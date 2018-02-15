«Презентую результати роботи Кабінету Міністрів у 2017 році. Фундамент економічного зростання закладено. Також розкажу про подальші дії уряду Гройсмана в 2018 році», — ця фраза з’явилася на сторінці Прем’єр-міністра у Facebook за кілька хвилин до того, як Володимир Гройсман зайшов до зали засідань уряду. Глава уряду розпочинав із того, що чудово обізнаний зі станом справ у країні і що кожен громадянин краще за нього знає, яким був минулий рік. Позитивом 2017-го Прем’єр вважає збереження динаміки зростання економіки й початок фундаментальних змін у різних галузях держави — від системи державних фінансів, економічних регуляцій та оподаткування бізнесу до соціальної сфери — освіти, медицини, пенсійної системи. «Я знаю, що проблем достатньо, але ми маємо бути готовими їх подолати», — продовжив глава уряду.

Розпочинатимуть у КМУ з якості державного управління, політики зростання доходів громадян, належного рівня безпеки. Та найбільший позитив, на думку Володимира Гройсмана, — утримання рівня економічного зростання: «Ми збільшуємо виробництво продукту, люди мають змогу працевлаштування. Але якщо ми хочемо наздогнати партнерів, наш пріоритет — підвищення економічного зростання».

За підсумками 2017 року уряд очікує на 2% такого зростання. Реальне зростання заробітних плат становило 19%, а номінальне було вищим. На обслуговування зовнішнього боргу Україна витрачає 130 мільярдів гривень на рік і поки що не здатна самостійно розвивати економіку без зовнішньої фінансової підтримки. Прямі іноземні інвестиції в Україну, за підсумками 2017 року, становили 2,3 мільярда доларів. Цього замало, тому й слід дати старт масштабній приватизації.

До Бескидського тунелю — 100 днів

У межах політики економічного зростання напрацьовано ініціативи для швидшого розвитку провідних галузей промисловості. Системний економічний розвиток названо запорукою зростання соціальної сфери й можливістю держави повертати борги. Передумова такого зростання — залучення інвестицій. «Україна готова запропонувати широкі можливості в інфраструктурній сфері: порти, дороги, залізниця. Одним із інструментів зацікавлення інвесторів стане напрацьований спільно з парламентаріями проект закону про концесію, — переконаний глава уряду. — Ми також запроваджуємо механізми підтримки інновацій. За ініціативи уряду створено Фонд підтримки інновацій та стартапів, Експортно-кредитне агентство й інші інститути, покликані запровадити нові технології в «якість життя людей та економіку».

Потім ішлося про намір до 2020 року збільшити видобуток газу з 15,25 млрд до 20 мільярдів кубометрів. Володимир Гройсман також повідомив, що КМУ спільно з ПАТ «Укрзалізниця» завершили переговори з американським промисловим гігантом General Electric щодо програми оновлення вітчизняного рухомого складу й виробництва тяги. Підпишуть угоду наприкінці лютого. Локалізація виробництва становитиме не менш ніж 40%, і Україна стане складовою світової мережі виробництва американської компанії.

Навесні буде введено в експлуатацію Бескидський тунель. Цей великий інфраструктурний об’єкт у Карпатах розширить можливості використання залізничного транспорту на заході країни, бо з’єднає Україну і Євросоюз новим залізничним сполученням. «Його здадуть в експлуатацію через 100 днів», — анонсував Володимир Гройсман.

Правоохоронців він закликав консолідуватися під час ведення боротьби з корупцією на митницях. Такі зусилля допоможуть вивести структури на кордонах із тіні, залучивши до держбюджету 70 мільярдів гривень. Не оминув увагою Прем’єр і програми «Доступні ліки», у якій взяла участь 6761 аптека. «Наголошую, жодній такій аптеці ми жодної копійки не заборгували», — запевнив глава уряду, додавши, що вже виписано майже 14 мільйонів рецептів по всій країні.

Долати бідність треба стратегічно

У 2018 році в уряді планують приділяти найбільше уваги створенню умов для економічного зростання на рівні 5—7%, розвитку цифрової економіки і створенню нових робочих місць. «Виконання цих пріоритетів дасть змогу значно поліпшити якість життя громадян», — пояснив Прем’єр. До пріоритетів увійшли й розвиток інфраструктури, будівництво доріг і залізничного сполучення, підвищення середньої заробітної плати до 10 тисяч гривень.

Учора міністри схвалили постанову, яка визначає чіткі терміни передачі майна ПАТ «Уктрансгаз» новому незалежному газовому оператору України — ПАТ «Магістральні газопроводи України». Це останнє з рішень КМУ, потрібних для початку проведення відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінга) від «Нафтогазу». Схвалено й проект президентського указу «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік»; законопроект щодо продовження строку перехідного періоду для запровадження статті 7 закону «Про освіту» для національних меншин. Перехідний період триватиме до 2023 року. А ще в уряді затвердили порядок застосування зброї та бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних cил під час виконання ними завдань у зоні проведення АТО в мирний час. Схвалено й подано до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про санкції (потенційно може передбачати розширення обмежень).

Визначено й заходи, спрямовані на підвищення дієвості політики зайнятості, зростання грошових доходів населення, забезпечення доступу населення до соціальних послуг, мінімізацію ризиків бідності й соціального відчуження найуразливіших категорій населення.

Після схвалення постанови «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік» (дохідна частина 23 мільярди гривень, видаткова — 22 мільярди, а резерв коштів для виплати допомоги з безробіття — 285 мільйонів гривень) Прем’єр-міністр резюмував, що запропонована урядом політика економічного зростання та реформування промисловості й соціальної сфери — шлях до створення нової, сильної Української держави, яку поважатиме світ і в якій поважатимуть громадянина.

ЗВІТ УРЯДУ ЗА 2017 РІК