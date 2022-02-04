У нинішній непростий час для України дуже важливі візити іноземних лідерів, якими вони демонструють підтримку й віру в нашу державу. Таким став і візит до Києва Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана. З ним Президент Володимир Зеленський поспілкувався у форматі віч-на-віч. Після цього під головуванням двох президентів відбулося десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною й Турецькою Республікою. У межах офіційного візиту турецького лідера підписано низку українсько-турецьких двосторонніх документів. Так, у присутності глав держав підписано угоду між урядами України й Туреччини про вільну торгівлю, угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики.

До слова, ця угода — перший двосторонній документ, що регулює питання спів­праці між країнами у цій галузі. Угода створює законодавчі межі для запровадження й розвитку взаємодії, що сприятиме розширенню міжособистісних контактів і обмінів. Ідеться про організацію спільних заходів і програм, що проходять в Україні й Турецькій Республіці, зокрема молодіжних обмінів.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння з технічної співпраці між податковими органами країн, Меморандум про взаєморозуміння у галузі стандартизації, сертифікації та якості, протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Туреччини про внесення змін до угоди про співпрацю правоохоронних органів (зокрема щодо протидії тероризму), рамкову угоду між урядами країн про співробітництво у галузі високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної митної ради, План дій між митними органами України й Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Історичний момент

Президенти України й Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Володимир Зеленський заявив, що відчуває гордість, коли Україну відвідують поважні гості, і радість, коли приїжджають справжні друзі. Особливо в такий непростий для нашої держави період.

«Рівно 30 років тому Україна й Туреччина встановили дипломатичні відносини. І нині вінцем трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія — наші держави уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент і дуже важливий крок. Ми пройшли довгий, важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти співпраці. Це нові ринки й нові можливості для бізнесу. Нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших держав і добробуту народів. Навіть до підписання цієї угоди наша торгівля сягнула рекорду — торік зросла до 7 мільярдів доларів, або на 60%. Це доказ того, що мета обох президентів, домовленість і прагнення позначки 10 мільярдів доларів більш ніж реальна. І угода про вільну торгівлю допоможе цього досягти швидше, ніж очікували.

Водночас є набагато важливіші речі, без яких усі ці перемоги в економіці втрачають сенс. Ідеться про безпеку й мир. Тому виклики, які постають, і кроки їхнього подолання були основною темою нинішніх українсько-турецьких переговорів. Дякую пану Президенту за тверду й послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України. За активну участь Туреччини у «Кримській платформі» задля звільнення Криму та захисту прав кримчан. Ідеться і про підтримку кримських татар, і побудову житла для переселенців із Криму. У цій справі є прогрес. Упевнений, незабаром буде результат — імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, Миколаєві, Києві», — зазначив глава нашої держави.

Україна й Туреччина розвивають взаємодію в галузях інфраструктури, інвестицій. Україна створює сприятливі умови для іноземного бізнесу, ухвалюючи закони. Президент очікує, що робота турецьких компаній на території нашої держави стане ще активнішою, як у межах програми «Велике будівництво», так і в нових проєктах.

А Реджеп Таїп Ердоган вважає, що основним стрижнем економічного співробітництва України й Туреччини слугують турецькі інвестори в Україні: «Турецькі компанії успішно виконували й виконують інфраструктурні проєкти. Україна довіряє турецьким компаніям. Зміцнюватимемо нашу двосторонню співпрацю на основі гасла: заробляєш ти — заробляю я. Як це було раніше, так буде й надалі».

Володимир Зеленський говорив і про те, що обидві держави прагнуть надати нового імпульсу співпраці в енергетиці з метою посилення енергетичної безпеки обох країн та країн усього регіону.

Сторони зазначили, що, попри всі обмеження через коронавірус, Туреччину торік відвідала рекордна кількість українських туристів — понад 2 мільйони осіб. Щороку в Україні також більшає гостей із Туреччини.

Задля розвитку відносин України й Туреччини остання вирішила посилити свою дипломатичну присутність і відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові. Україна підвищить і статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси українських громадян у Туреччині.

Поставити крапку у війні

Окремо Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. «Для миру в Україні ми готові робити все можливе на всіх майданчиках і в усіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку у війні. Важливо, щоб усі були щиро готові до цього», — зауважив Володимир Зеленський.

Під час переговорів президенти приділили увагу співпраці в авіаційній та оборонній промисловості, що слугує основним локомотивом нашого стратегічного партнерства.

«Наша мета — реалізація проєктів зі створення спільних підприємств, обмін досвідом, технологіями. За підсумками переговорів укладено угоду, що суттєво розширить виробництво безпілотних літальних апаратів, щоб посилити обороноздатність нашої країни», — прокоментував один із підписаних документів Володимир Зеленський. Він вірить у те, що дружбу України й Туреччини зміцнюватимуть не спільні загрози, а спільні перемоги.

Реджеп Таїп Ердоган відповів, що радий перебувати на землі стратегічного партнера Туреччини.

«Візит припав на чутливий період. Туреччина незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України включно з Кримом. Окупація виснажує український народ. Схвально сприймаю меседжі українських посадовців, що мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце. Туреччина й надалі робитиме все, щоб закінчилася криза. Туреччина із задоволенням прийме саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Адже Туреччина діє, керуючись логікою й думками, як понизити градус замість того, щоб роздмухувати пожежу.

Надаємо великого значення спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на українському Донбасі. Щиро віримо, що кризу буде врегульовано мирними дипломатичними методами в межах мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права», — резюмував Реджеп Таїп Ердоган.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»