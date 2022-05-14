росія хоче не лише витіснити Україну з ринку світових експортерів зерна, а й узяти на себе роль благодійника, який рятує бідні країни від голоду

Пандеміякоронавірусу, яка вплинула на роботутрадиційних маршрутівтранспортування продовольства, і розв’язанаросією війна в Україніможепризвести голоду, якогосвіт не бачиввідчасівДругоїсвітовоївійни. Застереження про целунаютьдедалічастіше і гучнішевідполітиків та міжнароднихорганізацій. Ниніціни на продовольствочи не у всіхкраїнахзросли на третину. За данимиПродовольчої та сільськогосподарськоїорганізації ООН, щена початкуквітнясвітовіціни на продуктихарчуванняоновилиісторичний максимум. Експертипов’язуютьце з дефіцитомолій та зерна, спричиненимвійною в Україні.

Ниніекспорт зерна з Україниморськими шляхами неможливий, оскільки через російськевторгненнявсіукраїнські порти заблоковано. «ЗерновісилосиУкраїнипереповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьомусвітівжезовсім скоро потерпатимутьвід голоду. Ми маємовідкритиці порти, щоб зерно можнабуловивезти. Світвимагаєцього, тому щосотнімільйонів людей залежатьвідцих поставок», — заявив виконавчий директор Всесвітньоїпродовольчоїпрограми (WFP) ДевідБізлі. Вінзауважив, щодіяти треба негайно, інакшецінабездіяльності буде вищою, ніжцеможнауявити.

За даними ООН, станом на початок 2022 року близько 276 мільйонів людей у всьомусвітіголодувало. Через війнуросіїпротиУкраїницякількістьможезрости на 47 мільйонів, а найбільше — в Африці на південьвід Сахари.

Москва хочезнищитиекспортукраїнського зерна

До вторгненняросіїбільшістьпродуктівхарчування, вироблених в Україні, експортували через сімчорноморськихпортів. Обсягцьогоекспортубувдостатнім, щобпрогодувати 400 мільйонів людей. Оскількитепер порти блокуютьросійськіокупаційнівійська, в Єврокомісіїдумають над тим, як диверсифікуватиекспортні шляхи українськогопродовольства, щобобійтиросійську блокаду Чорного моря через суходіл.

Цьоготижняєврокомісар з питаньсільськогогосподарства Януш Войцеховськийпід час конференціїПродовольчої та сільськогосподарськоїорганізації ООН, яка відбувалася в Польщі, оголосив план дій з розблокуванняекспортухарчовоїпродукції з України. Він заявив, що ЄС маєпротидіятизумисномузнищеннюсільськогогосподарстваУкраїниросією та не дозволитимосквівдаватирятівника, якийрятуєсвітвід голоду. За словами Януша Войцеховського, Євросоюзмаєнамірзабезпечитиланцюгипостачанняпродуктівхарчування з України до Європи та рештисвіту. Вінзастеріг, щоросіязробитьспробуповернутиситуаціюізкризоюпродовольства на свою користь. Москва не лишеможепривласнитичасткуУкраїнина глобальному ринкукукурудзи та пшениці, а й зробитиспробувідбілитисвійімідж як благодійногопостачальникапродуктів для біднихкраїн, блокуючиукраїнськийекспорт.

«Церосійська пропаганда. Росіянинавмиснознищуютьукраїнськийсільськогосподарськийпотенціал, а там дивись — і вони вжедрузісвіту й зображають себе рятівниками», — сказав єврочиновник.

Крім того, зростанняцін на продовольство у світіцілкомвлаштовуєросійськувладу, бонаповнюватимезнекровленийвійною та санкціями бюджет.

У пошуках альтернативних шляхів

У квітніУкраїнівдалосяекспортуватименшемільйона тонн зерна, що становить приблизно третину того, щобулоекспортовано за такийсамийперіодторік. І якщочорноморські порти України не вдастьсярозблокуватинайближчим часом, то проблема посилиться, оскільки через два-три місяці треба буде зберігативженовий урожай. Тим часом російськівійськазумиснебомблятьзалізничнівузли, елеватори, склади добрив, сільськогосподарськіугіддя та інфраструктуру.

Одним з альтернативнихшляхівможуть стати коридори до польськихпортів на Балтійськомуморі. До війниУкраїна могла експортувати через Чорне море приблизно 5 мільйонів тонн зерна та майже 700 тисяч тонн соняшниковоїолії на місяць. Нинінамаганняшвидкорозширитиекспортнімаршрутизалізницеюгальмуютьлогістичніпроблеми. Українськізалізниці не пристосовані для експорту таких обсягівпродовольства. Крім того, Україна та Польщамаютьрізні типи залізничнихколій, тож треба розвантажувати і зновузавантажуватикожен вагон, якийперетинає кордон. Ще одним шляхом може стати будівництвозалізниці з України до порту Клайпеда у Литві, але на реалізаціюцьогопроєктуможутьпіти роки.

Тим часом Державний департамент США закликав росіюприпинити блокаду Чорного моря та не провокуватиглобальніпродовольчіпроблемизривомекспорту з України.

«Україна — критично важливийекспортерсільськогосподарськоїпродукції і ключова ланка у глобальнійсистеміпостачанняпродовольства. Блокада росії не даєвивозитицітовари, створюючизагрозунедоїдання і голоду для мільйонів людей у всьомусвіті. Блокаду слідприпинити», — заявив глава ДерждепуЕнтоніБлінкен. Звичайно, марносподіватися, що у кремлідослухаються до цихзакликів. Тому робота над пошукомновихекспортнихшляхів для українського зерна у ЄС триває.