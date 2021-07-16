Документ на кшталт Стратегії залучення іноземних інвестицій до України як ніколи на часі. Адже світові ринки після коронакризи поступово відновлюються. На цьому перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко наголосив на заході «Стратегічний діалог: збільшення іноземних інвестицій в Україні», де й було презентовано документ.

За його словами, стрімко формується нова глобальна постковідна економіка. Негативний вплив коронакризи на більшість секторів світової економіки, за оцінками експертів, виявився гіршим за ефект фінансової економічної кризи 2008 року. Коронакриза спричинила скорочення інвестицій у світі на 30—40%. А тому відновлення буде тривалішим і потребуватиме значно більших ресурсів, і конкуренція за світові інвестиційні ресурси буде жорсткішою.

Олексій Любченко зауважив, що цей та наступні роки для України стануть роками відновлювального зростання економіки та боротьби за іноземні інвестиції.

«За підрахунками Мінекономіки, очікується близько 4% реального зростання економіки, буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність. І це досить виважені підрахунки. Україна має що запропонувати іноземним інвесторам. Перебуваючи на перетині кількох транзитних коридорів, можемо стати ефективним, швидким і найдешевшим інфраструктурним хабом для обслуговування глобальних торговельних і виробничих операцій.

До слова, інтеграція вітчизняного транспортного сектору у європейську транспортну мережу TEN-T може дати Україні майже 4,5 мільярда доларів США інвестицій до 2030 року. Насамперед це інвестиції в портову галузь, авіаційний транспорт, шлюзове господарство, а розробки в IT-секторі, як-от «Дія.Citу», створюють сучасні умови для технологічного бізнесу, цифрові технології борються з корупцією. Стратегія залучення прямих іноземних інвестицій стане дороговказом для подальшого руху вперед та зміцнення позицій України у глобальній конкуренції», — акцентував урядовець.

Визначено такі перспективні галузі для іноземних інвестицій: розвиток міжнародних транспортних коридорів (інвестиції в портову галузь, авіаційний транспорт і шлюзове господарство); розробки в ІТ-секторі; критична інфраструктура — транспортна, цифрова, а також енергетика; передові розробки водневої та зеленої енергетики; виробництво агропродукції з високою доданою вартістю).

Олексій Любченко вважає, що Україна може здобути перемогу на глобальному ринку інвестицій.

«В Україні триває плідна законодавча робота в цьому напрямі. Зокрема ухвалено закон про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (про інвестиційних нянь). Триває робота над вторинним законодавством, що вже дає змогу інвесторам подавати документи для отримання державної допомоги. Щодо розвитку інвестиційної інфраструктури Мінекономіки та Верховна Рада готують комплексні зміни щодо додаткових стимулів для резидентів і керуючих компаній індустріальних парків. Розвивається державно-приватне партнерство — вже є два успішні пілотні концесійні проєкти: в порту «Херсон» і спеціалізованому порту «Ольвія».

Треба розумно розпорядитися інвестиціями, які отримає держава. Маємо чітко розуміти наші міжгалузеві баланси, точки росту, які з найменшими інвестиційними ресурсами дадуть мультиплікаційний ефект для розвитку економіки, яка має створювати робочі місця. Інвестиції мають бути не самоціллю. Їх слід спрямовувати на майбутній розвиток — у людський капітал та фінансування освітніх програм. Саме це визначено основними пріоритетами роботи фінансово-економічного сектору уряду», — зазначив Олексій Любченко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що МЗС і Мінекономіки мають дуже чіткі завдання щодо просування українського експорту за кордоном і залучення іноземних інвестицій та сучасних технологій в нашу економіку.

«Важливе формування принципово нової корпоративної культури відносин з інвесторами. Крок за кроком — невеликими, але виваженими та дієвими — потрібно йти до великих інвестицій. І ніхто не може залучити великі інвестиції самотужки. У великих інвестицій, як і в перемог, дуже багато батьків. Важлива синергія органів центральної та місцевої влади, бо зрештою інвестор опиняється на конкретній території. Треба побудувати саме такий ланцюг, щоб він ефективно функціонував: український посол приводить інвестора за руку в Київ, а з Києва його за руку приводять у те місце, де він інвестуватиме», — каже міністр.

До слова, повний текст Стратегії залучення іноземних інвестицій буде в публічному доступі через кілька тижнів.

Організаційну й консультаційну підтримку інвесторам надаватиме UkraineInvest. Виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цивкач поінформував, що вже фіксують попередню зацікавленість у поданні заявок до Мінекономіки щодо реалізації 23 проєктів зі значними інвестиціями. Їх сумарна вартість перевищує 1,3 мільярда доларів США. Більша частина інвестицій надходить з України. Серед інших країн — Литва, Мексика, Ірландія, Швейцарія, Польща, Кіпр, Туреччина, Китай. Інвестора цікавить виробництво, туризм, транспорт, логістика, агропереробка.