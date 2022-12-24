Напередодні новорічних свят міста й селища нашої країни зазвичай перетворюються на казкові містечка. Яскрава ілюмінація на вулицях, новорічні ялинки на площах та святкові заходи повсюди. Але 2023 рік українці вимушені зустрічати стриманіше, адже війна та постійні атаки країни-агресора становлять небезпеку головному, що є в людини, — життю. Напередодні свят цілком доречно виникало запитання, чи варто в умовах воєнного стану ставити ялинки на площах та влаштовувати багатолюдні святкові заходи. Більшість українських міст відмовилася від святкових дійств через загрозу обстрілів, а також враховували настрої місцевих жителів. Інші ж, навпаки, вважали, що війна не може завадити улюбленим святам дорослих і дітлахів, а ялинки та новорічні інсталяції стануть доброю психологічною підтримкою, бо життя триває і в ньому має бути місце для дива.

Красиве свято в метро

У Харкові завжди були найвищі в Україні ялинки. А 2019 року було встановлено національний рекорд: ялинка на центральній площі сягала 40 метрів 49 сантиметрів. Цього ж року місто залишилося без головної новорічної красуні.

Однак від свята Харків не відмовився. Його перенесли під землю — в метрополітен, станції якого вже прикрасили до свят, а на деяких навіть встановили інсталяції й фотозони, які в мирні часи зазвичай розміщували на вулицях та в парках.

За традицією, головну ялинку Харкова засвітили в День святого Миколая. 19 грудня на станції метро «Університет» в оточенні харків’ян, які прийшли на свято, і керівництва міста головна ялинка запала вогниками. Цього року висота новорічного дерева значно менша — 5,5 метра. Біля нього встановили будиночок святого Миколая, де діти можуть особисто передати йому побажання чи залишити листи. Також облаштували кілька новорічних фотозон і сцену, на якій проходитимуть дитячі вистави й новорічний концерт.

«Я впевнений, що вже наступного року, після нашої перемоги, ми запалимо ялинку на площі Свободи. А зараз хочу побажати вам міцного здоров’я, щоб святий Миколай завжди дарував вам подарунки, щоб ви гарно навчалися, щоб ми перемогли і настав мир у нашому рідному Харкові й усій Україні!» — зазначив під час відкриття ялинки Харківський міський голова Ігор Терехов.

Із 19 грудня по 7 січня на сцені біля ялинки проходитимуть вистави. Юних харків’ян, а також маленьких вимушених переселенців актори щодня розважатимуть новорічною казкою «Біла чаклунка Ліденелла». Один сеанс цієї вистави, а їх щодня планують кілька, зможуть відвідати майже 120 дітей.

Для харків’ян та гостей міста підготували програми, присвячені Різдву, які відбудуться 25 грудня та 6 січня. А 31 грудня на станції метро «Університет» можна буде відвідати концерт із нагоди Нового року і просто тут зустріти 2023-й. Зробити це зможуть усі охочі, хто прийде на станцію до початку комендантської години. Тільки ось покинути метро в новорічну ніч можна буде лише після завершення комендантської години, яка в Харкові триває з 23:00 до 5:00. Військова адміністрація сподівається, що ситуація дозволить не подовжувати її в новорічну ніч, як це було на Великодні свята, коли задля безпеки громадян запроваджували цілодобову комендантську годину.

Святкову ілюмінацію на станції заживили централізовано, і вони не споживають багато електроенергії, а всі заходи в метро проходять у безпечних умовах. Локації, де розміщуються глядачі, обгороджено, адже рух харківською підземкою не зупиняли, тільки трохи обмежили посадку та висадку пасажирів на станції.

Як зазначив Ігор Терехов, витрати на всі святкові заходи та прикраси взяв на себе соціально відповідальний бізнес. Тож із міського бюджету коштів на це не витрачали. А ось традицію прикрашати станції метрополітену в Харкові планують зберегти і після перемоги.

У громадах Харківщини свої дива

Зберегли цього року традицію встановлювати новорічні ялинки і в деяких районах Харківської області. Вони вже з’явилися в Сахновщинській та Близнюківській громадах. Планують прикрасити місто Чугуїв та деякі інші населені пункти Харківщини. Як повідомили у громадах, цього року грошей на новорічні прикраси не витрачатимуть, а прикрасять ялинки тими, що залишалися з попередніх років.

«Багато громад утрималися від встановлення новорічних ялинок, але ми вирішили не позбавляти наших громадян свята. Ніхто не зможе в нас забрати наші традиції, свята, новорічний настрій, сміх та щастя наших дітей. У цей найважчий для України рік ми повинні єднатися, знаходити радість у дрібницях і, хоч важко, продовжувати жити. Наша ялинка слугуватиме нагадуванням про те, що життя триває. Щиро хочу, щоб дух Різдва, Нового року, віра в диво та найскорішу Перемогу України в цьогорічні свята була разом з нами!» — зазначив Сахновщинський селищний голова Володимир Суєцький.

«Життя триває, не стоїть на місці. Коли йдеться про новорічні свята, вважаю, що маємо їх відзначити. На саму підготовку до новорічних свят не витратимо жодної копійки з бюджету. Буде встановлено ялинку на площі, фотозони, будуть кульки, що світяться. Прикрашено окремі вулиці. Постійно ту чи іншу територію не освітлюватимуть. Освітлення буде в розумних межах», — повідомила Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

Але не всі громади на Харківщині готові та бажають проводити святкові заходи через небезпеку і загрозу обстрілів. Насамперед це стосується деокупованих територій і тих, які перебувають під постійним ворожим вогнем. Не до свят поки що Ізюму — місту, яке найбільше в Харківській області зруйнували російські окупанти. Воно ще не оговталося від страшних днів окупації та руйнувань, тому місцева влада ухвалила рішення про заборону всіх святкових заходів та відмовилася встановлювати ялинку.

Однак зовсім без подарунків та приємних сюрпризів маленькі жителі Ізюма не залишаться. До міста поспішає святий Миколай. Спеціальний поїзд із резиденцією святого Миколая вирушив із Києва 19 грудня і протягом п’яти днів приїде до дітей на деокуповані території Донецької й Харківської областей, Миколаєва і Херсона. На Харківщині святий Миколай, крім Ізюма, відвідає село Занки і місто Балаклія. Окрім подарунків, потяг привезе дітям театралізоване дійство, яке можна буде переглянути у спеціально облаштованому вагоні. Поїзд святого Миколая — спільний проєкт ЮНІСЕФ та Укрзалізниці. Заплановано привезти близько 33 000 подарунків дітям з деокупованих регіонів. Як зазначають в Укрзалізниці, є розуміння, що не всі діти зможуть прийти до станції зустріти поїзд, тому частину подарунків передадуть військово-цивільним адміністраціям, які розподілять їх за списком між дітьми віком до 10 років.

До речі, подарунки до Дня святого Миколая від обласної військової адміністрації та місцевих рад маленькі жителі Харківщини вже отримали. Насамперед велику увагу приділили дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та малечі із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У громадах, де безпечніше, навіть пройшли святкові заходи.

Попереду Різдво та Новий рік. Сподіватимемося, що святкові подарунки знайдуть господарів, а діти у всій Україні навіть у ці важкі дні війни зможуть поринути в диво новорічної казки та стануть хоч трішки щасливішими. Адже саме за їхнє щастя та життя майбутніх поколінь українців зараз наші воїни стримують ворога та наближають те, чого сьогодні бажає кожен українець від малого до найстаршого, те, про що загадуватимемо в новорічну ніч, — нашу Перемогу та мир в Україні.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»