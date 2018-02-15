На Стрітення зима з весною зустрічається, а Тернопільщина нинішнього року — зі столицею. Цього християнського свята в Києві репрезентуватимуть уже вдруге економічний, туристичний та культурний потенціал краю «Благословенне Тернопілля». Свою виставкову секцію облаштував тут і Тернопільський державний медичний університет ім. Івана Горбачевського, де учасники масштабного заходу мають змогу ознайомитися зокрема з продукцією його видавництва «Укрмедкнига». Серед численної фахової літератури, рекламних банерів зацікавлення викликає також настільний перекидний календар, кожен місяць якого прикрашають світлини іноземних та наших студентів-медиків в українському вбранні.
Календар набрав позитивного розголосу чи не в усьому світі. Адже світлини з нього з’явилися в соціальних мережах, у деяких ЗМІ, а водночас і позитивні коментарі, поширення. На університетському сайті навіть оголосили конкурс на найкращу фотографію, за яку можна було проголосувати. За словами прес-секретаря вишу Яніни Чайківської, про друковану продукцію спочатку не йшлося. Багато іноземних студентів, крім здобуття медичних знань, прагнуть більше знати й про українську культуру, побут, національне вбрання… Понад рік тому в Тернополі родина Демкур створила приватну етногалерею «Спадок». На її відкриття прийшли й студенти-іноземці. Потім виник задум провести фотосесію в автентичних українських строях. У «Спадку» почин підтримали. Охочих стати учасниками проекту виявилося чимало. До юнаків і дівчат із Єгипту, Гани, Нігерії, Марокко, Іраку долучилися й наші студенти та навіть деякі викладачі університету. Майже сорок з них залюбки творили образи в українській народній ноші. Серед іншого вдягали борщівські, буковинські, гуцульські сорочки, вбрання, притаманне Поділлю. Намітки, тернові хустки, горбатки, салби, молодіжні дзюмбарики прикрашали дівчат, хлопці ж приміряли кептарики, крайки, капелюхи, брилі тощо.
Доповнювали фотокомпозицію ужиткові предмети побуту кінця ХІХ — початку ХХ ст., зокрема студентки тримали глеки, збани, інші керамічні вироби, юнаки ж не могли не покрасуватися з гуцульськими топірцями чи навіть ціпами, а то й з бандурою. Автори світлин — добре знані в краї фотомайстри Микола Василечко та Тарас Хлібович. Найкращі зі знімків з чотирьох студентських фотосесій в українському одязі й помістили у настільному календарі та окремих календариках.
І хоч друкована продукція вийшла, по суті, вже на початку теперішнього місяця, це не завадило отримати схвальні відгуки. Навпаки, спонукало до втілення нових цікавих задумів і проектів.