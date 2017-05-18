«Щира любов історика до своєї Батьківщини може виявлятися тільки в строгій повазі до правди». Ці слова Миколи Костомарова згадували 16 травня. На гостину до видатного історика, етнографа, письменника-новатора, літературного критика у день його 200-річчя зібралася творча інтелігенція, громадські діячі та представники влади, повідомляє офіційний сайт Чернігівської ОДА.
Про видатного історика, етнографа, письменника Миколу Костомарова читайте матеріал
Віктора ШПАКА «Романтична трагедія любові і зречень»
У селі Дідівці Прилуцького району розташована садиба видатного вченого, що і стала місцем започаткування нової просвітницько-культурної традиції — творчої вітальні Миколи Івановича.
Микола Костомаров першим з науковців ввів елемент народу в історію, був одним з організаторів Кирило-Мефодіївського товариства, до якого належали зокрема Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш. Разом з ними його й заарештували. Після відбуття покарання Микола Костомаров викладав у Петербурзькому університеті й писав твори, які не вписувалися в російську імперську історичну науку.
У Дідівцях історик вінчався з обраницею Аліною Крагельською, весілля з якою через арешт і подальше заслання вченого відклалося аж на 28 років.
Гості свята мали змогу оглянути будинок і дізнатися цікаві факти з життя фольклориста. А просто неба «З бабусиної скрині» експонували старі речі й предмети, збережені жителями району. Поряд розгорнули «Вулицю ремесел», а територіальні громади у своїх «куренях» пригощали місцевими смаколиками.
Своєю творчістю у межах фольклорного фестивалю «Відродження» поділилися обласні творчі колективи. Цього дня у Прилуцькій районній бібліотеці відбулися «Костомарівські вівторки», а в Дідовецькій загальноосвітній школі — «Костомарівські читання».
Музей-садибу Костомарова в Дідівцях створювали з 2008 року фонд громадського діяча Миколи Томенка «Рідна країна», благодійний фонд «Європа» і чернігівський митець Борис Дєдов. Долучилася до відродження і сільська громада. А перша екскурсія відбулася у червні 2016 року.
У таких постатей, як Микола Костомаров, варто вчитися жити та мислити. Його внесок у розвиток історії, літератури й науки — надбання для прийдешніх поколінь, яке неможливо переоцінити. Саме ми і саме сьогодні маємо докласти якнайбільше зусиль, щоб не осоромити славетних дідів і стати гордістю для онуків, наголошують чернігівські посадовці, які сподіваються, що Дідівці стануть ще однією привабливою точкою на мапі краю.