Найменшим жертвам жахливої повномасштабної війни проти України, яку вже понад чотири місяці ведуть знавіснілі російські окупанти, не було і місяця. За цей час агресори випустили по території нашої держави понад 2,8 тисячі ракет усіх видів, а кількість снарядів і авіабомб не піддається жодному підрахунку.

Ворог безцеремонно продовжує цілити по цивільній інфраструктурі й цілеспрямовано вбивати щодня мирних українців. Україна намагається задіяти всі міжнародні важелі, щоб зупинити росію та притягнути її до відповідальності за всі вчинені в Україні звірства.

Важелі впливу є

Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, скликане на прохання України через активізацію обстрілів російськими військами цивільних українців.

«Нещодавно протягом лише трьох днів майже сотня російських ракет вдарила по наших містах. Жертв не уникнуто. Лише ракетний удар по Кременчуку: десятки жертв і поранених. Той, хто здійснив цей удар, не міг не знати, що скеровує ракету по звичайному торговельному центру. Це російський ракетний удар. російська армія також била з реактивної артилерії по черзі мирних людей, які стояли по воду в Лисичанську Луганської області. Вісім людей убито, серед них 15-річний хлопець. Майже щоденно жорстоких російських ударів зазнають житлові будинки в Харкові, Миколаєві, продовжують гинути діти — найстаршим було 11—12 років, найменшій дівчинці — 6. Тримісячна дитина в реанімації у важкому стані. Хто з вас не погоджується, що це тероризм?» — з такими словами звернувся Президент Володимир Зеленський до присутніх на засіданні Радбезу ООН.

Він заявив, що якби у будь-якій частині світу будь-яка організація ось так само, як росія вбиває українців, вбивала мирних людей, то її було б визнано терористом, вона стала б ворогом для всього людства і не залишилася б безкарною.

«На жаль, нині ООН не має погодженого всіма державами-членами юридичного визначення поняття «держава-терорист». Але війна, яку росія веде проти України, демонструє не лише зміст цього поняття, а й нагальну необхідність закріпити його саме юридично на рівні ООН і карати будь-яку державу-терориста», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський зауважив, що, згідно зі Статутом ООН, члена Організації, який систематично порушує її принципи, може виключити з Організації Генеральна Асамблея за рекомендацією Радбезу.

«Хоч росія порушує фундаментальні принципи ООН та міжнародного правопорядку, її досі не притягнуто до відповідальності саме на глобальному рівні. Досі залишається у структурах ООН і навіть користується привілеями крісла, яке займає. росія не має права брати участь в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України, яка є колонізаторською з боку росії. Закликаю позбавити делегацію держави-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це можливо, необхідно, справедливо», — зазначив Президент.

За його словами, ООН вже має достатню силу, щоб притягти до відповідальності державу-терориста. Розділ 7 Статуту ООН дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Бо те, що робить росія, — геноцид.

Президент запропонував присутнім на засіданні вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, що загинули у війні. Усіх дорослих і дітей. Десятки тисяч людей. Члени російської делегації озирнулися на всіх присутніх у залі Радбезу і теж вирішили встати — просто щоб не мати вигляду вбивць. Але всі знають, що це саме російський терор, саме рф вбиває ні в чому не винних людей на війні, розв’язаній проти українського народу.

Наша держава чекає дій

«Потрібно діяти негайно і зробити все, щоб росія припинила вбивати. Треба притягти її до відповідальності за тероризм, інакше вона може перенести терористичну активність і на територію інших держав — багато націй уже чули погрози від російських посадовців і пропагандистів», — зауважив Володимир Зеленський.

Під час засідання заступник постійного представника США при ООН посол Ричард Міллс від імені США звернувся із закликом до країн ООН не мовчати й виступити із засудженням воєнних злочинів в Україні, які чинить рф, і докласти всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності виконавців і замовників звірств.

«Правосуддя має дістати військове й політичне керівництво росії, а також рядових військових, які коять воєнні злочини чи вчиняють звірства», — цитує його слова Укрінформ.

Шість країн Радбезу ООН (Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія), а також Україна оприлюднили спільну заяву з рішучим засудженням активізації російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали, цивільну інфраструктуру. Країни засудили вбивства мирних жителів і висловили повну підтримку українському народу. Країни вимагають негайного припинення воєнних дій рф проти України, всіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»