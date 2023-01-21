У промові перед засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цей тиждень надзвичайно продуктивний з точки зору нових пакетів військової допомоги для України.

«Днями дев’ять європейських країн ухвалили так звану Талліннську декларацію. Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та заходи військової підтримки нашої держави і запевнили в тому, що підтримку буде продовжено. Багато з цих пакетів допомоги справді безпрецедентні та рекордні за весь час війни.

Також Сполучені Штати анонсували пакет військової допомоги на 2,5 мільярда доларів. Нові потужні поставки очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та Франції», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль зауважив, що й від засідання у форматі «Рамштайн», де обговорюють подальші кроки підтримки, вкотре очікує підтвердження, що союзники нашої держави розуміють: аби Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, їй необхідно багато сучасної зброї.

«Завдяки допомозі наших друзів, нашій єдності, хоробрості та нашим силам оборони ми обов’язково здолаємо ворога», — переконаний він.

Успіхи на дипломатичному фронті

Цього тижня Україна також має багато важливих новин із дипломатичного фронту.

«Українська делегація взяла участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія). Формула миру, яку озвучив Президент України Володимир Зеленський, здобуває дедалі більше підтримки від наших партнерів. Усі розуміють, що справжній та тривалий мир у Європі можливий лише після повної перемоги України.

Перша леді Олена Зеленська у Давосі порушила ключові питання гуманітарної допомоги, відновлення соціальної інфраструктури, програм підтримки переселенців та дітей. Члени українського уряду провели переговори з посадовцями та бізнесменами багатьох країн для посилення економічного фронту України та формування сильної коаліції на нашу підтримку», — розповів Прем’єр-міністр.

Він акцентував, що тема відновлення і трансформації України стала однією із ключових на цьогорічному форумі в Давосі.

«Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови. Шукаємо шляхи, щоб відновити інвестиції приватного сектору в економіку. Бачимо, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови нашої держави.

Наша мета — не просто відбудова старого, а трансформація та формування оновленої України. Невід’ємною частиною цієї трансформації стане наш вступ до Європейського Союзу», — зазначив Денис Шмигаль.

Домовленості виконують

Очільник уряду нагадав про те, що днями в Україну завітав добрий друг нашої держави — Президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми почули слова про те, що Україна — це Євросоюз, а Євросоюз — це Україна. Що Європа продовжить активно допомагати нашій державі у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах.

Наші наступні три ключові пріоритети: початок переговорів про вступ України до ЄС, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців і конфіскація російських активів для відновлення України. За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес», — констатував Прем’єр-міністр.

Цього тижня Україну також відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Місяць тому в Парижі ми з паном Гроссі домовлялися про те, що МАГАТЕ направить свої місії на всі атомні станції в Україні. Нам ці домовленості вдалося виконати. МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській атомних електростанціях. Найближчими днями має запрацювати постійна місія на Хмельницькій АЕС.

Продовжуємо переговори про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС, адже наявність там російських військ створює значну небезпеку для всього континенту», — підкреслив Денис Шмигаль.

Рішення уряду

Уряд ухвалив розпорядження «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Канади про мобільність молоді». Так Кабмін схвалив проєкт Угоди між урядами України та Канади про мобільність молоді та уповноважив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта підписати угоду.

У Міністерстві молоді та спорту роз’яснили, що буде створено необхідні правові умови для розвитку українсько-канадських зв’язків у молодіжній сфері шляхом організації обмінів після завершення воєнного стану в Україні. Це розширить можливості молоді обох держав для кращого розуміння культури, суспільства, мови іншої держави завдяки подорожам, тимчасовому працевлаштуванню та набуттю життєвого досвіду за кордоном. Переговори делегацій урядів України та Канади, під час яких відбулося остаточне узгодження текстів проєкту угоди та їх парафування, завершилися 22 листопада 2022 року.