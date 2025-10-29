Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі обговорили способи посилення тиску на росію та можливості для збільшення оборонної допомоги Україні.

«Ми дуже вдячні вашому народу, уряду за те, що ви з нами від самого початку цієї війни. Дякуємо за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, нашої санкційної політики. Ми також вдячні за частку вашого бюджету, яку спрямовуєте на підтримку нашої армії та наших воїнів», — сказав глава держави.

Маргус Цахкна запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку від Естонії.

«Ми робимо все, що можемо, адже маємо спільного поганого сусіда. Ви прийняли на себе основний удар, але це також і наш сусід. Ми ніколи не визнаємо жодних зwмін у територіальній цілісності, досягнутих силою, бо це наш принцип», — наголосив він.

Під час зустрічі обговорили далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України загалом. Президент подякував Естонії за внесок в ініціативу PURL, завдяки якій наша країна може закуповувати американську зброю. Крім того, йшлося про співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

Особлива увага — способам посилення тиску на росію. Розглянули пропозиції Естонії щодо тарифів, а також підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Володимир Зеленський і Маргус Цахкна говорили й про пріоритети під час головування Естонії в «Нордично-Балтійській вісімці» (NB8) наступного року. Естонія планує зосередити свою увагу на питаннях підтримки України. Це оборонна допомога, вступ до Євросоюзу, відновлення, безпекова співпраця та використання заморожених російських активів. Глава держави наголосив: важливо, що минулого тижня Євросоюз дав політичну підтримку щодо максимального використання цих коштів на захист від російської агресії.

Також під час зустрічі йшлося про дипломатичну роботу. Президент поінформував про контакти зі США та іншими партнерами.

Володимир Зеленський відзначив Маргуса Цахкну орденом «За заслуги» ІІ ступеня та подякував за вагому підтримку України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром закордонних справ Естонії зауважила: «Естонія — відданий союзник України, який послідовно підтримує нашу країну на енергетичному, гуманітарному та цифровому напрямах».

У центрі розмови була енергетична підтримка України в умовах постійних російських обстрілів. Обговорювали потреби в обладнанні, яке можна швидко встановити, та термінову допомогу партнерів. Естонія висловила готовність долучитися до відновлення української енергетичної інфраструктури.

Сторони розглянули використання заморожених російських активів для фінансування відбудови.

«Україна просуває принцип: росія зможе претендувати на свої активи лише після повного відшкодування збитків Україні. Реєстр завданих збитків уже створено, і це стане юридичною основою для майбутніх репарацій. Очікуємо, що політичне рішення щодо репараційного кредиту буде ухвалено вже до кінця року», — наголосила Юлія Свириденко. Окремо обговорювали пілотні концесійні проєкти в Житомирі, створення спільно з IFC фонду для розвитку публічно-приватного партнерства, а також будівництво дата-центрів в Україні.

Прем’єр-міністр подякувала естонським колегам за всебічну підтримку євроінтеграційних прагнень України.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ