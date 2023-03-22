Міністри закордонних справ країн-членів ЄС підтримали проєкт триетапного плану зі спільного постачання та закупівлі боєприпасів для України. І хоч його остаточне затвердження має відбутися під час саміту ЄС, який пройде у Брюсселі 23—24 березня, в Європейській раді вже заявили, що «погоджуються на тристоронній підхід, який має на меті пришвидшити доставку та спільні закупівлі мільйона артилерійських боєприпасів для України».

Європейське оборонне агентство, яке брало участь в розробленні цього проєкту, повідомило, що долучитися до нього мають намір 18 країн. Це Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія. Ці країни підписали проєктну угоду, незабаром до неї приєднаються й інші держави.

«Проєкт відкриває для країн-членів ЄС і Норвегії можливість рухатися двома шляхами: дворічна пришвидшена процедура закупівлі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів і семирічний проєкт із придбання різних типів боєприпасів», — йдеться в повідомленні відомства.

Особливий план на 2 мільярди

Суть триетапного плану, який уперше на початку березня оприлюднив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель під час неформальної зустрічі міністрів оборони блоку у Стокгольмі, полягає у пошуках найоптимальніших шляхів забезпечення України боєприпасами 155-міліметрового калібру. Перший етап плану полягає у наданні мільярда євро з Європейського фонду миру на поповнення національних резервів тих країн-членів ЄС, які готові передати свої боєприпаси Україні або переадресувати їй свої зроблені раніше замовлення.

Другий напрям спрямовано на те, щоб формувати і координувати спільну закупівлю боєприпасів. Як раніше повідомляло Європейське оборонне агентство, контракт на закупівлю може укладати одна держава від імені щонайменше трьох країн-членів за умови, що вони закуповуватимуть боєприпаси не лише для власних потреб, а й для України. У цьому разі Європейський фонд миру готовий компенсувати витрати на 155-міліметрові снаряди, призначені для України, на що буде надано ще мільярд євро з бюджету фонду.

Третій етап полягатиме у підтримці масового та швидкого нарощування промислових потужностей європейської оборонної індустрії, мета якої також полягає у скороченні часу виробництва. Нині 15 європейських компаній з 11 країн-членів здатні виробляти снаряди калібру 155 міліметрів.

Найліпше — віддати свої запаси

Після завершення зустрічі міністрів закордонних справ Жозеп Боррель заявив: «Ми виконуємо наші обіцянки надати Україні більше артилерійських боєприпасів. Сьогоднішнім рішенням 18 країн підписали угоду, яка передбачає об’єднання замовлень і розміщення їх разом із промисловістю через Європейське оборонне агентство. Українська влада чітко визначила свої потреби, і цей проєкт — частина відповіді ЄС».

Пізніше, спілкуючись із журналістами під час пресконференції, головний європейський дипломат зазначив, що нинішній тиждень мине під знаком України. Оскільки питання російської агресії й допомогу нашій державі обговорюватимуть і під час саміту ЄС, а також із партнерами з G7, які спільно з Києвом працюють, щоб зібрати якнайширшу підтримку для ухвалення резолюції на Генасамблеї ООН, котра сформує правове підґрунтя для створення спецтрибуналу.

Жозеп Боррель повідомив, що міністри почали зустріч у Брюсселі зі спілкування із главою зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою, який поінформував європейських урядовців про поточну ситуацію та перебіг війни.

«Міністр Кулеба передав нам дуже чіткий меседж: «Ми потребуємо боєприпасів, і потребуємо їх швидко». Відповідь Ради ЄС була також чіткою: Україна може надалі розраховувати на Європейський Союз. У цьому зв’язку я радий оголосити, що міністри оборони та закордонних справ разом погодилися із пропозицією терміново надати артилерійські боєприпаси з наявних складів за рахунок спільного замовлення, а також збільшити виробничі спроможності європейської оборонної промисловості», — зазначив високий представник ЄС.

Жозеп Боррель зауважив, що рік тому, «коли путін розв’язував війну, він не думав, що його армія і його країна опиняться в тій ситуації, в якій перебувають зараз». Він наголосив, що це був «важкий рік, але наступні тижні й місяці будуть визначальними». За словами очільника дипломатичної служби ЄС, росія нарощує сили для наступу, і країни Євросоюзу «повинні нарощувати свою допомогу Україні та продовжувати її доти, доки Україна не переможе».

У ЄС розуміють термінові потреби ЗСУ в боєприпасах, особливо для танків та артилерійських установок, оскільки, за словами Жозепа Борреля, щодня українці вистрілюють до 50 тисяч снарядів.

«Очевидно, що нам треба запровадити процедури для збільшення потужностей оборонної промисловості, щоб вона могла виробляти більше та швидше, й інтенсифікувати наші зусилля, проводячи закупівлі на спільному загальноєвропейському рівні, щоб відповісти на потреби України», — сказав дипломат. Проте ці кроки потребують часу, якого в України немає. Тому нині найліпший спосіб допомогти українцям — поділитися з ними наявними запасами боєприпасів, які є на складах у європейських країн.

«Нам треба найближчими днями передати Україні все, що вже було виготовлено, і все, що зараз перебуває на складах», — сказав Жозеп Боррель. Очікують, що відправити перші снаряди на мільярд євро в Україну можна буде до кінця травня.