Держави Північної Європи підтримують Україну в її прагненні стати членом Євросоюзу та НАТО. Про це заявили Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент Володимир Зеленський у підсумковій декларації саміту Північна Європа — Україна, який відбувся у Гельсінкі. Глава Української держави особисто прибув у столицю Фінляндії для участі в саміті.

Потрібен алгоритм приєднання до Альянсу

«Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України і надав їй статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, і з нетерпінням чекають на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року», — йдеться в заяві. Окремо наголошено, що країни і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе.

У короткостроковій перспективі країни Північної Європи зобов’язались і надалі працювати над наданням Україні цивільної допомоги. Щодо євроатлантичної інтеграції України підписанти заяви зазначили, що підтримують подальшу військову допомогу Києву через механізми Альянсу, а також підтверджують прихильність його політиці відкритих дверей. «Україна офіційно звернулася із проханням про прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022 року. Північні члени НАТО підтримуватимуть Україну на шляху до майбутнього членства», — зазначено в заяві. Лідери нордичних країн розраховують на обговорення питань безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що основною темою саміту були питання безпеки. Глава держави привітав народ Фінляндії зі вступом у НАТО й побажав Швеції якнайшвидше завершити приєднання до Альянсу.

«Прибрати невизначеність щодо безпеки — це історичне досягнення. Разом з вами НАТО складатиметься з 32 учасників. Україна може й має стати 33-ю учасницею НАТО. Я щиро цього бажаю своїй країні», — заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що розуміє неможливість вступу України в Альянс у розпал агресії рф, але зауважив, що немає жодної перешкоди для політичного рішення про алгоритм приєднання нашої держави до НАТО.

«Україна вже забезпечила історичне послаблення головної загрози для всіх нас — російського реваншизму. Україна вже є членом НАТО де-факто — ми реально взаємодіємо заради спільної оборони. Рішення на часі», — цитує главу держави ОПУ.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку: «Дякую Фінляндії за організацію цього саміту, 15 пакетів безпекової допомоги для України й ті рішення, які ми готуємо, і, впевнений, разом ухвалимо».

Глава Української держави висловив подяку Швеції за ефективне головування в Євросоюзі й активну участь у формуванні коаліції для захисту України та спільної свободи. «Танки й бронемашини зі Швеції вже рятують життя в Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Данії Президент України подякував за рішучість і швидкість у постачанні зброї, а також за патронат над відбудовою Миколаївської області. «Дякую Норвегії. Зброя від Норвегії — це ефективна протиотрута від російського зла, а ваш пакет фінансової підтримки 7 мільярдів доларів — те, що показує багатьом іншим у світі, що таке справді цінувати мир».

Глава держави високо відзначив участь Ісландії у створенні міжнародного реєстру збитків від агресії й чітку однозначну підтримку кожного з кроків, які наближають повну відповідальність агресора. «Ми повинні привчити москву поважати міжнародно визнані кордони держав. Зробити це зараз — означає зробити це назавжди. І ми зробимо», — наголосив Володимир Зеленський.

Київ очікує на рішення про бойові літаки

Президент України та лідери країн Північної Європи обговорювали надання нашій країні бойових літаків. Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна отримає їх від держав-партнерів після успішних наступальних дій на полі бою з російськими окупантами. Глава держави наголосив, що раніше Україна отримувала від партнерів нові види озброєнь після успіхів, досягнутих на полі бою з ворогом. «Чому я впевнений, що в нас будуть літаки? Тому що скоро в нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки», — сказав Володимир Зеленський.

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що союзники продовжують дискусії про можливість передачі Україні винищувачів F-16. «Винищувачі — це питання, яке ми вже обговорюємо певний час. Це складне завдання, складне питання, але дискусія досі триває. Зі сторони Данії ми ще не закрили це питання», — сказала Метте Фредеріксен.