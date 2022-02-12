Литва, надаючи військову допомогу нашій державі, сподівається, що цю зброю ніколи не буде використано

Візити наших міжнародних партнерів на схід України — лінію розмежування — це потужний сигнал підтримки світом нашої держави та кожного українця. Це один із чинників, який не дає російському агресорові рухатися вперед. Це рятує здоров’я і життя наших військових, які захищають свою Батьківщину. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час спільної пресконференції із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте на контрольно-пропускному пункті у Станиці Луганській. Прем’єри в межах поїздки на Луганщину відвідали також КПВВ в місті Щастя.

«Такий візит укотре демонструє скоординованість і єдність світу, всіх наших партнерів перед лицем російської агресії та підвищення ескалації. Від Литовської Республіки маємо надзвичайно потужну підтримку. Литва передає нам зброю оборонного призначення, вивчає можливість надання додаткового військового обладнання (не зброю) і вакцини, якими на пунктах пропуску буде вакциновано людей з тимчасово окупованих територій, що цього забажають. Вакцини допоможуть продовжувати боротьбу з коронавірусом», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду висловив удячність Литві за розбудову інфраструктури, зокрема надання фінансування для школи в місті Авдіївка (Донеччина). Для України це дуже важливі проєкти.

Денис Шмигаль нагадав добрі вісті, що стосуються активізації нормандського формату, домовленостей про подальші зустрічі. За його словами, всі радники нормандського формату підтвердили важливість продовження всеосяжного припинення вогню.

«Загалом це надзвичайно важкі переговори. Російська сторона досі не хоче рухатися назустріч, щоб домовлятися. Але підтвердження виконання мінських домовленостей усіма сторонами — добре досягнення на нинішньому етапі переговорів у нормандському форматі», — зауважив він.

Рани війни в серцях мільйонів

Інгріда Шимоніте підтвердила, що її візит — свідчення стійкої підтримки Литвою української територіальної цілісності й незалежності.

«Тут на власні очі бачу рани війни. Тут ніколи не закінчується потік людей, що хочуть об’єднати свої сім’ї, які було силоміць розірвано. Вияви порушення територіальної цілісності України бачимо вже майже вісім років. Це те, що ми не могли уявити у ХХІ столітті в Європі. На жаль, доки бачення демократів спрямоване на створення квітучого та безпечнішого світу, режим Кремля використовує військову силу для поновлення сфер впливу й позбавлення своїх сусідів вільного вибору. За вісім років війна забрала 14 тисяч життів українців, 1,5 мільйона людей змушені були залишити домівки й змінити своє життя. Рани, яких не можна вилікувати, залишилися в серцях мільйонів українців», — акцентувала вона.

Свої враження від спілкування з українськими солдатами та їхнім командуванням Інгріда Шимоніте висловила так: «Вони впевнені та оснащені як ніколи. Безсумнівна їхня готовність захищати власну країну, її незалежність і цілісність, захищати Європу й світовий порядок. Бачу намагання української влади поліпшити життя людей, які страждають від наслідків геополітичних амбіцій Кремля з обох боків контактної лінії. Хочу запевнити українців, що їхні друзі й партнери намагаються зробити все задля деескалації конфлікту. Литва перейшла до військової допомоги Україні (найближчим часом надійдуть зенітні комплекси), збільшує кількість військових інструкторів в Україні. Є додаткові плани із забезпечення України оснащенням та зброєю. Проте сподіваємося, що Україні не доведеться використовувати надану зброю ніколи».

Час таємних угод минув

А напередодні з Інгрідою Шимоніте зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він ознайомив поважану гостю з актуальною безпековою ситуацією вздовж кордонів і на тимчасово окупованих територіях України. Розповів про практичні кроки нашої держави, спрямовані на активізацію переговорного процесу в межах нормандського формату й забезпечення його результативності.

«Дуже важливий ваш візит підтримки України нині, в час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією, на контактних лініях з тимчасово окупованими територіями нашої держави. Вважаємо наші відносини з Литовською Республікою особливими і на рівні президентів, прем’єр-міністрів, держав, і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише в період ескалації, а завжди», — цитує слова Президента його Офіс.

Окремо Президент відзначив намір Литви щодо збереження й посилення її дипломатичної місії в Україні.

Співрозмовники обговорили реалізацію стратегічного курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Володимир Зеленський відзначив незмінну підтримку з боку Литви руху України до Євросоюзу та високо оцінив практичні зусилля Вільнюса з визнання європейської перспективи нашої держави.

Президент скоординував із Прем’єр-міністром Литви позиції в контексті підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

Завітала вона й до Будинку уряду. Після переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем Інгріда Шимоніте заявила, що не має жодних сумнівів: українська державність і демократія витримають нинішню й майбутні загрози, попри те, наскільки серйозними вони будуть. Вона переконана, що світовий порядок, коли могутні держави ділили сфери впливу у темних кабінетах за допомогою таємних угод, давно минув, і про таке треба остаточно забути.

Інгріда Шимоніте наголосила, що НАТО одностайно відкидає ультиматуми Росії й надалі твердо дотримуватиметься своїх основних принципів: політики відкритих дверей і суверенного права України та будь-якої іншої країни самостійно обирати союзників. Росія не матиме права вето щодо внутрішніх рішень і політик Альянсу.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»