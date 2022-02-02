Плідні й насичені переговори провів у Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким.

Під час спільного брифігу український Прем’єр подякував польському колезі за візит у непрості для України часи й за допомогу, яку планують надати наші партнери. Адже Польща була й залишається нам добрим сусідом і важливим партнером.

Подякував Денис Шмигаль і за запрошення до участі у засіданні глав урядів «Люблінського трикутника», яке має відбутися у Варшаві 14 березня, висловив сподівання, що найближчим часом буде офіційно започатковано новий регіональний формат співпраці Україна — Польща — Велика Британія: «В умовах російської агресії нам варто підписати тристоронній документ із співробітництва для посилення регіональної безпеки», — зазначив він.

Серед пріоритетів — питання енергетичної безпеки. Зокрема і спільна протидія геополітичному проєкту «Північний потік-2», адже він становить загрозу всій Європі. Країни продовжать співпрацю і в реалізації інфраструктурних проєктів, зокрема розпочато діалог про поєднання швидкісною залізницею Варшави та Києва. Планують переоснащення п’яти пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. А днями домовлено про збільшення дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.«Мета цих ініціатив — залучити понад 6 мільярдів євроінвестицій. Упевнений, наші польські партнери активно долучаться до їх реалізації. Адже наше завдання — робити все задля всебічного розвитку наших країн», — наголосив Денис Шмигаль.

Польський Прем’єр зазначив, що весь світ має об’єднатися навколо таких цінностей, як непорушність кордонів і суверенітет. А суверенна й демократична Україна прийнятна для всього світу. Яка альтернатива, можемо побачити на прикладі Білорусі.

«Перебуваючи поряд із таким сусідом, як Росія, постійно маємо враження, що живемо біля вулкана. Тож розуміємо, яку цінність становить безпекова співпраця, і підтримуватимемо Україну, — зазначив він. — Військова допомога, яку планує надати Польща, — військове обладнання і техніка. Ми готові передати Україні протиповітряні снаряди типу «Гром», легкі міномети і дрони». Заплановано і надання гуманітарної допомоги, бо слід бути готовими до будь-якого розвитку подій. А якщо бойові дії таки розпочнуться, Польща готова у разі потреби приймати наших поранених і певну частину громадян.