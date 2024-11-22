Реформи у воєнний час — така сама нагальна потреба, як сильна армія, сучасна зброя, дієва економіка. Зміни — це шлях до перемоги, зростання, шлях повернення до великої європейської родини. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації матриці реформ спільно зі Світовим банком.

«Матриця реформ — це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Рекомендації Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План Ukraine Facility, умови Світового банку та інші», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що лише на нинішній рік це більш як 300 умов та понад 500 індикаторів. За його словами, перелік умов оновлюють та змінюють. Тому передовсім матриця демонструє масштаб актуальних завдань та їхню послідовність, що важливо для ухвалення рішень.

«По-друге, це моніторинг виконання. Завдяки матриці реформ відстежуємо прогрес за конкретними напрямами. Бачимо не тільки умови та індикатори, а й строки, виконавців та статус. По-третє, це прозорість. Матриця — це відкритий інструмент. І суспільство, і наші міжнародні партнери можуть відстежувати реалізацію реформ», — зауважив Денис Шмигаль.

Як повідомив очільник уряду, держава вже виконала 27 індикаторів за програмою Ukraine Facility. Досягли 28 структурних маяків МВФ. За кредитом DPL від Світового банку здійснили заходи для виконання 11 тригерів.

Серед ключових кроків — реформування управління публічними інвестиціями. Прем’єр-міністр детально зосередився на кроках, здійснених у цьому напрямі. Зокрема, створено Стратегічну інвестиційну раду, сформовано єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

«Ще один напрям — верховенство права та поліпшення бізнес-середовища. Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо диджиталізацію та дерегуляцію. Уже переглянули понад тисячу регуляторних інструментів. Триватиме програма підтримки малого та середнього бізнесу», — зазначив глава уряду.

Третій пріоритетний напрям реалізації матриці реформ, за словами Прем’єр-міністра, — енергетика.

«Тісно працюємо з Єврокомісією, енергетичною спільнотою, щоб запровадити нові підходи. Зелена енергетика, децентралізована генерація, більша стійкість попри російський енергетичний тероризм. Зараз концентруємося на збільшенні альтернативних та поновлюваних джерел енергії, децентралізації енергосистеми», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Світовому банку за вагому підтримку, яка дає змогу Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ