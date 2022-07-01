У французькому місті Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в держави ЄС і дає змогу уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони.

Домовитися про укладення цієї угоди нам вдалося за максимально короткі терміни — переговори розпочали торік восени. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч і значно прискорили процес узгодження угоди.

Продовжимо працювати над якнайшвидшою транспортною інтеграцією в ЄС. Продовольча криза, яка поглиблюється, — яскравий доказ того, що така інтеграція в інтересах не тільки України, а й усієї світової спільноти», — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який брав участь у підписанні документа з українського боку.

Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди — рік з можливістю пролонгації, а тимчасово вона набирає чинності уже з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

В умовах повномасштабної війни та блокування українських портів обсяг експорту автомобільним транспортом і, як наслідок, потреба в дозволах на міжнародні перевезення деякими напрямками зросла в кілька разів.

У перший місяць повномасштабного вторгнення команді Міністерства інфраструктури вдалося досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення із 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина).

Нагадаємо, що з моменту підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг із країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом — на 42%.

Кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалася. Щорічно це призводило до великих втрат українських перевізників і економіки країни загалом.

З ПЕРШИХ УСТ

Президент

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

«Тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортний безвіз. Це угода, яка прибирає бар’єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом.

Саме таке завдання в нашої держави зараз — не втрачати жодного тижня у відносинах з Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі».

Прем’єр-міністр

Денис ШМИГАЛЬ:

«Щоденна робота 24/7 дозволила в найшвидші терміни підписати з ЄС Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Що це означає на практиці для України? ЄС визнаватиме українські водійські права. Українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС. Проблему, яка існувала роками та гальмувала наші експортні можливості, тепер розв’язано.Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а головне — відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.

Це вже третій за останній рік безвіз для України з ЄС після авіаційного та енергетичного. Навіть попри війну та намагання росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»