Порівняно з цінами 2014 року економія на закупівлі ліків через міжнародні організації становить 620 мільйонів гривень

МОЗ уже зібрало заявки з регіонів щодо потреби в ліках на цей рік і планує, що до кінця березня всі номенклатури буде затверджено. Тож після відповідної урядової постанови міністерство зможе підписувати договори з міжнародними організаціями щодо зак упівлі препаратів.

«Уперше навіть не знаю, за який час ми отримуватимемо ліки того самого року, коли замовили їх. Раніше, наприклад, препарати, замовлені 2014-го, ми одержували 2015-го, а ті, що замовили 2015-го, — лише в 2016-му», — розповіла журналістам в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Крім того, за її словами, МОЗ змінив процедуру, й тепер замість одного позаштатного спеціаліста, котрий вирішував, скільки яких ліків закуповувати, створили групи експертів, «щоб вони допомагали обрати найсучасніші ліки, базовані на протоколах, визнаних у всьому світі».

Загалом цього року на закупівлі ліків за бюджетні гроші на 36 державних програм передбачено 5,9 мільйона гривень. «Ми не можемо покрити 100% потреб кожної програми бюджетними коштами. Але дітей, хворих на рідкісні недуги, щоб вони могли вижити, держава повністю забезпечить ліками», — наголосила Уляна Супрун. За інформацією ГС «Орфанні захворювання України» цього року на рідкісні хвороби передбачено найбільшу за весь час суму — 1 мільярд гривень.

Крім того, Мінздоров’я уклало меморандум із Глобальним фондом, що він профінансує половину нашої загальної потреби в ліках для хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз, якщо Україна профінансує решту 50%.

Щодо закупівель за кошти торішнього бюджету, то, повідомила Уляна Супрун, всі замовлення (за винятком одного тендера) зроблено. Нині отримано 11% ліків, постачати інші почнуть цього місяця. Деякі замовлені вакцини свідомо привезуть пізніше, адже нинішніх запасів вистачає. «Тому попросили ЮНІСЕФ поки що відкласти постачання, щоб ми не мали забагато препаратів, яких не можемо використати».

Нагадаємо: відколи в Україні почали впроваджувати закупівлі ліків через міжнародні організації, завдяки яким зекономили великі суми, а також закупили більше препаратів, цей процес не одноразово намагалися саботувати передовсім фірми-прокладки, через які йшла закупівля у попередні роки. «У минулому звіті ми робили акцент на тому, що більшість держзакупівель ділять між собою кілька компаній. Ми показували, як одна людина через підставні компанії забирає по 96% тендерів на одній програмі», — розповіла експерт Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Завдяки закупівлям через міжнародні організації відбулося розширення конкуренції, в Україні з’явилися якісні перекваліфіковані ВООЗ препарати, яких до цього навіть не було зареєстровано (зокрема, 6 із 8 закуплених вакцин), а нині реєструють за скороченою процедурою.

«Ми порахували фінальну економію. Це 620 мільйонів гривень з 2,2 мільярда, перерахованих міжнародним організаціям. Чому такий шалений опір міжнародним закупівлям? Тому що 67% компаній, які виграли на тендерах, це виробники: і українські, й закордонні. Розумієте, наскільки змусили посунутися наших дистриб’юторів і скільки грошей на цьому втратили?» Ці люди нині займаються тим, що дискредитують цю антикорупційну реформу, наголосила експерт.