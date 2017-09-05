Канада є найбільш освіченої країною в світі: більше половини її громадян мають вищу освіту

Продовжуючи залишатися під патронатом Британського монарха, Канада є технологічно і промислово розвиненою багатокультурною країною з двома офіційними мовами.

«Урядовий кур’єр» пропонує читачам цікаві факти про країну Кленового листка.

1. Канада – друга за площею країна в світі після Росії. Її територія – 9,9 мільйона км² і включає в себе 6 часових поясів.

2. Кордон між США і Канадою є найдовшим у світі. Протяжність кордону – 8 891 кілометр .

3. Канада має найдовшу берегову лінію у світі – 202 080 кілометрів .

4. Північноамериканський бобер – національна тварина Канади.

5. Назва країни має цікаве походження. Коли французький дослідник Жак Картьє (Jaques Cartier) дістався до нового світу, місцеві тубільці запросили його в kanata, тобто в «село». Дослідник вирішив, що це назва країни. Пізніше Кanata трансформувалося в Canada.

6. Канадський прапор, який неофіційно називають the Maple Leaf (кленовий лист) і l'Unifolié (з французької «однолістний»), вперше з'явився як офіційний прапор 15 лютого 1965 року, через майже 100 років після утворення держави (в 1867 році). З тих пір 15 лютого в Канаді відзначають День національного прапора.

7. Канада є найбільш освіченої країною в світі: більше половини її громадян мають вищу освіту.

8. У Канаді проживає понад 1,3 мільйона осіб українського походження (більшість з яких мають канадське громадянство). Українці – дев'ята за чисельністю етнічна група в Канаді. Канада, в свою чергу, є третьою країною в світі, після України та Росії, за кількістю проживаючих у ній українців.

9. У Канаді розташоване більше озер, ніж у всіх інших країнах світу разом узятих. Тільки в провінції Онтаріо їх налічується 250 000. Вони містять майже 1/5 світових запасів прісної води.

10. Йонг-стріт (Yonge Street) – вулиця, що з'єднує береги озера Онтаріо в Торонто з озером Симко (Lake Simcoe). До 1999 року Книга рекордів Гіннеса повторювала популярне неправильне уявлення, що довжина вулиці становить тисячу вісімсот дев'яносто шість кілометрів, а значить Йонг-стріт – найдовша вулиця в світі. Помилка сталася через те, що Йонг-стріт ототожнювали з іншою частиною Ontario's Highway 11. Насправді довжина Yonge Street – 86 кілометрів , що теж немало.

11. Двічі в історії американці вторгалися в Канаду – в 1775 і 1812 роках. І обидва рази програвали.

12. Автомобільні номерні знаки в північно-західних територіях Канади (Canadian Northwest Territories) мають форму білого ведмедя.

13. Канада – батьківщина хокею. Першу професійну хокейну команду було створено в Канаді в 1904 році. Найвідоміший музей хокею – Зал хокейної слави (Hockey Hall of Fame) –знаходиться в Торонто. Тут представлено галерею розвитку як канадського, так і європейського хокею. Знаменитий Кубок Стенлі виставлений в Залі хокейної слави музею.

14. Канада вступила в Другу світову війну після нападу японців на Перл-Харбор, на день раніше, ніж США.

15. Більша частина Канади має меншу силу земного тяжіння, ніж інша частина Землі. Цей феномен був відкритий в 1960-х роках.

16. Канадський поліцейський може видати «позитивний квиток» людині, яка робить щось хороше.

17. Канада займає третє місце за величиною запасів нафти, після Саудівської Аравії і Венесуели.

18. У Канаді проживає менше людей (36 286 425), ніж у найбільшому в світі мегаполісі Токіо (37,8 мільйона).

19. Канада — одна з найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції. Канадські прерії, розбудовані значною мірою завдяки раннім хвилям української еміграції, є одними з найбільших постачальників пшениці й інших зернових культур. Канада, найбільший виробник цинку й урану, також має великі родовища інших природних ресурсів: золото, нікель, алюміній, свинець.

20. Памела Андерсон, Леонард Коен, Авріл Лавін, Кіану Рівз, Джим Керрі, Селін Діон – усі вони канадці.