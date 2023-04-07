ЮНІСЕФ передав автомобілі для надання допомоги родинам з дітьми до трьох років у найвіддаленіших громадах 11 областей

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні 70 автомобілів для надання медико-соціальної допомоги родинам з дітьми до трьох років у межах програми «Турбота з народження вдома».

Машини отримають 65 центрів надання первинної медико-санітарної допомоги в 11 областях, повідомляє Укрінформ.

«Ці автомобілі придбав ЮНІСЕФ за сприяння меценатів, які надали кошти. Ми вдячні за цю допомогу. У межах програми «Турбота з народження вдома» наші медпрацівники, медсестри зможуть надавати допомогу вже в 11 областях України», — сказав на церемонії Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що такий проєкт втілюють у трьох пілотних областях: Донецькій, Житомирській і Кіровоградській.

«Ми збільшуємо кількість областей ще на вісім. Ці автомобілі працюватимуть для наших немовлят», — сказав глава уряду.

2023 року програму буде розширено на Одеську, Львівську, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку, Рівненську, Київську області й місто Київ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що ініціатива має на меті забезпечити якість, доступність та безоплатність медичної допомоги.

«Сім’ї з дітьми, що проживають у віддалених населених пунктах, потребують особливої уваги. Потреба у візитах патронажних медсестер дуже велика. Передані автомобілі дадуть їм змогу охопити ще віддаленіші громади, отже більше вагітних та родин з дітьми отримають необхідну допомогу», — сказав він.

Автомобілі, закуплені коштом ЮНІСЕФ та за пожертви жителів Королівства Нідерландів, буде передано до 65 центрів первинної медико-санітарної допомоги в 11 областях, що найбільше постраждали від бойових дій та беруть участь у програмі «Турбота з народження вдома».

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