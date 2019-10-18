У щільному графіку офіційного візиту до Латвійської Республіки Президент Володимир Зеленський знайшов час для спілкування з українською діаспорою, наголосивши на важливості ролі наших земляків у підтримці Української держави.
«Ви маленька Україна в Латвії, тому не маємо права бути розрізненими. Як і ми в Україні, ви маєте бути об’єднаними та пам’ятати, що від кожного з вас залежить, коли буде мир, коли ми повернемо наші території, всіх наших громадян і обов’язково переможемо у цій війні», — оптимістично сказав глава держави. Саме тому, на його глибоке переконання, українська діаспора виступає в ролі «наших голубів миру», які доносять усьому світові правду про події в Україні.
«Це справді наші великі дипломати — крім амбасадорів, посольств, народні дипломати України», — цитує слова глави держави Офіс Президента.
Під час душевної зустрічі учні Ризької української школи виконали Гімн України. «Це дуже приємно, що у центрі Риги звучить наш гімн», — радісно відреагував Володимир Зеленський.
Президент закликав представників діаспори не забувати днів пам’яті українських воїнів, які загинули за незалежність нашої держави. Він подякував мерії Риги за створення Українського саду в місті.
Володимир Зеленський і Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс поклали квіти до монумента Свободи в центрі Риги. Він символізує єдність, державність Латвії та присвячений загиблим за незалежність країни.
Президент України разом із дружиною поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку та відвідав музей окупації Латвії.
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«Урядового кур’єра»