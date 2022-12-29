Із початку повномасштабного вторгнення російських окупантів лікарі, фельдшери, медсестри та водії швидких опинились на передовій, бо надавати медичну допомогу треба було в посиленому режимі. Вони, ризикуючи життям, завжди поспішають туди, де найбільш потрібні, — на лінію фронту до поранених військових, на місця кривавих бомбардувань цивільних об’єктів та на інші екстерні виклики до пацієнтів. Медики харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф не припиняли роботу навіть на окупованій території краю. Попри тиск ворога, пошкоджене або вкрадене росіянами обладнання й автомобілі, вони рятували життя жителів області.

Під обстрілами постраждало понад 60 автомобілів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Частину з них вдалося відремонтувати, решта ремонту не підлягає.

Одну з таких карет з деокупованого селища Старий Салтів з допомогою волонтерів відвезли в Люксембург.

Понівечена швидка шокувала європейців

До війни це був новий транспортний засіб. Автомашину виставляли восени на площах міст, щоб європейці могли на власні очі побачити злочини росії. Адже після визволення Старого Салтова росіяни почали обстрілювати селище. Під час однієї з таких атак постраждав пункт базування медиків та їхній автомобіль. Понівечена осколками російських ракет швидка настільки вразила жителів цієї країни, що прості громадяни і великі бізнес-компанії почали донатити на допомогу Україні. Завдяки цій підтримці Асоціація українців Люксембургу LUkraine змогла передати Україні 12 реанімобілів.

Схожі акції планують провести і в інших країнах Західної Європи. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, у жовтні цього року LUkraine анонсувала початок масштабної фандрейзингової кампанії Ukraine is calling, мета якої — закупівля і передача нашій країні 112 одиниць спецтехніки — карет швидких та пожежних автомобілів.

Допомогу із придбанням автомобілів швидкої допомоги, реанімобілів та інших спеціалізованих медичних машин надають Польща, Сербія, Бельгія та інші країни. Завдяки допомозі держави, волонтерів та іноземних партнерів поступово медичний автопарк на Харківщині збільшується. Частина машин іде на допомогу військовим, інші розподіляють у структурні підрозділи обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Тож нещодавно Харківська область отримала два автомобілі від благодійного фонду Life&peace з Варшави. Як зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Михайло Харнам, це перша частина допомоги від українців, які займаються волонтерством у Польщі. Пізніше мають надійти ще два автомобілі екстреної медичної допомоги. Отримані швидкі в доброму технічному стані, їх спрямують у нещодавно деокуповані райони Харківщини.

Раніше для роботи у визволених населених пунктах Харківщини передали акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію. Придбати її вдалося за сприянням фонду народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine. Цей мобільний міністаціонар призначено не тільки для пологів, а й для огляду жінок, цілого комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. Автомобіль забезпечено водою, електрикою, медичними інструментами. Ця акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія вже працює в деокупованому Ізюмі.

Продовжують комплектувати каретами швидкої лікарні Харкова. Минулого тижня сучасні медавтомобілі, укомплектовані необхідним обладнанням, отримали харківські міські лікарні №3 та №13. Кошти на них вдалося зібрати з допомогою учасників бельгійського Rotary Club та інших міжнародних організацій. Загалом благодійники з різних країн передали медичним закладам Харкова 16 сучасних карет швидкої допомоги.

Як зазначила директорка міської клінічної лікарні №13 Алла Бобейко, отримання цих машин дасть змогу вирішити багато важливих питань. Насамперед це професійна своєчасна консультативна допомога та швидка доставка пацієнта до лікарні. У міській раді запевнили, що в подальшому залежно від потреб і отриманих машин нові швидкі з’являтимуться і в інших лікарнях Харкова.

Поляки — для деокупованих територій

Крім медичного транспорту і лікарень, ворог зруйнував приміщення структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У визволених від російських загарбників містах і селищах Харківської області не залишилося жодного вцілілого такого пункту. Як зазначають у центрі, нині завдяки допомозі іноземних партнерів та проєкту «Польська допомога» на території Харківської області встановлюють модульні будиночки для пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Перший такий з’явився в Ізюмі наприкінці жовтня. Тепер роботу цих пунктів у деокупованих районах Харківщини відновлено майже в повному обсязі, а бригади швидкої надають медичну допомогу населенню, адже майже всі лікувальні заклади там зруйновано.

Тобто медицина на Харківщині відновлюється, а медики наполегливо працюють — надають допомогу населенню. Шанси зберегти життя та здоров’я є навіть у жителів територій, які перебувають під постійними обстрілами ворога. Безстрашні працівники екстреної медичної допомоги майже щодня, ризикуючи власним життям, рятують інших. Нині завдяки допомозі світової спільноти вони можуть швидко дістатися до пацієнта й надати йому кваліфіковану допомогу.

«Агресор постійно нищить цивільну інфраструктуру, вдаючись до методів, притаманних терористам. Унаслідок цього медична інфраструктура зазнає руйнувань. Однак медики продовжують виконувати свої обов’язки, докладаючи зусиль до порятунку життя кожного українця. Фахівці системи екстреної медичної допомоги щоденно здійснюють тисячі виїздів до постраждалих. Без підтримки прогресивної світової спільноти це було б важко реалізувати. Завдяки зусиллям Міністерства охорони здоров’я України та партнерам ми отримуємо сучасні надійні спеціалізовані транспортні засоби. Це беззаперечно неоціненний внесок у нашу спільну Перемогу», — зазначив керівник Українського науково-практичного центру екстреної медицини та медицини катастроф МОЗ Віталій Крилюк.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»