На Тернопіллі глава держави заспівав разом з учасниками рекорду з наймасовішого виконання пісні «Вставай, сонце!» і жваво поспілкувався з громадою

Тернопільська облдержадміністрація торік підтримала ініціативу краянина співака й композитора лідера гурту «Нічлава» заслуженого артиста України Андрія Підлужного щодо проведення у краї патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце!». Цей почин мав не меті пошук талантів серед різних вікових категорій. І відбувався він у кожному районі області на підтримку державних ініціатив.

На фестивальний гала-концерт навідався Президент Петро Порошенко. Він привітав організаторів та учасників пісенно-танцювального свята, вручив нагороди переможцям. Разом із дітьми й дорослими взяв участь у встановленні рекорду з наймасовішого виконання пісні «Вставай, сонце!». 1550 осіб заспівали цей музичний твір. Автор і виконавець пісні співорганізатор фестивалю удостоївся диплома Книги рекордів України.

За словами Президента, такі ініціативи дуже важливі, бо завдяки їм є змога не лише популяризувати українську пісню й культуру, а й молоді самореалізуватися.

Тернополяни роблять фантастичну справу. «І тепер вся Україна чує, як зустрічають сонце тут, на Тернопіллі. Уся країна чує, яка красива українська пісня та які співучі в нас люди. І ми вкотре наголошуємо, що в України європейське майбутнє, а в цьому залі є й майбутні Джамали та «Оnuka». Вірю, що на Тернопіллі буде багато гостей, зокрема й іноземних, і ви зустрічатимете їх українською піснею», — сказав Президент.

Згодом віряни й духовенство зустрічали його в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Глава держави разом молився у старовинному храмі за наш народ, його єдність і добробут країни. Подякував краянам за спільну молитву й висловив вдячність Українській греко-католицькій церкві та Православній церкві України «за постійну молитву за Україну, велику місіонерську та капеланську діяльність. Бо капелани нині на фронті несуть слово Боже, виконують аж ніяк не менш важливу роль, ніж ті, хто боронить нашу землю від агресора зі зброєю в руках».

Владиці Василію Семенюку Петро Порошенко вручив сертифікат про передачу Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ келій монастиря, де ще до минулого тижня розміщувався десятками років Державний архів області. Тепер ця установа зберігатиме майже 700 тисяч справ, 4 тисячі фондів у сучасній та пристосованій для цього будівлі. На новосілля архіваріуси чекали 30 років. Упродовж останніх трьох років на добудову нового архівного приміщення спрямували 11 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку й майже 10 мільйонів гривень — з обласного бюджету. Працівники архіву отримали нову сучасну будівлю, а греко-католицькій архієпархії повернули у власність монастирське приміщення, яке свого часу націоналізувала комуністична атеїстична влада.

В архікатедральному соборі УГКЦ у книзі почесних гостей Президент залишив запис: «Слава Ісусу Христу! Дякую за молитви за Україну. Петро Порошенко».

Тернополяни зібралися на центральному Театральному майдані, щоб послухати Президента. Петро Порошенко підкреслив, що українці завжди мріяли про комфортну власну домівку. Тому й державу ми уявляємо як українську хату, український дім. Митрополит Андрей Шептицький свою вагому політичну працю-послання назвав «Як будувати рідну хату». 2014 року в нашу оселю ввірвалася війна. «На передовій кожен воїн знає: в нього за спиною — рідний дім і родина, близькі, друзі. За лінією фронту — це теж українські домівки, де поки що хазяйнує окупант. І святий обов’язок кожного українця — змусити того російського окупанта піти геть з української землі», — наголосив глава держави.

За п’ять років вдалося створити міцний фундамент української хати. Цим підмурівком, надійними основами нашої державності стали армія, мова, віра. «Ми всі разом змогли створити армію, — зазначив Петро Порошенко. — Ні, не відродити, не модернізувати, бо в нас не було армії, її цілеспрямовано знищували до того, а саме створити армію, яка зупинила агресора». Поміж найкращих частин Збройних сил Головнокомандувач назвав і 44-ту окрему артилерійську бригаду, дислоковану в Тернополі. Вона артилерійським вогнем підтримувала наших «кіборгів» у донецькому аеропорту, наші підрозділи на горлівському напрямку, Світлодарській дузі, нищила ворога під час боїв під Дебальцевим, підтримувала вогнем в боях проти російських окупантів на всій лінії зіткнення.

Наші воїни захищають не лише українську землю, а й свободу, демократію, європейську цивілізацію. На цьому теж наголосив Президент. З Божою допомогою та нашою молитвою й боротьбою країна отримала Томос про автокефалію для Православної церкви України, знявши нарешті духовне ярмо московської церкви. Зміцнено й позиції української мови в усіх сферах публічного життя, причому без применшення носіїв інших мов.

Розповів очільник держави серед іншого й про дві нові ініціативи в соціальній сфері. Йдеться про запровадження щорічної тринадцятої пенсії для малозабезпечених пенсіонерів. Поінформував, що вдасться уникнути підвищення тарифів на газ з 1 травня.

31 березня кожен з нас прийде на виборчі дільниці, щоб віддати голос за свого кандидата в Президенти України. Нинішній очільник нашої держави, серед іншого, зауважив, що Путін «мріє про м’якого, недосвідченого, слабкого або хіхікаючого, або на колінах, або аморфного ідеологічно, політично малоросійського Президента України. Хіба ми з вами дамо йому такий подарунок? Точно ні».

Україна, висловив у Тернополі упевненість Петро Порошенко, скрізь перемагатиме. Тому що ми об’єднані, ми разом.