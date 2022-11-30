У Євросоюзі готуються вжити практичних кроків, які уможливлять конфіскацію заморожених російських приватних і державних активів на користь України. Єврокомісія вивчає правові аспекти цього питання. Як стало відомо ЗМІ, в Єврокомісії працюють над документом, мета якого — «визначення способів удосконалення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами як попередніх кроків для потенційної конфіскації».

Потенційна сума заморожених активів російського центробанку, а також активів і доходів фізичних та юридичних осіб, котрих внесено до санкційного списку ЄС, становить майже 300 мільярдів доларів. Ідею конфіскації російських грошей на відбудову України загалом підтримують у ЄС, проте найактивніше її просувають країни Балтії, Словаччина та Польща.

А головна проблема полягає в тому, що в ЄС немає правового механізму відчуження заморожених активів, зокрема російських, і його ще необхідно створити. Заклик розглянути всі можливості для створення цього механізму міститься в підсумковій декларації недавнього саміту лідерів країн-членів ЄС, який відбувся у Брюсселі в жовтні. Юристи ж сходяться на думці, що знайти законний шлях конфіскації російських активів, який відповідав би нормам міжнародного права, може бути довго та складно.

Майно і гроші олігархів

Передусім варто розглядати два аспекти цього питання: приватні активи й ті, які належать державі, тобто рф. Найпростіше, кажуть фахівці, почати з першого. Загалом щоб мати змогу законно конфіскувати приватні активи, необхідне рішення суду у кримінальній справі, і не за будь-який злочин. Потрібно, щоб цей злочин був у переліку тих, який вимагає конфіскації коштів. А не кожен кримінальний злочин до цього списку внесено. Щоб отримати доступ до цих активів, аби довести, що вони були засобом для скоєння злочину або пов’язані з отриманням прибутку від скоєння злочину, можуть піти роки, пише видання Economist.

Як стало відомо «УК» з неофіційних розмов з польськими дипломатами, Єврокомісія готує пропозицію визнати злочином ухилення від санкцій. Це має полегшити конфіскацію, але тільки тоді, якщо особу буде засуджено саме за цей злочин. «Якщо це рішення ухвалить Європейська рада, воно створить правові рамки конфіскації активів», — сказав співрозмовник.

Проте навіть якщо ухилення від санкцій в ЄС криміналізують, експерти вважають, що судова тяганина в кожній такій справі триватиме роками. Оскільки чимала сума з цих активів вважатиметься іноземними інвестиціями, які підлягають захисту від експропріації без компенсації, та правом на чесне і безпристрасне поводження до міжнародних договорів, які росія уклала з багатьма країнами ЄС. Органи, якій займатимуться конфіскацією, мали б встановити чіткий зв’язок між власником активів та війною в Україні.

Державні активи мають імунітет

Щодо державних активів — іноземних резервів центробанку росії, то технічно вони не заморожені, бо на більшість із них поширюється так званий суверенний імунітет, і тому вони захищені від судових позовів. У документі Єврокомісії вказано і на конвенцію ООН про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхню власність. Тобто з точки зору міжнародного права використати активи російського центробанку без згоди самої росії неможливо. Якщо говорити про активи російських державних підприємств, то вони «не підпадають під чинність цієї конвенції», зазначено в документі Єврокомісії. Проте їх арешт може спричинити юридичні проблеми, пов’язані з необхідністю довести «їх достатній зв’язок з російською державою».

Правники вказують, що якщо Заходу, зокрема ЄС, вдасться конфіскувати російські активи, використовуючи якісь юридичні шпаринки і роблячи певні винятки, це стане прецедентом для інших країн і приводом конфісковувати інші активи, що належать іншим країнам. Це істотно вплине на довіру до західної фінансової системи, яка вважається основою її існування і дозволяє запроваджувати санкції проти росії.

Попри серйозні правові виклики в питаннях конфіскації російських активів на користь України, в Єврокомісії намагаються знайти на них відповіді. Як стало відомо «УК» від співрозмовників у ЄК, ЄС та його країни-члени зроблять спробу змінити та гармонізувати кримінальне законодавство, яке узаконить конфіскацію російських грошей і майна, заморожених у Європі.