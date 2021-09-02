Президент Володимир Зеленський у супроводі урядової делегації перебував із дводенним робочим візитом у США. Головні теми зустрічей — партнерство в галузі оборони, заходи, спрямовані на подолання негативних наслідків введення в експлуатації газогону «Північний потік-2» та перебіг реформ в Україні. Перший день візиту, за словами Володимира Зеленського, пройшов надзвичайно результативно. «Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше — щоб була не кількість, а якість», — сказав глава держави в коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні, повідомляє пресслужба ОПУ. Однією з найважливіших зустрічей першого дня стали переговори Володимира Зеленського й міністра оборони Андрія Тарана із главою Пентагону Ллойдом Остіном, що завершилися підписанням угод, серед яких угода про засади оборонного стратегічного партнерства.

Новий етап оборонної співпраці

У дописі у Тwitter Володимир Зеленський назвав її новим етапом у співпраці України та США в оборонній галузі: «Для нас дуже важлива підтримка США територіальної цілісності України, отримання членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ».

Міністри підписали міжурядову угоду щодо проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки, яка передбачає «проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, з використанням обладнання і технологій, яких немає в Україні».

Рамкова угода про стратегічні засади оборонного партнерства підтверджує ключові принципи і визначає амбітну мету двосторонніх відносин у галузі оборони. Документ підтверджує непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України, засуджує російську окупацію Криму й агресію на сході країни. Він визначає подальші кроки взаємодії міноборони України і США задля підвищення військового потенціалу України, прогресу на шляху до НАТО й сприяння регіональній безпеці.

США допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, проводити реформи в секторі оборони відповідно до стандартів НАТО, сприятимуть виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості й реалізації реформ для потреб ЗСУ. Ідеться й про поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні для забезпечення свободи судноплавства, посилення партнерства в кібербезпеці, тіснішу співпрацю оборонних розвідувальних органів.

Ллойд Остін заявив, що в межах нещодавно схваленої президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 мільйонів доларів українська сторона отримає зокрема нову партію переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Під час переговорів з українським Президентом Ллойд Остін заявив, що США вимагатимуть від Росії «припинити розпалювання конфлікту» на сході України й піти з окупованого Криму.

«Ми й надалі підтримуватимемо вас у протидії російській агресії», — запевнив міністр оборони США. Він нагадав, що з 2014 року Україна отримала від Сполучених Штатів військової допомоги на загальну суму близько 2,5 мільярда доларів.

«Російський газ найбрудніший у світі»

У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхольм. Відбувся обмін думками про загрози сумнозвісного газогону «Північний потік-2», які він створює для безпеки нашої держави та енергетичної безпеки Європи.

«Російський газ найбрудніший у світі через значні викиди метану в процесі видобутку й транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції», — заявив під час переговорів Володимир Зеленський. Він наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї. У цьому контексті він відзначив важливість якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна — Німеччина — США з питань збереження українського транзиту й гарантування європейської енергетичної безпеки.

Докладно обговорено шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами в енергетиці, протидії кліматичним змінам і зеленій трансформації. Окрему увагу було приділено співпраці в ядерній енергетиці та реалізації проєктів будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Після переговорів міністр енергетики Герман Галущенко та Дженніфер Гренхольм підписали спільну заяву про посилення двосторонньої співпраці у галузях енергетики і клімату. Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії у питаннях корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад. НАЕК «Енергоатом» і компанія Westinghouse Electric домовилися про залучення американських технологій на будівництво ядерного реактора проєкту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт. Ця домовленість дасть змогу залучити інвестиції для будівництва п’яти блоків вартістю до 30 мільярдів доларів.

Амбітний план трансформації країни

У межах програми першого дня візиту Володимир Зеленський узяв участь у презентації плану трансформації України. Виступаючи перед представниками провідних американських аналітичних центрів і журналістами, він зазначив, що його візит у США відбувається в особливий для України час — час великих викликів і можливостей. Адже всі перетворення у нашій країні відбуваються в умовах війни.

«Безпека залишається ключовим викликом для України. А повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності — ключова мета», — наголосив Президент.

В Україні зміцнюється антикорупційна архітектура, було відкрито ринок землі, ухвалюють закони про підтримку українських та іноземних інвесторів, а безумовним пріоритетом, запевнив він, слугує утвердження верховенства права й реформа судової системи.

«Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п’ять — десять років. Це амбітний план трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей — будуємо успішну та стійку Україну», — зазначив він.

Документ окреслює бачення розбудови нашої держави на найближчі роки як «безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хаба». Він слугує інструментом для стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти. У план закладено понад 80 проєктів на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.

Учора Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Докладніше про підсумки зустрічі ми розповімо в наступному номері «УК».

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