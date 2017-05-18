«Щира любов історика до своєї Батьківщини може виявлятися тільки в строгій повазі до правди». Ці слова Миколи Костомарова згадували 16 травня. На гостину до видатного історика, етнографа, письменника-новатора, літературного критика у день його 200-річчя зібралася творча інтелігенція, громадські діячі та представники влади, повідомляє офіційний сайт Чернігівської ОДА.

Нині важко повірити, що до 2008 року садиба була занедбаною…

Про видатного історика, етнографа, письменника Миколу Костомарова читайте матеріал
Віктора ШПАКА «Романтична трагедія любові і зречень»

У селі Дідівці Прилуцького району розташована садиба видатного вченого, що і стала місцем започаткування нової просвітницько-культурної традиції — творчої вітальні Миколи Івановича.

Микола Костомаров першим з науковців ввів елемент народу в історію, був одним з організаторів Кирило-Мефодіївського товариства, до якого належали зокрема Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш. Разом з ними його й заарештували. Після відбуття покарання Микола Костомаров викладав у Петербурзькому університеті й писав твори, які не вписувалися в російську імперську історичну науку.

Микола Іванович добре знав, на що здатна справжня українська жінка

У Дідівцях історик вінчався з обраницею Аліною Крагельською, весілля з якою через арешт і подальше заслання вченого відклалося аж на 28 років.

Гості свята мали змогу оглянути будинок і дізнатися цікаві факти з життя фольклориста. А просто неба «З бабусиної скрині» експонували старі речі й предмети, збережені жителями району. Поряд розгорнули «Вулицю ремесел», а територіальні громади у своїх «куренях» пригощали місцевими смаколиками.

Своєю творчістю у межах фольклорного фестивалю «Відродження» поділилися обласні творчі колективи. Цього дня у Прилуцькій районній бібліотеці відбулися «Костомарівські вівторки», а в Дідовецькій загальноосвітній школі — «Костомарівські читання».

Просто неба: вишукано і з повагою

Музей-садибу Костомарова в Дідівцях створювали з 2008 року фонд громадського діяча Миколи Томенка «Рідна країна», благодійний фонд «Європа» і чернігівський митець Борис Дєдов. Долучилася до відродження і сільська громада. А перша екскурсія відбулася у червні 2016 року.

У таких постатей, як Микола Костомаров, варто вчитися жити та мислити. Його внесок у розвиток історії, літератури й науки — надбання для прийдешніх поколінь, яке неможливо переоцінити. Саме ми і саме сьогодні маємо докласти якнайбільше зусиль, щоб не осоромити славетних дідів і стати гордістю для онуків, наголошують чернігівські посадовці, які сподіваються, що Дідівці стануть ще однією привабливою точкою на мапі краю. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»