграцію. «Від успішної реалізації нашого спільного цивілізаційного вибору залежить стабільність і безпека в регіоні, ефективність нашого співробітництва й процвітання, розвиток наших народів. Ми також з позитивом відзначаємо відновлення роботи міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва й поступальне зростання товарообігу», — сказав він.

Дніпровська ГЕС може збільшити потужності

Найбільше уваги сторони приділили завершенню демаркації кордону й визнанню права власності об’єктів, функціонуванню Дністровського гідровузла. Прем’єр-міністр України назвав збільшення потужностей Дністровської ГЕС ключовим елементом енергетичної безпеки країн. Саме тому Україна та Молдова мають якомога швидше узгодити всі питання, погодити й підписати Угоду про забезпечення функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Про екологічні проекти йшлося окремим пунктом. Тут важливо здійснювати контроль і оцінку якості водних ресурсів. Процес рухатиметься швидше завдяки роботі міжурядової Комісії. Вона діятиме в межах реалізації міжурядової угоди про співпрацю в сфері охорони та стійкого розвитку басейну Дністра.

У Кишиневі підписано Дорожню карту українсько-молдовської співпраці на 2018 рік, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «Документ охоплює весь спектр питань. Порядок денний надзвичайно інтенсивний, і ми готові працювати на результат», — запевнив Володимир Гройсман. Окрім цього, представники міністерств і відомств підписали угоду між Кабінетами Міністрів про реадмісію осіб та Імплементаційний протокол про порядок її реалізації, угоду між Кабінетами Міністрів про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Угода про реадмісію та Імплементаційний протокол до неї визначають швидкі й ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які нелегально перебувають на територіях України та Республіки Молдова.

Угода про спільний контроль на кордоні слугує частиною плану заходів з організації спільної оперативної охорони державного кордону з країнами — членами ЄС: Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією, Угорщиною, а також з Республікою Молдова.

За підсумками зустрічі обидва прем’єри наголосили, що відтепер проблемних питань у відносинах держав майже немає. Нині надважливо забезпечити структурну інтеграцію, якісне сполучення на автошляхах, мостах, продовжити розвиток залізничного транспорту, авіасполучення. «Ми означили низку завдань, які дадуть змогу нам бути ближчими», — резюмував Володимир Гройсман.

Згідно з даними Держстату, обсяг торгівлі між Україною та Молдовою за результатами січня—липня 2017 року зріс на 38% і становив 391,2 мільйона доларів. Експорт наших товарів зафіксовано на рівні 351,5 мільйона доларів, імпорт — 39,7 мільйона доларів.

Освітній закон не порушує прав

Під час прес-конференції глава українського уряду розповів представникам ЗМІ, що ухвалений Верховною Радою закон про реформування системи освіти в України має на меті змінити якість освіти і жодним чином не порушує культурних чи соціальних прав громадян. «Це закон не проти когось — це закон про нову якість освіти. Ми цінуємо і поважаємо кожну національну меншину, яка проживає в Україні, яка вважає Україну своєю Батьківщиною, — наголосив Володимир Гройсман, додавши, що в контексті розвитку освіти очевидним є розвиток української мови як державної. — Зараз наше Міністерство закордонних справ проводить роз’яснювальну роботу, консультації. Ми вміємо чути, з повагою ставимося до питань, які порушують наші партнери. Але ми не звикли розмовляти мовою ультиматумів, нам важливо підтримувати дружній діалог. Переконаний, у якісній співпраці буде знайдено рішення. І ми відкриті до неї».

Вже під час зустрічі Володимира Гройсмана з головою парламенту Республіки Молдова Андріаном Канду йшлося про посилення міжпарламентських зв’язків між Україною та Молдовою. Це значно сприятиме поглибленню політичного діалогу між країнами, стимулюватиме пошук рішень для розв’язання обопільних проблем. Передовсім, щодо збереження територіальної цілісності.

Глава уряду підкреслив, що Україна завжди послідовно підтримувала й підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у визнаних світовою спільнотою кордонах. «Рівень взаємовідносин між нашими урядами дуже продуктивний, і ми впевнені, що в майбутньому він буде ще вищий», — сказав він. Також наша держава розраховує на збереження Молдовою курсу на європейську інтеграцію як ключового орієнтиру в політиці й економіці.

А Андріан Канду наголосив: «Ми маємо дуже багато спільного і здійснюємо чимало заходів, щоб упевнено рухатися разом шляхом європейської інтеграції».