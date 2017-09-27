14 учнів, які вже рік провчилися в Черкаському художньо-технічному коледжі за держзамовленням, виявилися для освітянських чиновників міста зайвими. Прикриваючись потребою економити кошти, їх просто викинули з навчального закладу, змусивши написати заяви на відрахування. Уже місяць неповнолітні, які ще не здобули повної середньої освіти і мали навчатися професії перукаря, не відвідують навчального закладу. Вони разом із батьками ходять кабінетами чиновників, намагаючись з’ясувати, як могли так вчинити у державі, де Конституція гарантує право на освіту.

— Розмови про проблеми з фінансуванням чуємо ще з початку літа, але наприкінці серпня нам сказали, що все гаразд, не треба, мовляв, турбуватися, учні продовжать навчання, — розповідає мама однієї з учениць Анжела Синдик. — 28 серпня я з донькою прийшла в коледж і нам повідомили, що кошти таки передбачили й учні навчатимуться в цьому закладі.

Блукаючи зачарованим колом

Але вже 1 вересня на лінійці наші діти почули: «Пробачте, вас переводять в інший заклад — вище професійне училище імені Г. Ф. Короленка, бо міська влада забрала в нас кошти».

У цю ситуацію потрапили дві групи зі 46 студентів другого й третього курсів. Третьокурсники написали заяви про переведення на контракт, бо їм подітися нікуди — залишилося навчатися буквально кілька місяців. Решта учнів готова була перейти в інший навчальний заклад, але на заваді стала бюрократична тяганина. За словами учнів, керівництво закладу пропонувало перейти навчатися на перший курс за контрактом, але втрачати рік вони не захотіли. Тоді їм запропонували... повернутися у школу.

Куратори навчальних груп радили учням перевестися на контракт, тиснули, казали, що через їхню непоступливість працівників звільнять з роботи. А керівництво вищого професійного училища імені Г. Ф. Короленка, де також можна оволодіти професією перукаря, заявило, що не має юридичних підстав узяти учнів на навчання.

— Спочатку, — бідкалася учениця Діана Хмельова, — нам сказали написати заяви про відрахування, тепер з одного кабінету чиновники посилають до іншого. Перейти на навчання за контрактом не можу — моя мама інвалід, двоє дітей у сім’ї, живемо без батька, коштів на навчання — 6 тисяч 200 гривень на рік — взяти ніде. А вчитися ще два роки…

Серед «зайвих учнів» виявилося чимало іногородніх. Їм сказали забирати речі з гуртожитку коледжу. Дехто попросився пожити до з’ясування ситуації.

Сюрприз на лінійці

По роз’яснення «Урядовий кур’єр» звернувся до директора художньо-технічного коледжу Миколи Серватинського.

— Ми зібрали батьків, запевнили, що хочемо зберегти дітей у своєму закладі. На рахунку коледжу за кошторисом мала бути необхідна сума (дотація з міського бюджету. — Р. К.). Однак 1 вересня просто під час лінійки надійшов лист від міського департаменту освіти про припинення фінансування підготовки кваліфікованих робітників, — розповів директор. — Ми знову зібрали батьків і повідомили про це. Змушені були за клопотанням батьків та погодженням з відповідними інстанціями міста підписати заяви й направити дітей туди, куди вони бажають піти далі навчатися.

— Чи пропонували їм перейти навчатися за контрактом?

— Так, пропонували.

— Чи скоротили ставки працівників у коледжі, як про це йдеться в розрахунках міського департаменту освіти?

— Так, скоротили кілька ставок викладачів, майстрів. Декого перевели у штат коледжу, де навчання молодших спеціалістів фінансує Міністерство освіти і науки.

Ми поцікавилися: хто ж несе відповідальність за учнів, які відтепер фактично на вулиці?

— Того самого дня їх повинні були прийняти на навчання інші навчальні заклади відповідно до листів, які ми маємо. Не може бути жодного зволікання й паузи у навчанні. Ми ж самі не можемо їх перевести, адже, згідно із заявами батьків, учнів було відраховано. А наказ про переведення має готувати міський департамент освіти. Я до останнього тримав учнів і переконував їх, що все буде гаразд, але трапилося інакше. Тепер бюджет міста нашого коледжу не фінансує.

На першому місці — економія?

А що думають про цю ситуацію в департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради? Директор департаменту Ігор Волошин пояснив усе так:

— Міська рада в повному обсязі забезпечує усіх учнів, які хочуть здобути спеціальність за рівнем кваліфікованого робітника. Комісія, яка працювала навесні, напрацювала рекомендації щодо економії фінансів у системі профтехосвіти. До складу комісії входили фахівці міськради і облдержадміністрації. Щодо згаданої ситуації, то ми запропонували учням перейти на навчання за тією самою спеціальністю до іншого навчального закладу. Кошти для цього є в повному обсязі.

Ми поцікавилися, чому учням про це сказали аж 1 вересня й чому вони досі не навчаються.

— Навчальні заклади попередили про це ще в червні, директор коледжу теж брав участь у роботі комісії. Чому він не попередив дітей та їхніх батьків, не знаю. Ці заклади міськраді не підпорядковані. Управлінська функція залишається за Міністерством освіти та управлінням облдержадміністрації. За міською радою — виключно фінансування.

Запитання про те, чому лист про припинення фінансування на адресу директора коледжу датовано 31 серпня, також не застало освітянського керівника зненацька.

— Такі листи були й раніше. Учні мають просто перейти до вищого професійного училища імені Г.Ф. Короленка. Нехай подають заяву, а директор уже їх там чекає. Їх внесуть у єдину базу освіти, і вже з 1 жовтня вони почнуть навчання, адже прийом до професійно-навчальних закладів цьогоріч триває до 1 жовтня. Кошти для цього училища передбачено.

За словами Ігоря Волошина, місто фінансує професійно-технічні заклади освіти з 1 січня 2016 року. При цьому, за його оцінкою, там навчається 60—65% дітей не з Черкас. «Чому громада міста має за них платити?» — запитує він. Торік з міського бюджету на профтехосвіту було спрямовано 57 мільйонів гривень, цього року витрати вже сягнули 87 мільйонів.

Виявляється, радіти зарано

Поспілкувався «Урядовий кур’єр» і з директором Черкаського вищого професійного училища імені Г. Ф. Короленка Василем Карбівничим. На запитання «Чому учні досі не навчаються?» він відповів:

— Було звернення учнів до мене, а напередодні я звернувся до міського департаменту освіти та гуманітарної політики з листом, де вказав перелік усіх необхідних документів, які потрібні для переходу учнів з одного навчального закладу в інший. По-перше, щоб згідно з вимогами закону я міг узяти їх на навчання, потрібне додаткове фінансування (в бюджеті нашого навчального закладу ці видатки не передбачено). По-друге, потрібно скоригувати держзамовлення 2016—2017 років. А ще має відбутися передача повних особових справ учнів, сформованих згідно з вимогами законодавства. Цей лист я надіслав ще 22 серпня.

Юридично все оформлювати має сторона, яка ініціювала зміни. Якщо ініціатором виступив міський департамент, то саме він і мав своєчасно запросити представників навчального закладу, обласного управління і все узгодити до 1 вересня. Профтехосвіта — це не школи, і, можливо, не всі чиновники розуміють механізми нашої роботи. Мені особисто ці повноваження (перехід учнів у навчальний заклад) ніхто не делегував, і якщо візьму на себе таку відповідальність, це буде перевищенням повноважень. Так, я дав підтвердження, що візьму цих вихованців на навчання — база училища відповідає вимогам, кадровий потенціал теж на рівні, є місця в гуртожитку. Однак потрібен документ, що мені нададуть фінансування. Адже хто заплатить зарплату викладачам, стипендію вихованцям, за комунальні послуги?

Також потрібен розпорядчий документ про потребу навчати учнів. Цих документів у мене поки що немає. Фінансування закладали на тих вихованців, які вже навчаються. Тепер кошторис потрібно відкоригувати. Насправді я готовий навчати учнів, але не маю на це правових підстав. Перша ж перевірка навчального закладу покаже порушення, і я персонально за це відповідатиму. Сподіваюся, що необхідні документи до 1 жовтня таки отримаю. Поки ж немає наказу на зарахування, за дітей відповідають батьки.

Ми запитали, скільки коштів потрібно, щоб узяти цю групу учнів на навчання. Директор повідомив, що станом на 1 вересня середня вартість навчання одного учня разом з потребами на утримання навчального закладу становила в межах 30 тисяч гривень.

Отож, як бачимо, учениця Діана Хмельова мала рацію: чиновники й справді, не бажаючи брати відповідальність на себе, просто відфутболюють дітей.

КОМПЕТЕНТНО

«Є порушення права дитини на освіту»

Руслан ПОСТАВНИЧИЙ,

юрист:

— Перше порушення бачу в тому, що неповнолітніх змусили писати заяви. Ні адміністрація, ні педагоги не мали права цього робити. Закон про освіту дає гарантії учням профтехучилищ, коледжів та інших навчальних закладів від таких утисків.

Щодо рішень міської ради про обмеження фінансування груп, які вже навчаються, — документи з цього питання потрібно детально вивчати. Конституція передбачає, що людина має право здобути повну загальну середню освіту, тож навчальний заклад має це забезпечити. Якщо ж коледж надає середню спеціальну освіту, тут уже з юридичної точки зору не все так просто.

У цьому разі, безперечно, є порушення права на освіту, бо чиновники не переводять учнів з одного навчального закладу в інший. Виходить, що дитину взяли на навчання, а потім викинули на вулицю.

Батькам радив би звернутися до правоохоронних органів стосовно примусу дітей до написання неправомірних заяв. Надалі боротися потрібно на рівні департаменту освіти, подальша судова перспектива залежатиме від результатів цих звернень.