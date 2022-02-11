Успіхи нашої країни у всіх сферах життя стануть найкращою зброєю проти агресора

«Литва — великий і щирий друг України. І я дуже радий вітати у Києві Прем’єр-міністра цієї країни пані Інгріду Шимоніте. Упевнений, що ми нині й надалі спільно виступатимемо за спільне європейське та євроатлантичне майбутнє», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з литовською колегою, яка перебуває з візитом в Україні.

Його наш Прем’єр назвав символом безпрецедентного руху вперед за всіма напрямами співпраці. І особливо подякував за готовність литовської сторони доправити до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, портативні тепловізори, інше військове обладнання на тлі нарощування російської агресії.

Високо цінує Україна допомогу Литви і в лікуванні наших поранених воїнів та у відновленні постраждалих від агресії РФ регіонів країни. І розраховує на підтримку в питаннях енергетичної безпеки, зокрема в запобіганні застосування будь-яких винятків щодо умов сертифікації з третього енергетичного пакета ЄС у контексті зусиль оператора газопроводу «Північний потік-2».

Обговорено й шляхи інтенсифікації двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

«Щиро дякуємо за розуміння, підтримку і твердість позиції та розраховуємо найближчим часом продовжити співпрацю у форматі «Люблінського трикутника», — резюмував український Прем’єр.

Поважна гостя привезла для всього українського народу чітке повідомлення: «Ви можете розраховувати на тверду і постійну підтримку Литви зараз і завжди. Адже наші дружні відносини перевірені часом і справами».

«НАТО нині єдиним фронтом відкидає ультиматуми Росії й підтримує право України на власний вибір. Ми спільно виступатимемо проти цинічного булінгу Кремля. І наші партнери запевняють: подальша агресія проти України обернеться для Росії серйозними особистими й економічними санкціями», — наголосила вона.

Литва планує надати не лише політичну, а й практичну військову підтримку: «Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні, днями до вашої країни буде доставлено ПЗРК Stinger. Та я сподіваюся і щиро бажаю, щоб Україні ніколи не довелося ними скористатися», — зазначила литовська урядовиця.

Вона повідомила, що нині в Києві працює місія з оцінки потреб від литовського уряду, завдання якої — визначити найкращі практичні способи надавати Україні подальшу підтримку як у двосторонньому режимі, так і в координації з партнерами, зокрема на рівні ЄС.

Інгріда Шимоніте пообіцяла підтримку у впровадженні реформ в Україні, особливо тих, що пов’язані з Угодою про асоціацію з Євросоюзом. А успіхи України в усіх сферах життя стануть найкращою зброєю проти зовнішньої агресії, переконана вона.