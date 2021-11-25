У відвідувачів на вході не лише перевірятимуть наявність сертифіката, а й скануватимуть його на оригінальність

Дещо повільними, але впевненими темпами кількість вакцинованих українців зростає. Понад 10 мільйонів уже пройшли повний курс щеплень. Та для формування колективного імунітету необхідна повна вакцинація щонайменше 70% дорослого населення. На цьому під час чергового засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Тож він закликав тих, хто досі вагається, неодмінно піти до пунктів щеплень і захистити своє здоров’я, родину і близьких.

Нагадав Прем’єр і про ініціативу Президента з виплати тисячі гривень повністю вакцинованим українцям, яка дасть змогу підтримати бізнес. «Ми спільно з народними депутатами напрацьовуємо механізм реалізації рішення. Програма почне діяти 19 грудня. Тому закликаю кожного не чекати останнього дня, а вже реєструватись на порталі або в додатку «Дія», — сказав він.

А ще з 9 грудня 2021 року набуде чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація — необхідна умова. До нього увійдуть працівники закладів соціальної сфери та захисту дітей, реабілітаційних установ, співробітники стратегічних для держави підприємств (Укрпошта, Укр-залізниця тощо)

Стосовно держслужбовців і освітян, яких було внесено до відповідного переліку раніше, за словами Прем’єра, вони вже майже повністю вакциновані: понад 96% першою дозою і понад 85% — двома.

Без опцій

Уряд затвердив рішення про зміну умов адаптивного карантину, яким посилено вимоги до вакцинації у «жовтих» зонах, про що докладніше розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні — не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площею або перевіряти документи і працювати без обмежень, — то нові правила не передбачають такої опційності.

«У «жовтому» рівні протиепідемічної небезпеки громадські, заклади культури, спортзали, ресторани, кафе тощо зможуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифіката про одужання. Це саме стосується і відвідувачів», — пояснив міністр.

Змінено й термін дії «жовтого» сертифіката, який підтверджує одне щеплення. Якщо раніше він був чинним 120 днів, то нині — лише 30.

Представники закладів мають не лише запитувати наявність сертифіката чи перевіряти його наявність на вході, а й зчитувати своїм смартфоном QR-код із пред’явленого відвідувачем сертифіката. Додаткових засобів для цього не потрібно. Лише смартфон із додатком «Дія», який може це зробити. Після зчитування на смартфоні відобразиться статус (чинність) ковід-сертифіката відвідувача. Інакше сертифікат не вважається наданим і перевіреним.

У разі відсутності у відвідувачів чи співробітників закладу необхідних документів його власнику під час перевірки загрожуватиме штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Доступ до інноваційних ліків

Урядовці затвердили розширення переліку лікарських засобів, що застосовують для лікування коронавірусної хвороби. «Це дасть змогу оперативно взаємодіяти і вести перемовини зі світовими виробниками щодо постачання тих ліків, які мають високу ефективність і перебувають на завершальній стадії досліджень. Бо коли препарати виходять на ринок після необхідних досліджень, виробники зазвичай уже мають домовленості на поставки до інших країн, що зумовлює певний дефіцит. Ми націлені, щоб наші громадяни були серед найперших, хто матиме доступ до інноваційних та ефективних ліків», — наголосив Денис Шмигаль.

Затверджено і порядок використання коштів субвенції місцевим бюджетам на закупівлю кисневих станцій. Програму спрямовано на збільшення кількості ліжкомісць, забезпечених централізованою подачею кисню.

А Міністерство розвитку громад та територій доповіло, що до тепла вже підключено 100% житлових будинків. «Якщо в когось є проблеми з опаленням, уряд закликає повідомляти на Урядову гарячу лінію. Місцева влада має швидко робити всі ремонти, аби люди не сиділи без тепла», — сказав глава уряду.

Зберегти тепло в оселях допоможе масштабна програма з енергоефективності. Є перспективні проєкти з міжнародними партнерами. Зокрема в межах спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту енергоефективності громадських будівель в Україні розпочав роботу Координаційний комітет. Реалізація проєкту дасть змогу термомодернізувати тисячу громадських будівель – дитсадки, школи, медзаклади, об’єкти соціального, адміністративного та культурного призначення.

Ще одна затверджена постанова дасть змогу залучити кошти від Німеччини — понад 25 мільйонів євро за проєктом «Енергоефективність у громадах», які спрямують до Запоріжжя й Житомира.

Економіка й посилення кордону

Повідомив глава уряду й про те, що за січень — жовтень 2021 року план доходів держбюджету перевиконано на 44 мільярди гривень. А отже місцеві бюджети отримали на 13 мільярдів гривень більше, ніж очікувалось, і на 47 мільярдів більше порівняно з торішнім періодом.

«Таке зростання надходжень до державного бюджету дасть уряду змогу спрямовувати більше коштів на субсидії, медицину, інфраструктуру й підтримку економіки», — пояснив Прем’єр-міністр.

175 мільйонів гривень уряд спрямував на посилення охорони українського кордону через ускладнення оперативної ситуації на його українсько-білоруській ділянці. «Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширено на українсько-білоруський кордон. Маємо бути готові до будь-якого сценарію», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед важливих урядових рішень того дня — затвердження «Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)».