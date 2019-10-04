«Законопроєкти, нещодавно ухвалені Верховною Радою, перезапускають дуже важливі глобальні процеси в нашій державі. Тепер настав час для набагато системніших і ґрунтовніших кроків у законодавчій сфері України», — такими словами Володимир Зеленський відкрив засідання Комісії з питань правової реформи, що відбулося в Офісі Президента. Він наголосив, що українське суспільство втомилося від обіцянок щодо проведення реформ та очікує реальних змін.

Володимир Зеленський окреслив основні напрями роботи Комісії з питань правової реформи. Глава держави переконаний, що комісія має серед іншого зосередитися на продовженні конституційної реформи в частині децентралізації.

«Відсутність конституційного фундаменту для децентралізації ускладнює реформу місцевого самоврядування. Існують невизначений статус і повноваження територіальних громад, немає змоги реформувати владу на рівні районів і областей. Орієнтирами в цих питаннях для нас мають бути Європейська хартія місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави зауважив, що комісія має напрацювати зміни до розділу Основного Закону про права людини. «Громадяни повинні мати права, які дають їм змогу ухвалювати рішення на місцевому рівні. Маю на увазі зокрема плебісцити, а також право участі громадян в ухваленні рішень на національному рівні», — акцентував Президент.

Ще одним пріоритетом роботи комісії він назвав правові питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. «Потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту й досягнення миру. Вона повинна включати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до відповідальності винних у вчиненні тяжких злочинів, реалізацію права на отримання правди про перебіг подій конфлікту. Необхідна й стратегія з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни, повернення їх під контроль України й реінтеграції населення. Це відповіді на складні питання, яким буде життя людини після відновлення контролю над Кримом та окупованими частинами сходу України, які принципи та форми відповідальності, а в деяких випадках і звільнення від неї, за співпрацю з окупаційною владою», — уточнив Володимир Зеленський.

На думку Президента, комісія має переглянути підхід до проведення судової реформи, адже неприйнятним вважається перебування значної частини суддів у підвішеному стані за неефективних процедур кваліфікаційних оцінювань.

«Ручне управління судами слід ліквідувати як явище і водночас потрібно відновити довіру до українського суду. Можемо багато чого ще казати, але маємо один красномовний доказ проваленої реформи — це рівень довіри громадян до українського суду. Більше, ніж суддям, українці не довіряють лише російським засобам масової інформації. Нам з вами потрібно це змінювати», — звернувся він до членів комісії.

Ще один напрям роботи комісії, на якому акцентував Володимир Зеленський, — законодавчі напрацювання реформи Служби безпеки України, а саме: позбавлення СБУ компетенції з протидії кримінальним правопорушенням у галузі економіки, корупції та контрабанди, а також контррозвідувального захисту економічних інтересів держави, що не відповідає європейським традиціям.

Комісія має запропонувати ідеї для реформи прокуратури в частині впровадження ефективних правових механізмів для координації ролі Офісу Генерального прокурора, злагоджених дій органів влади, процесуальної самостійності й незалежності прокурорів.

Серед завдань комісії — розроблення ініціатив для подальшої гуманізації кримінального процесуального законодавства, впровадження ефективних економічних процедур розслідування й судового розгляду проваджень.

До слова, Комісія з питань правової реформи — консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Її основне завдання — сприяти подальшому розвитку правової системи держави на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини та громадянина з урахуванням міжнародних зобов’язань.

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«Урядового кур’єра»