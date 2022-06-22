Глави країн Ради Європи зберуться на саміт у листопаді, щоб створити нові механізми реагування на загрози безпеці на континенті. А поки що в РЄ розпочинає роботу комітет у відносинах з опозицією білорусі

Війна росії проти України стала трагедією для Європи, вона може тривати ще довго, якщо уряди європейських країн «відмовляться від своїх цінностей та не зможуть діяти вчасно». Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час дебатів на високому рівні «Підтримка демократичної безпеки в Європі», що відбулися в межах сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

«Українці не відмовилися від цих цінностей. Вони виявилися сміливими для того, щоб діяти. Вони знають, що напад на їхній суверенітет — це напад на наш суверенітет. Вони знають, що якщо дати ведмедеві себе вкусити, це тільки розбурхає його апетит. Тому українці продовжують боротися та вірити, а трагедія Європи поки що триває», — заявила із трибуни ПАРЄ Світлана Тихановська, яка приїхала до Страсбурга.

За її словами, білоруси також продовжують боротися за європейські цінності, незважаючи на жорсткі переслідування з боку влади. Світлана Тихановська повідомила, що понад 2 тисячі громадян було затримано за протести проти війни в Україні, «білоруські партизани вчинили понад 80 актів саботажу, спрямованих проти російської армії, а 1,5 тисячі білоруських добровольців» борються на боці Збройних сил України.

Світлана Тихановська вважає, що якщо «ми разом продемонструємо повагу до свободи та прав людини, то це стане основою для миру», а «трагедію в Європі» вдасться подолати. «Ми повинні піддати санкціям агресора, який нам загрожує», — заявила вона. Опозиціонерка вказала на необхідність розрізняти режим і «простих людей, які чинять правильно».

«Брехливі факти стали приводом для вторгнення»

Міжнародні організації та інституції повинні створити нові способи комунікації, щоб просувати свої цінності. «Цю істину добре засвоїли автократи та почали діяти і в себе у країні, і за кордоном», — зазначив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені, який взяв участь у дебатах як голова Комітету міністрів РЄ. Говорити по суті, формувати наративи, нехай і повністю брехливі, обіцяти прості розв’язання складних проблем, апелювати до емоцій, найчастіше до страху, а також спекулювати на прагненнях людей до самоповаги та самоідентифікації — такі, на думку міністра Саймона Ковені, головні інструменти дезінформації, до яких вдаються автократичні режими.

«Рік тому ми читали довгу статтю володимира путіна про росію та її зв’язки з Україною. Його версія історичних подій хибна. Але для нього вона стала приводом для вторгнення. І на нас, демократах, лежить завдання протистояти таким брехливим історіям. Але ми маємо поширювати і великі істини», — зазначив ірландський дипломат.

Російська агресія проти України глибоко похитнула відчуття безпеки кожного європейця, і тому Рада Європи повин­на зосередити зусилля на підтримці та допомозі Україні, а також продовжувати зміцнювати демократичну безпеку на континенті. Про це заявив ще один учасник дебатів міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

«Грубе нехтування правами людини, принципами демократії та верховенства права в росії стало передвісником війни проти України, переслідування вільних ЗМІ, заборона неурядових організацій, ухвалення законів «про іноземних агентів», ігнорування рішень Європейського суду з прав людини — цей список, на жаль, дуже довгий», — перелічив фінський дипломат. Він зазначив, що хоч органи РЄ, зокрема ПАРЄ, констатували всі грубі порушення норм демократії у росії, в них не було достатньо ефективних інструментів, щоб зупинити процес сповзання держави в диктатуру.

На думку Пекка Гаавісто, в багатьох країнах Європи спостерігаються зростання популізму, нехтування правами меншин та зумисне ослаблення незалежних інституцій. «Ми повинні повернутися до основних цінностей Ради Європи та переглянути пріоритети організації, щоб вона залишалася еталоном прав людини, демократії та верховенства права в Європі», — сказав дипломат.

РЄ збереться на саміт високого рівня

Як відомо, білорусь — не член РЄ. Але учасники дебатів підтримали ініціативу Світлани Тихановської про створення спеціального комітету РЄ з питань відносин із цією країною. До його складу увійдуть представники керівних органів РЄ та демократичних сил і громадянського суспільства білорусі. Передбачено, що комітет спільно визначатиме пріоритети та галузі співпраці.

«Ми знайдемо найкращий спосіб, щоб спілкуватися з білоруською опозицією у вигнанні та голосами громадянського суспільства, яке існує в білорусі, незважаючи на величезний тиск», — пообіцяла генсек РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

Вона заявила, що Раді Європи потрібно сформувати нові механізми для відповіді на нові реалії та виклики для безпеки на континенті. Для цього в РЄ буде створено спеціальну аналітичну групу, що складається із семи членів, яка розпочне роботу наступного тижня. Напрацювання групи стануть основою для саміту глав держав-членів РЄ, який, як повідомила генсек, пройде в листопаді цього року.