Цього року внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні загинуло понад 2,5 тисячі людей, зокрема потерпіли внаслідок аварій 800 дітей. У Харківській області, яку за кількістю ДТП випереджають лише Дніпропетровщина та Львівщина, цього року сталося 165 аварій із летальними наслідками.

Сумне лідерство

За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, із січня по жовтень 2021 року в регіоні зареєстровано 1288 ДТП із загиблими або травмованими. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період торік, проте зросла загальна кількість ДТП — із 9,6 тисячі 2020 року до 10,2 тисячі 2021-го.

Ще не встигла забутись автотроща на центральній вулиці Харкова за участі Зайцевої, як місто 26 жовтня цього року потрясла нова трагедія:16-річний мажор водій Infinity без прав Микола Харківський на великій швидкості виїхав на червоне світло і зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій загинув на місці, троє пасажирів Infinity — двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина — з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

І статистика щодня додає до списку жертв і постраждалих дедалі нові імена. Резонансні ДТП зі смертельними наслідками, які останнім часом почастішали в Харкові, стали навіть приводом для проведення в обласному центрі виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Чому стаються ці смерті? На думку Генпрокурора України Ірини Венедіктової, тут окреслюються чотири топпричини, на які вказує конкретна статистика: на першому місці — перевищення безпечної швидкості (понад 1000 загиблих), на другому — порушення правил маневрування, на третьому — виїзд на смугу зустрічного руху і на четвертому — перехід пішоходів у невстановленому місці.

Розумна система допоможе

До розв’язання комплексу проблем безпеки руху в Харкові вирішили підійти глобально, щоб не лише посилити конт-роль за дотриманням правил дорожнього руху на дорогах міста, а й на практиці довести необхідність впровадження європейських інтелектуальних систем управління дорожнім рухом.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, міська влада провела величезний обсяг роботи, спрямованої на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зокрема реконструкцію трамвайних колій та переїздів, будівництво світлофорних об’єктів, оновлення рухомого складу громадського транспорту. Проте й ці заходи ще недостатні, щоб харків’яни та гості міста почувалися на дорогах цілком безпечно. Тому влада активно взялася за реалізацію великого проєкту Європейського інвестиційного банку «Підвищення безпеки автомобільних доріг у місті Харкові» зі створення інтелектуальної системи управління дорожнім рухом, який планують упровадити в найближчі три роки. А роботи, за задумом міськ-ради, почнуть наступного року.

Реалізуватимуть проєкт не на порожньому місці, адже в Харкові вже кілька років у КП «Міськелектро-транссервіс» працює диспетчерський центр моніторингу та управління засобами організації дорожнього руху, який конт-ролює 100 перехресть, до нього підключено 203 відео-камери. Начальник диспетчерського центру Олена Левченко розповіла, що навіть така кількість обладнання дає змогу істотно поліпшити обстановку на дорогах.

«Нещодавно патрульна поліція надіслала нам лист із вдячністю, що за пів року завдяки нашим відеокамерам вона розшукала 55 порушників, які втекли з місця аварій. Іноді ми бачимо не лише ДТП, а й просто порушення громадського порядку, і теж надсилаємо цю інформацію правоохоронцям. За статистикою, там, де стоять наші відеокамери, кількість порушень значно зменшується. Дуже чекаємо на модернізацію нашого диспетчерського центру, оскільки тоді зможемо охопити спостереженням майже всі великі автомагістралі», — зазначила Олена Левченко.

Саме на базі цього центру буде реалізовано найбільший в Україні проєкт із безпеки дорожнього руху, орієнтовна вартість якого сягає 25 мільйонів євро.

Під контролем камер

Як повідомив заступник директора департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Костянтин Деменков, у ме-жах цього проєкту в Харкові планують підвищити безпеку пішохідного, велосипедного та дорожнього руху

на пр. Гагаріна, пр. Московському, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківській, вул. Шевченка, пр. Льва Ландау, пр. Науки та повністю в центральній частині міста.

За словами Ігоря Терехова, проєкт передбачає, що під контролем диспетчерського центру будуть понад 300 перехресть. До системи конт-ролю та спостереження буде під’єднано понад 1300 відеокамер.

«Це має сприяти зниженню аварійності, зменшенню заторів, поліпшенню керованості транспортним потоком, впорядкуванню руху на основних автомагістралях та перехрестях», — зазначив міський голова.

Костянтин Деменков розповів, що під час реалізації проєкту буде використано європейські підходи до підвищення безпеки дорожнього руху, наприклад, що обмежують швидкість автотранспорту. Заплановано встановити ще сотні камер конт-ролю безпеки дорожнього руху та під’єднати їх до диспетчерського центру, який буде модернізовано.

«Ми створимо інтелектуальну систему керування дорожнім рухом. Вона дасть змогу виводити інформацію з камер відео-спостереження у громадських місцях, на основних магістралях та перехрестях з інтенсивним рухом та інших місцях масового відвідування. Упровадження єдиної системи відеоспостереження дасть змогу знизити кількість аварій та місць концентрації ДТП. Проєкт передбачає реконструкцію перехресть, будівництво нових світлофорних об’єктів та велодоріжок», — повідомив Костянтин Деменков.