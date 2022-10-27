На Донеччині тривають жорстокі бої, адже ворог, зазнаючи немалих втрат, із маніакальною впертістю продовжує намагання наступати на двох напрямках: Авдіївському та Бахмутському. Щодоби захисники України відбивають потужні атаки загарбників, а ті, навісніючи від безсилля й люті, продовжують обстрілювати не тільки позиції українських військ, а й завдають ракетних ударів і бомбардувань літаками по об’єктах інфраструктури та житлових будинках населених пунктів. А тим часом у прифронтовій області готуються до опалювального сезону, аби забезпечити теплом місцевих жителів, які з різних причин досі не евакуювалися з території регіону. Тобто, навіть не зважаючи на неймовірно складні реалії, опалювальний сезон там таки буде. Щоправда, його початок із вказаних причин заплановано пізніше, ніж зазвичай, 1 листопада.

«Зроблено неможливе!»

«Фактично, зроблено неможливе: на Донеччині частково відновлено газопостачання.

Це, без перебільшення, героїчний вчинок усіх причетних до цього складного процесу. Зокрема працівників облгазу, Укртрансгазу, обласної та місцевих військових адміністрацій», — дав високу оцінку зробленому міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на засіданні штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду під час воєнного стану.

Подякувавши міністру за згадану оцінку, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко тим не менше звернув увагу на те, що навіть подібні зусилля під час підготовки до холодної пори року, на жаль, ще не гарантують безперебійного проходження опалювального сезону в регіоні, де не припиняються бойові дії. Хоча, зроблено справді чимало.

«Активно відновлюємо енергетичну інфраструктуру, і вже зараз, попри всю небезпеку, нам вдалося відновити газову магістраль, яка проходить по Ізюмщині й була повністю знищена росіянами під час активних боїв та окупації. Ремонтні бригади, працюючи у надзвичайно важких умовах, змогли відновити газолін, і завдяки цьому Донеччина вперше з 23 травня отримала газопостачання», — підтвердив очільник області.

Відновивши подачу блакитного палива, в регіоні відразу запустили у роботу шість газорозподільчих станцій, а на такій же кількості об’єктів продовжували ремонтні роботи для подальшого введення їх в експлуатацію. Завдяки цим зусиллям нарешті з’явилася можливість забезпечити централізоване опалення в населених пунктах 15 громад області: Краматорській, Костянтинівській, Слов’янській, Покровській, Добропільській, Дружківській, Мирноградській та інших. Ще в десяти громадах опалення подаватимуть насамперед тільки до закладів охорони здоров’я та об’єктів соціальної сфери, які вирішено використовувати як пункти обігріву для місцевих людей. А в решті громад області, де тривають бої та в тих, що побували під руйнівною окупацією російських загарбників, відновити централізоване опалення цього сезону фактично неможливо. Серед потерпілих міст насамперед Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Бахмут, Соледар, Торецьк.

Офіційно початок опалювального сезону на частині Донеччини під контролем українського уряду попередньо заплановано на 1 листопада. Хоча, на думку Павла Кириленка, певні корективи можуть внести погодні умови і ще дужче жорстокі руйнівні дії рашиських «визволителів». «Ворог обов’язково використає фактор морозів як зброї передусім проти цивільного населення. Утім, оборону області забезпечуватимемо за будь-яких умов. На всі виклики реагуватимемо чітко й злагоджено: влада всіх рівнів, а також фахівці, які забезпечують життєдіяльність регіону, залишаються на місцях і працюють», — каже керівник Донецької ОВА.

«Перебої не просто можливі, а неминучі»

У найбільших містах Донеччини розпочалися й досі тривають відповідні підготовчі роботи, котрі передують початку опалювального сезону. 20 жовтня почали підключати приватні будинки до газопостачання у нинішньому адміністративному центрі краю Краматорську. А напередодні підписав розпорядження про початок «теплого сезону» у Слов’янській громаді голова тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Насамперед відповідні місцеві служби відновили подачу палива у приватному секторі мікрорайонів Славкурорт, Східний, Мимовка. Затим газозабезпечення піде до котелень, які обслуговують багатоповерхові будинки міста. Щоправда, на цьому етапі роботи виникають певні труднощі.

«Нині в багатоповерхівках мешкають від 15 до 35 відсотків наших людей і окремі проблеми під час подачі тепла будуть неминучими. Проте керуючим компаніям допомагатимуть ще й працівники Словміськводоканалу та КП «Благоустрій». Тобто в цьому процесі ми намагаємося задіяти зусилля всіх комунальників і тому сподіваємося, що тепло до будинків подамо вчасно. Звичайно, хочеться, щоб це було 1 листопада, і тому робитимемо все за наявними можливостями. Зокрема вже приступили до заповнення систем опалення водою і виведення багатоповерхівок із консервації», — свідчить очільник громади.

Поряд з підготовкою до початку подачі тепла тамтешнім жителям нагальною проблемою прифронтового регіону, як і раніше, залишається необхідність обмеження споживання електроенергії. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що жителі області суттєво зменшили використання електрики, проте цього, на жаль, поки недостатньо. «Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, прагнучи зробити життя тут нестерпним. Будьмо відвертими: перебої в електро- і газопостачанні та опаленні не просто можливі, а неминучі. Тому найправильніший вихід у цій ситуації — евакуюватися. І саме тому безкоштовна евакуація триває і триватиме надалі», — нагадав він.

Улітку, оцінивши масштаби руйнувань та іншої шкоди, заподіяної рашистами об’єктам критичної інфраструктури, чимало експертів зробили невтішний прогноз: узимку Донеччина, ймовірно, залишиться без постачання газу. Проте учасники місцевої «теплої оборони» справді зробили неможливе, і тому на сьогодні ще до офіційного старту опалювального сезону в області вже подають тепло до лікарень та шкіл у кількох громадах.