«Урядовий кур’єр» з’ясовував, як випускники з різних областей України склали ЗНО з математики, що з наступного року буде обов’язковим

Важко не погодитися, що математика — одна з базових компетентностей для звичайного життя. З наступного року ЗНО з цього предмета стане обов’язковим. І хоч спонукали до такого рішення підсумки торішнього дослідження, які виявили проблеми зі знаннями учнів, цього року побоювання, що після дистанційного навчання та карантинного стресу можуть гірше написати навіть ті, хто в нормальних умовах добився б вищих результатів, не справдилися. Пишаймося: здобувачів освіти, які показали досконалі знання, більшає.

Донеччина. У прифронтів’ї пишаються випускниками

У департаменті освіти і науки Донецької облдержадміністрації не приховують задоволення від успіхів місцевих випускників під час ЗНО з математики та фізики. Найбільше відзначився Андрій Редченко — випускник загальноосвітньої школи I—III ступенів №26 Краматорської міської ради, який набрав по 200 балів одразу із двох предметів. Першими з визначним досягненням свого учня привітали учителі математики Вікторія Білявська та фізики Людмила Ткаченко.

Крім Андрія Редченка, максимально можливу кількість балів із математики набрали ще шестеро абітурієнтів. Серед них Дар’я Гармаш із Краматорська. Як згадує вона, математикою серйозно стала займатися в 7 класі й відтоді постійно брала участь у міських і обласних олімпіадах, а ще багато працювала самостійно.

«На уроках ми постійно виконували не тільки завдання, яких вимагає програма, а я ще пропонувала їй завдання підвищеної складності», — розповідає про шлях до успіху випускниці її вчителька Наталія Білоброва.

Серед тих, кому підкорилися 200 балів, Єгор Шліхтенмайєр (учителька Ельвіра Уколова), випускник Краматорського закладу загальної середньої освіти №22 із профільним навчанням імені Миколи Крупченка Краматорської міської ради. А ще Катерина Окопна і Михайло Носков (вчителька Олександра Рябуха) з ліцею №35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради, Анатолій Паршиков, випускник Слов’янського педагогічного ліцею (учитель Володимир Сьомкін) та Ангеліна Красілець зі Святогорівської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Добропільської районної ради (учитель Олена Бовкун). 200 балів з фізики набрав і Даніїл Сачко, випускник Курахівського ліцею «Престиж» І—ІІІ ступенів (академічного спрямування) Мар’їнської районної ради (вчителька Олена Антикуз).

Усього на Донеччині ЗНО з математики складали 7116 осіб і 1120 — з фізики.

Сумщина. Такі таланти трапляються раз на 20 років

Випускник Глухівської ЗОШ №3 Максим Тюльпа серед тих, хто під час ЗНО з математики набрав максимальну кількість балів — 200. Як каже юнак, про результат не замислювався під час виконання робіт у Глухові та Шостці, бо зосереджувався на виконанні завдань. Однак усе склалося так, як мало скластися.

Із третього класу, математика для хлопця стала одним з улюблених предметів разом з фізикою, інформатикою, хімією. Як легко помітити, всі науки належать до точних, хоч Максим залюбки вивчав й інші предмети. Зізнається, що не знає, звідки в нього тяга до цариці наук, бо батьки працюють у галузі культури та медицини. Юнак ще не визначився, до якого вишу в якому місті вступати. Хоч, поза сумнівом, такого абітурієнта залюбки прийме у студенти будь-який престижний навчальний заклад.

Детальніше про хлопця розповіла його вчителька Любов Капець, яка навчала його математики з 6 класу. За словами педагога з майже 35-річним стажем, такі таланти, як Максим Тюльпа, трапляються раз на 10—20 років. І максимальна кількість набраних балів — не випадковий, а закономірний успіх. Крім природних даних, наставниця віддає належне винятковій працездатності хлопця: із 7 класу він регулярно брав участь у предметних олімпіадах, насамперед з математики, де неодмінно посідав місця у першій трійці.

Цього літа 200-бальним результатом відзначилися й інші випускники, зокрема в обласному центрі: блискучі знання з математики і фізики продемонстрували троє вихованців Сумської класичної гімназії та спеціалізованих навчальних закладів №7 та №1. Як повідомила директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, з 25 червня по 17 липня ЗНО проведено з дев’яти предметів. Найбільше випускників зареєструвалося на українську мову та літературу, історію України, математику. Найвищий відсоток складання ЗНО — з англійської мови, математики, фізики.

Тернопілля. 200 балів особливого піднесення

На Тернопільщині 200 балів з математики та фізики здобули п’ятеро випускників. Усі навчалися в різних освітніх закладах обласного центру.

Міська рада вже третій рік поспіль призначає одноразову грошову винагороду тим, хто отримує найвищий результат під час проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 2000 гривень вручають учням, які змогли здобути найбільшу кількість балів з одного предмета. 5000 гривень чекають на юнака чи дівчину, які отримають 400 балів. Якщо вдасться домогтися найвищого показника із трьох навчальних предметів, то вручать 10 000.

Як каже Тернопільський міський голова Сергій Надал, місцева влада створює комфортні умови, аби найкращі учні залишалися в рідному місті й допомагали розвивати край. Тож якщо випускники, які склали ЗНО на 200 балів, оберуть для подальшого навчання один з тернопільських вишів, щомісяця отримуватимуть стипендію 1000 гривень.

Випускник Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Олег Салюк варіант навчання в рідному місті не відкидає, хоч у пріоритеті має Національний університет «Львівська політехніка». Тут хотів би здобувати знання з архітектури. З фізики під час ЗНО він домігся 200 балів. Олег розповідає, що природничі науки йому подобалися із самого дитинства. Коли у сьомому класі стали вивчати новий предмет фізику, він дав хлопцеві стимул у здобутті знань, поліпшив оцінки. З восьмого класу представляв рідну школу на різних етапах всеукраїнської олімпіади з фізики, посідав призові місця.

«Мені допомогло те, що я фізикою цікавився й разом з учителем встиг пройти більшість тем. Тому на карантині було небагато матеріалу, який здебільшого сам опрацьовував», — ділиться думками випускник. Він не приховує, що під час складання ЗНО з фізики був упевнений: результат його задовольнить. І чекав з нетерпінням. Коли опівночі Олег зайшов на свою сторінку й побачив, що його знання оцінили у 200 балів, настало піднесення, яке не давало йому заснути цієї ночі.

Полтавщина. Софія Мельник здобула ще й «золото» на міжнародній олімпіаді

Цього року по 200 балів з математики в зовнішньому незалежному оцінюванні здобули п’ятеро випускників шкіл Полтавщини. За словами відповідальної за проведення ЗНО в області Наталії Барболіної, це вп’ятеро більше, ніж торік. Тобто торік на Полтавщині найвищий бал з математики отримав лише один випускник. Показово, що відразу двоє — Софія Мельник та Іван Добровольський вийшли зі стін Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. Традиційно там вчаться найсильніші інформатики та математики в Україні.

Софію можна привітати ще з однією перемогою: 22 липня вона здобула «золото» на Балтійській учнівській олімпіаді з програмування, що відбулася в Латвії. Раніше Софія Мельник виборювала срібні медалі на олімпіадах з інформатики в Японії та Азербайджані, ставала призером багатьох інших змагань найвищого рівня. До сесії ЗНО дівчина посіла в області призові місця відразу із трьох дисциплін: програмування, математика та астрономія. Про це «Урядовий кур’єр» повідомив батько й наставник Софії, який підготував найбільше у світі призерів міжнародних олімпіад з інформатики, заслужений вчитель України, кавалер орденів «За заслуги» III і II ступенів Валентин Мельник.

Як розповіла сама Софія, навчатися дистанційно їй було зовсім не важко, навпаки, так зручно готуватися до ЗНО, тому що ніщо не заважало виконувати завдання. Після такого успіху вона вступатиме до Київського національного університету імені Т. Шевченка на улюблену спеціальність — кібернетику. Дівчина вже майже студентка Шевченкового вишу: згідно з положенням про переможців міжнародних учнівських олімпіад, за наступні обов’язкові для проходження ЗНО дисципліни — англійську та українську мови їй автоматом поставлять теж по 200 балів.

Рівненщина. Ось воно — майбутнє України

Саме такий результат ЗНО випускниці Крупецької опорної школи Радивилівського району на Рівненщині Віолетти Ольшанської. Раніше в лідерах ходили здебільшого учні міських шкіл, але цього року вони поступилися талановитій сільській дівчині. Щоправда, до її таланту додалися ще й зусилля голови Крупецької об’єднаної громади Віталія Мошкуна з реформування освіти: ця школа опорна. Її відповідно оснащено технічно, педагоги володіють новими методиками викладання, постійно вдосконалюють майстерність. Тож і учні мають належні результати: Віолетта Ольшанська перемогла на обласних етапах олімпіад з математики, фізики та хімії й стала третьою на всеукраїнській олімпіаді з хімії. Вона чудово малює, тож успішно закінчила Радивилівську школу мистецтв.

«Ось воно — майбутнє України, найрозумніші юні математики й фізики Рівного. Математика й фізика — дуже складні науки, але за ними майбутній прогрес людства. Тож дякуємо вчителям за науку, а учням — за результати», — так написала на своїй сторінці у фейсбуці заступниця Рівненського міського голови Галина Кульчинська. Вона привітала найкращих випускників і назвала їхні імена. Максимально близькими до найвищого балу стали 19 рівнян.

199 балів з математики отримали Діана Тригуб із ЗОШ № 22 і Віктор Музика з ліцею «Елітар»; 196 балів — Дмитро Бєлік із ЗОШ №13, Владислав Коваль з «Елітара», Павло Макарчук з ліцею «Престиж» й Анастасія Колодинська з НВК №12.

195 балів набрали Анастасія Дука, випускниця «Елітара», Максим Лепський із «Престижу», Катерина Пакарець з гімназії «Гармонія», Ярина Ільчук, Катерина Наконечна, Ольга Пастушук, Іванна Романович з НВК №12.

ПРЯМА МОВА

Олександр СИДОРЕНКО,

директор Харківського регіонального центру

оцінювання якості освіти:

— Радіємо разом першим підсумкам ЗНО-2020!

200 балів з математики:

Полтавська область –– 5 оцінок (ліцей Кременчуцького педколеджу –– 2 оцінки)

Сумська область –– 5 оцінок (Сумська класична гімназія –– 2)

Харківська область –– 15 оцінок (Харківський фізико-математичний ліцей №27 –– 6).

Фізика:

Харківська область –– 5 оцінок, Сумська область –– 1 оцінка (Сумська класична гімназія).

Початок оптимістичний!

ДО РЕЧІ.Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2020 році 9 тестових балів. Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або вищий за визначений поріг, матимуть змогу використати отримані результати під час участі в цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти. У 2020 році тестування з математики пройшли 152 079 учасників. Не склали його 12,71%.